'Throne and Liberty', primeras impresiones: Amazon tiene entre manos un MMORPG gratis con buenísima pinta (y mucho que demostrar)

Amazon Games ha encontrado un filón en los MMORPG. La compañía cosechó buenas críticas con 'New World', repitió el éxito con ‘Lost Ark’ (un fantástico pozo de horas) y de ‘Crucible’ y ‘Blue Protocol’ no vamos a hablar porque bueno, cosas que pasan. Sea como fuere, la realidad es que Amazon ha convertido Corea del Sur en una gran fuente de juegos. ‘Lost Ark’ fue el primer juego que la empresa adaptó y localizó para occidente y hoy, al fin, le llega el turno a 'Throne and Liberty'.

'Throne and Liberty' es el heredero espiritual de los 'Lineage' de antaño y lleva disponible en Corea del Sur un tiempo, algo más de un año. Ha evolucionado no mucho, sino muchísimo durante este tiempo para solventar las (comprensibles) quejas de la comunidad. Cosas como el ataque automático o las mecánicas pay to win que, de alguna manera, siguen haciendo acto de presencia. Pero sea como fuere, bastan unas horas de juego para darse cuenta de que 'Throne and Liberty' tiene serias papeletas para ser un buen MMORPG.

Nosotros ya lo hemos probado y esta ha sido nuestra experiencia.

Un juego que entra por los ojo

Sé que a los fans de los MMORPG quizá les dé una urticaria al leer que lo primero que se comenta sobre un nuevo MMORPG es lo bonito que se ve, pero es la realidad: 'Throne and Liberty' se ve, se siente y se mueve de escándalo. Se ha desarrollado en Unreal Engine 4 y eso, a nivel gráfico, se nota. Gráficamente es sensacional, con infinidad de partículas y efectos en los ataques, una distancia de dibujado que roza lo absurdo, un nivel de detalle altísimo y un rendimiento que cuesta creer.

'Throne and Liberty' es un juego masivo y, como tal, es posible que haya zonas, como Kastleton (donde pasarás un buen tiempo al principio) llenas de gente. En otros MMORPG suele pasar que el rendimiento cae en picado cuando el juego empieza a cargar los avatares y movimientos de los demás jugadores, pero no en este.

El juego no solo no parece sufrir, sino que se mueve con mucha soltura. En zonas abiertas lo he podido jugar a 80-100 FPS en calidad alta con DLSS activado, pero en las zonas más concurridas raro ha sido el momento con menos de 60 FPS. Destacar que lo he probado en un PC con una RTX 4070, un Ryzen 5 3600 y 32 GB de RAM DDR4@3.200 MHz, pero también se podrá jugar en consolas next-gen.

Esto va más allá de que el juego se vea bonito. Conforme avancemos en la aventura iremos accediendo a batallas contra jefes de mundo y peleas masivas con un buen puñado de jugadores lanzando rayos, llamas y flechas. Que el juego sea capaz de rendir bien y ofrecer una tasa de fotogramas alta cuando están pasando muchas cosas en pantalla es algo que agradeceremos. Como jugador de ‘Guild Wars 2’, que hasta hace relativamente poco era totalmente dependiente de la CPU, sé de lo que hablo.

¿Y los tiempos de carga? Inexistentes. No hay pantallas de carga, es loquísimo.

Algo que también llama la atención es la cámara. A diferencia de otros juegos, Throne and Liberty nos ofrece dos opciones: la cámara clásica o la cámara de acción. Con la cámara clásica moveremos la cámara y el personaje como en ‘World of Warcraft’ o ‘Guild Wars 2’. Con la cámara de acción convertiremos Throne and Liberty en un RPG en el que atacaremos en la dirección del cursor (a mí me recuerda a ‘Black Desert Online’). Yo prefiero la clásica en PC por una cuestión de costumbre, pero imagino que en consolas se agradecerá más la cámara de acción. En cualquier caso, basta con pulsar una tecla para cambiar entre una y otra en cualquier momento.

Un personaje a tu gusto

El “problema” que tienen los MMORPG es que el juego de verdad no llega hasta que le has echado 50 horas o más. La historia es una excusa para conocer algo de lore y subir al nivel máximo, familiarizarte con las mecánicas, etc. La experiencia durante la historia es solo una miga de todo lo que espera en el llamado endgame y, en ese sentido, toca esperar. 'Throne and Liberty' tiene mucho que ofrecer en términos de mazmorras, combates entre jugadores, jefes de mundo, etc., pero es pronto para hablar de todo ese contenido. Lo que sí os podemos adelantar es que el endgame está muy enfocado al PVP y no tanto al PVE.

De lo que sí podemos hablar es del personaje, la subida de nivel y todo lo relacionado con habilidades y equipo. Como en todo MMORPG, nuestro personaje tiene una serie de estadísticas que tenemos que aumentar asignando puntos de habilidad que obtenemos al subir de nivel. Nada nuevo. También tenemos que subir de nivel las habilidades, tanto activas como pasivas, y la calidad del equipo. Para ello usaremos materiales de diferentes calidades, entrando así en el bucle de farmeo, crafting y probabilidades que ya conocemos de otros juegos como ‘Lost Ark’.

