'Blue Protocol' prometía ser un ambicioso MMORPG con estética anime. Pero eso, "prometía", porque lo acaban de cancelar

Hay, o mejor dicho, había dos juegos que los fans de los MMORPG estaban esperando con muchas ganas: 'Throne and Liberty' y 'Blue Protocol'. El primero es el heredero espiritual de 'Lineage II' y llegará a nuestras fronteras dentro de poco de la mano de Amazon. El segundo era una propuesta interesante por parte de Bandai Namco, ya que buscaba ofrecer un MMORPG de acción con estética anime. Como 'Genshin Impact', pero más masivo. Tenía buena pinta, pero eso, tenía, porque Bandai Namco lo ha cancelado.

Qué es era Blue Protocol. Era un MMORPG de acción en el que crearíamos a nuestro propio personaje y haríamos lo humanamente posible por salvar Magna, un continente del planeta Regnas. Lo que sabíamos era que el gameplay lucía fenomenal, que había varias clases con sus correspondientes habilidades; mazmorras, ciudades, incursiones... Todo ello acompañado de unos gráficos realmente pintones. Era como jugar a un anime.

¿Qué ha pasado? Que lo han cancelado, pero del todo. El juego lo estaba desarrollando Bandai Namco en Unreal Engine y llevaba mucho tiempo en el horno. De hecho, fue anunciaron en 2019. La idea era lanzarlo en la segunda mitad de 2023, y así fue, pero solo en Japón, donde sí ha estado disponible hasta ahora. Amazon Games lo iba a traer a Occidente, tal y como hizo con 'Lost Ark' y hará con 'Throne and Liberty', pero ahora nada de eso ocurrirá.

Según ha explicado Bandai Namco, la compañía "ha tomado la difícil decisión de poner fin al servicio de 'Blue Protocol'. Cerrarán los servidores japoneses en enero de 2025 y, por supuesto, "han puesto fin a sus planes de lanzar el juego en Occidente en colaboración con Amazon Games". En pocas palabras: se acabó 'Blue Protocol'.

¿Por qué? Pues no se sabe. La compañía no ha dado muchas explicaciones al respecto. Lo único que ha dicho es que "es una noticia decepcionante, y compartimos su decepción". Lo que sí sabemos es que, al menos en Japón, el juego no estaba funcionado particularmente bien y no estaba cumpliendo las expectivas de la empresa.

El juego carecía de contenido y no se actualizaba con la frecuencia suficiente, algo crítico en un juego como servicio. También faltaba equilibrio en las builds, mejoras en el endgame... En fin, que necesitaba bastante desarrollo. A eso hemos de sumarle que los anteriores juegos de anime de Bandai Namco, a saber 'Jujutsu Kaisen: Crushed Clash' y 'Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections' no funcionaron muy bien.

Los próximos proyectos de Amazon Games. Que Bandai Namco cancele el juego es un jarro de agua fría, pero afortunadamente Amazon Games tienen más juegos en camino. 'Throne and Liberty' llegará el próximo 1 de octubre a Steam, Xbox Series X|S y PlayStation 5 y es su próxima gran apuesta. Será free to play y, aunque en Corea del Sur ha recibido más de una y más de dos críticas, el título no tiene mala pinta.

