'Splitgate' lo está petando: mezclar un shooter con 'Portal' da como resultado un FPS de lo más divertido

Juegos de tiros hay a patadas. Basta con meterte en cualquier tienda de videojuegos para darte cuenta de que los shooters venden. Y es curioso, porque aunque cada uno tiene sus particularidades la inmensa mayoría redundan en lo mismo: un arma, dos equipos y a coserse a tiros en un mapa.

Reinventar los shooters no es tarea fácil y 'Splitgate' (desarrollado por 1047 Games) no lo hace, pero sí añade una mecánica de lo más interesante y que, por qué no decirlo, convence. ¿La forma más sencilla de explicarlo? Imagina que mamá 'Portal' y papá 'Quake/Halo' tuvieran un hijo. El resultado sería 'Splitgate'.

Cuando la puntería ya no lo es todo

Splitgate es lo que se llama un Arena Shooter. Para que nos entendamos, los Arena Shooter son juegos de tiros que, más que en los gráficos y en los combates a gran escala, se centran en el dinamismo, en no dejar de moverse y en nuestros reflejos. Uno de los más conocidos es 'Quake Champions'.

Aquellos que sean jugadores de shooters se sentirán cómodos jugando a 'Splitgate'. Sin embargo, que seas muy bueno con el ratón o el mando no te garantiza nada, ya que la clave de 'Splitgate' está en los portales. Es una mecánica tan divertida, tan interesante y están tan bien implementada que, citando a Kotaku, "es sorprendente que otro desarrollador no haya hecho esto antes".

El juego es relativamente sencillo: apuntar, disparar, saltar, granadas y matar en diferentes modos de juego. La cosa se complica cuando te das cuenta de que los mapas están llenos de zonas azules que nos permiten abrir portales. De repente, puedes ir de una esquina a otra del mapa "sin exponerte" y hacer de las tuyas a los enemigos por detrás.

Pero la gracia no es que puedas cruzar, es que puedes ver a través de ellos e incluso disparar. Si abres un portal, el juego no se reduce a que lo cruces, sino que te mostrará en tiempo real qué hay detrás del portal de salida. Podrás ver a los enemigos cruzar, dispararles o usarlos para buscar una posición estratégica en los mapas más verticales. Evidentemente, los enemigos podrán hacer lo mismo contigo.

Eso abre todo un mundo de posibilidades en el juego. Ya no es solo que debas ser bueno con las armas (el gunplay, aunque es bueno, a mí me parece demasiado sencillo), sino que tienes que estar todo el rato pendiente de los portales, alerta, pensando en que es posible que aquel tipo al que estás apuntando quizá pueda abrir un portal a tu lado y machacarte en un segundo.

Un par de partidas bastan para que el juego consiga engancharnos. No duran demasiado y la diversidad y estructura de los mapas hacen que sea divertido. El juego, que es free to play, todavía se encuentra en fase beta, pero está disponible en PlayStation, Xbox y PC con juego cruzado.

Eso no quiere decir que esté exento de problemas. El juego lleva desde 2019 en el mercado, lo petó en sus inicios y luego volvió a quedarse tranquilo. Sin embargo, hace algunas semanas volvió a escena con el lanzamiento de la beta abierta. Esta atrajo a los jugadores, a tantos que las colas para entrar en el juego eran enormes.

Tanta tracción tuvo la beta (que ya suma más de diez millones de descargas), que 1047 Games ha decidido retrasar el lanzamiento de la versión final, inicialmente programado para el 27 de julio, hasta algún momento de este mes. De hecho, se esperan novedades en la Gamescon, así que habrá que estar atentos.