'Red Dead Redemption 2' es un juegazo y está inexplicablemente muerto. Los fans piden, aunque sea, caballos nuevos

'Red Dead Redemption 2' es, sin lugar a dudas, uno de los mejores juegos de la historia y una de las obras magnas de Rockstar. Con 61 millones de copias vendidas ('Cyberpunk 2077' ha vendido 25 millones, por si ayuda a tener contexto), un mapa e historia llenos de vida y un modo online de lo más interesante, cabría esperar que la compañía lo hubiese alimentado de, al menos, pequeñas adiciones de contenido, pero no. Y ahora, tras la reciente actualización que ha recibido el título, los fans han alzado la voz para pedir novedades, por menores que sean.

Un juego caput. A estas alturas, pedir novedades en 'Red Dead Redemption 2' es como hablarle a una pared. No se espera que haya un DLC, no se sabe si habrá un parche para next-gen (se rumorea que sí, pero es eso, un rumor) y Red Dead Online lleva muerto dos años. Tan muerto está que los jugadores le hicieron un funeral. Cierto es que los servidores se mantienen, pero poco más. No hay contenido nuevo.

Actualización. Cabría esperar que siendo un juego de 2018 y teniendo al grueso de desarrolladores trabajando en 'GTA VI', 'Red Dead Redemption 2' no volviese a actualizarse más allá de para corregir cosas muy graves, pero no. El pasado 19 de marzo el juego recibió una actualización sorpresa (la 1.32) que incluía compatibilidad con HDR10+ y mejoras en FSR 2. No tiene contenido nuevo, pero es una pequeña prueba de que sigue habiendo desarrolladores trabajando en 'Red Dead Redemption 2'.

Dame más. Un poquito, aunque sea. Ante el lanzamiento de esta actualización, los jugadores han acudido a Reddit para pedir no ya novedades mayores, sino que Rockstar lleve al menos las cosas de 'Red Dead Online' al modo campaña. En el modo multijugador hay armas, skins, caballos y carros, por ejemplo, que no están en la campaña. Son cosas que, a priori, podrían implementarse en el modo de un jugador para darle algo de continuidad. "Por favor, sólo quiero más caballos y un carro de caza. Os pagaré si hace falta por ese contenido, de verdad", apunta un usuario.

La frustración con GTA Online. Es evidente que 'Red Dead Online' no tiene el mismo tirón que 'GTA Online'. No se pueden comparar los 195 millones de copias vendidas de GTA V con los 65 millones de 'Red Dead Redemption 2'. Tiene sentido, por lo tanto, que Rockstar haya priorizado el mantenimiento del primero, lanzando nuevas misiones y atracos cada poco, pero lo cierto es que 'Red Dead Online' está completamente abandonado a pesar de la enorme comunidad que tiene la franquicia. Dos juegos de la misma casa, uno con contenido constante y otro que lleva mínimo dos años muerto.

¿Y la versión next-gen? GTA V se lanzó en PS3 y, desde entonces, ha pasado por todas las generaciones. Tiene su propia versión nativa de PS5 y Xbox Series X|S y llama la atención que siendo 'Red Dead Redemption 2' un juego muy querido, que precisamente pide a gritos la potencia de la nueva generación y que se disfruta mucho más a 60 FPS, no se haya actualizado. No ya con una versión nativa, sino con un parche que desbloquee los FPS y permita jugar a la versión de PS4 de forma más fluida.

GTA VI en el horizonte. Sea como fuere, lo que está claro es que Rockstar tiene claras sus prioridades: alimentar 'GTA Online' y lanzar 'GTA VI', su nuevo melocotonazo. Para ello tendremos que esperar hasta 2025.

Imágenes | Rockstar

En Xataka | No sabemos cuánto va a durar 'GTA VI', pero sí tenemos un cálculo a mano para intuirlo con bastante probabilidad