Ahora volvemos a eso cuando hablemos de la monetización.

Nuestro personaje puede llevar dos armas. El enfriamiento de las habilidades es alto, así que conviene controlar bien los tiempos de las dos armas (ideal una a distancia y otra cuerpo a cuerpo) e ir alternando las habilidades para maximizar el daño o los efectos. Esto nos obligará a pelear con cabeza o, mejor dicho, a aprendernos una rotación que más pronto que tarde podremos encontrar en las típicas webs de builds. El combate es algo lento al principio, pero se vuelve mucho más interesante y dinámico conforme desbloqueamos habilidades.

En ese sentido, no hay clases como tal. Nuestro personaje tendrá un rol u otro según las armas y habilidades que equipemos. No hay una raza y clase tanque, otra raza y clase healer y otra DPS, no. Aquí puedes cambiar en cualquier momento. Si te aburres de ir con mandoble y ballesta, siempre puedes cambiar de arma, reasignar tus puntos de habilidad y jugar de una forma completamente distinta. Además, no es un juego que necesite personajes alternativos. De hecho, solo podremos crear dos personajes.

No hay un sistema de clases como en otros MMORPGs, sino que todo dependerá de las armas y habilidades que usemos

Lo que sí hay y mucho es farmeo y crafteo. Vamos a necesitar materiales a espuertas y menos mal que nuestro personaje se ha visto todos los episodios de 'Bricomanía'. Lo mismo crea un cinturón que una espada, un anillo, un escudo o unas bota. Lo mismo cocina que recolecta, pesca o mina. Lo hace todo. Si sois de esos jugadores que gustan de pasarse horas buscando recursos, crafteando y comerciando en la tienda, 'Throne and Liberty' va más que servido.

También hay un sistema de gremios, es decir, alianzas de jugadores, que será importante a la larga. Aunque es posible jugar solo, lo cierto es que todo juego gana enteros cuando jugamos con más personas y, en este caso, pertenecer a un gremio nos ayudará a acceder a ciertos contenidos.

Lo de la tienda…

Desde mi punto de vista, es pronto para hablar de pay to win, pero Throne and Liberty tiene algunas cosas que… chirrían. El juego tiene tres monedas: Luciente (la divisa premium). Solente (el oro de toda la vida) y las Monedas Ornamentales (para los cosméticos, se consiguen jugando). Hay también dos pases de batalla de pago, pero lo que realmente nos importa es la tienda.

El Luciente, como decíamos, es la moneda de pago y nos servirá para comprar cosas en la casa de subastas (entre otras cosas). Por poner un ejemplo, para subir de nivel una habilidad necesitaremos libros de entrenamiento. Estos los conseguiremos durante la aventura, pero también los podemos fabricar usando una gema y un pergamino. Pues aunque no podemos comprar un pergamino con dinero real, sí podremos comprar la gema (el pergamino no). ¿Alguien se acuerda de ‘Diablo III’? Pues algo parecido.

Las cualidades de equipo, que las conseguimos encantando los objetos, se pueden vender también en la casa de subastas. Eso supondrá disolver el arma, por lo que no se podrá comerciar directamente con las mejores armas, pero sí permitirá comprar cualidades que mejoren el equipo con dinero real. La casa de subastas, por cierto, se desbloquea prácticamente al final de la historia, en niveles altos.

En resumidas cuentas, hay cierto componente de pay to win, sobre todo si pensamos en el PVP que es, como adelantábamos antes, parte importante del endgame del juego. ¿Puedes jugar sin pagar un solo euro? Sin duda, sobre todo si planeas hacer el contenido PVE, la historia, las misiones diarias y pasas rotundamente de darte de palos contra otros jugadores. No obstante, si te gusta el PVP hay una realidad y es que alguien que pague tiene potencial ventaja sobre los jugadores gratuitos.

Conclusión: no tiene mala pinta

A expensas de ver cómo se desarrolla el endgame cuando un grueso importante de jugadores sea de nivel alto, lo cierto es que 'Throne and Liberty' es un juego muy disfrutón. Gráficamente es sensacional y, a nivel de rendimiento, pocas quejas podemos tener al respecto por no decir ninguna.

El gameplay es entretenido y el juego ofrece una cantidad enorme de contenido variado, desde combates hasta farmeo, crafting y exploración. Es de esos juegos en los que siempre hay algo para hacer y, afortunadamente, no estanos limitados. Podemos jugar todo lo que queramos, no hay barras de energía, tiempo de descanso, etc.

Es normal que las preocupaciones por el pay to win estén ahí, pero si simplemente buscamos una experiencia gratuita, divertida, a la que echarle horas y sin un pago mensual, es posible que estemos ante una alternativa a tener en cuenta. Cabe destacar que 'Throne and Liberty' tiene juego cruzado, pero no progreso cruzado. Es decir, puedes jugar desde PC con tus amigos de PS5, pero no jugar en tu PS5 a tu partida de PC.

