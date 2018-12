Red Dead Online, análisis: así es el mejor juego del año cuando compartes con otros jugadores

En los Premios Xataka 2018 salió vencedor como mejor videojuego - tanto para la comunidad como para el jurado - la última obra maestra de Rockstar Games, es decir, Red Dead Redemption 2. Desde su lanzamiento a finales de octubre los jugadores han vivido toda clase de aventuras y peripecias por el Salvaje Oeste y eso no ha sido más que el comienzo, porque desde hace unos días se encuentra disponible Red Dead Online, su modo multijugador.

Rocktar tenía claro que quería repetir la jugada que en gran parte impulsó a GTA V a vender más de 100 millones de unidades en todo el mundo, como fue GTA Online. Así pues, gracias a este modo se podrá cabalgar por el inmenso mundo abierto de la precuela de Red Dead Redemption y vivir la vida de aquella época con otros jugadores. Nosotros no queríamos ser menos y así comprobar si realmente merece la pena o todavía le queda un largo camino por delante.

Red Dead Redemption 2.5

Lo primero que hay que dejar claro antes de nada es que para poder acceder a Red Dead Online es indispensable contar con una suscripción a Xbox Live Gold en Xbox One o a PlayStation Plus en PS4. Partiendo de esta base, podéis seleccionar este modo online en cualquier momento, aunque no hayáis jugado a la campaña en ningún momento. Además, no es un requisito obligatorio, dado que se tratará de una especie de spin-off.

Nada más empezar nos encontraremos con una historia completamente nueva que estará protagonizada por el personaje del sexo que queramos y al que tendremos infinidad de opciones para personalizarlo a nuestro antojo. Seremos capaces de modificarle el tono de la piel, ojos, nariz, boca, orejas y algunos aspectos más peculiares, como los dientes o su estilo de vida y edad, lo que hará que su apariencia sea distinta en base a las opciones que elijamos.

El editor es tan completo que en ningún momento me llegué a encontrar con dos forajidos idénticos. En cualquier caso, este no es más que el primer paso antes de comenzar una épica aventura nueva, con su propio argumento de venganza que podremos ir completando a nuestro antojo y como queramos. Desde que tomamos control de nuestro personaje, un preso de la penitenciaria de Sisika, ya nos avisan que podremos hacer lo que queramos para llegar a ser unas personas honestas, unos ladrones o algo intermedio, según nos plazca.

Una vez hayamos superado el tutorial el mapa se desbloqueará al completo, con sus respectivos estados con sus propios contenidos, siendo el mismo que el de la campaña principal. A partir de ahí podremos optar por seguir cumpliendo las misiones de la historia o realizar otro tipo de actividades, ya sea salir de caza, visitar tiendas, cumplir otros encargos secundarios, etc. Lo que sí hay que reconocer es que el argumento de Red Dead Online está llevado a la perfección y siempre nos dará ganas de seguir avanzando en él.

Según vayamos jugando nos iremos topando con individuos que pueden llegar a ser nuestros aliados y otros a los que más nos vale no perder de vista, además de otros tantos que también aparecen en la campaña de Red Dead Redemption 2. Tampoco faltarán las cinemáticas para darle una mayor inmersión y las mecánicas seguirán siendo las mismas, de manera que aquellos que ya estén familiarizados con el sistema de control no encontrarán sorpresas en este sentido, algo que también es de agradecer.

Donde sí hemos encontrado novedades es el sistema Dead Eye, dado que al ser una experiencia online no se puede ralentizar la partida, pero sí nos permite apuntar a varios objetivos al mismo tiempo. Junto a esto se han introducido unas cartas que nos otorgarán habilidades activas y pasivas y que podremos ir perfeccionando poco a poco a base de agenciarnos puntos de experiencia.

Elevando la competición con los modos multijugador

Red Dead Online también dispone de otra serie de modos de juego para aquellos que prefieran pasar por alto la historia principal, que a la larga son los que más vida le dan al online y con los que fácilmente se nos pasarán las horas volando. La gran mayoría de ellos son competitivos y se dividirán principalmente en Enfrentamientos, con una capacidad para 16 personas, y Enfrentamientos Grandes, en los que pueden participar hasta 32 jugadores simultáneamente

A su vez estos mismos se dividirán en otra serie de modos en los que hemos de reconocer que no nos ha gustado nada el hecho de no poder elegir cuál queremos jugar. Al entrar a una sesión se asignará aleatoriamente un modo de juego y tendremos que esperar a que finalice la partida para ver si sale el que nos gusta o en su defecto salir y buscar otra sesión diferente hasta que tengamos más suerte. Eso no quita que todos tengan sus suficientes bondades para que merezcan la pena participar en ellos.

No faltarán los típicos de conseguir bajas durante una cierta cantidad de tiempo en Tiroteo, pudiendo jugar en solitario o con otras personas por equipos. Otra de las vertientes es Más buscado, en la que también habrá que obtener bajas sin parar, con la diferencia de que aquellos que estén en las posiciones más altas de la tabla nos darán más puntos por aniquilarlos.

Otro de los modos es Elige tu arma, el cual supondrá otro enfrentamiento que se distinguirá del resto por el hecho de que las bajas causadas por las armas menos letales serán las que más puntúen. A estos se une Territorio hostil, un modo por equipos que consistirá en atrapar una zona de las cinco que habrá para acumular puntos. En este último caso el juego nos dará a elegir un grupo de los cuatro disponibles, como los Dandis o los Coyotes, con sus respectivos colores y vestimentas, para así saber mejor a cuál pertenecemos.

Por último, Red Dead Online tampoco ha querido pasar por alto la moda de los Battle Royale con su modo Todo cuenta. No obstante, aquí solo se reunirán 16 jugadores en un escenario que irá reduciendo su tamaño poco a poco hasta que solo quede uno en pie. Eso sí, iros olvidando de vuestros revólveres, porque solo se permite emplear cuchillos o un arco con flechas, dependiendo del modo que nos toque.

Por otro lado, como en Red Dead Redemption 2 el mapa es tan descomunal, más nos vale contar siempre con un caballo que nos ayude a desplazarnos de un lado para otro. Nuestro corcel será siempre uno de nuestros mejores compañeros de viaje y más aún en otros dos modos que nos desafiarán a participar en carreras a lomos de ellos. El primero será simplemente una competición por ver quién es el más rápido en un circuito de varias vueltas, mientras que el segundo nos retará a recoger unos check-points antes que nadie y llegar a la meta.

En cualquiera de los dos casos la competición se podrá elevar hasta el punto de entorpecer y machacar a nuestros oponentes. Por el camino habrá barriles que nos permitirán apoderarnos de armas para disparar a los adversarios u otros que mejorarán la resistencia de nuestros caballos para así no parar de cabalgar a toda velocidad. El único pero que se le puede poner a estos dos modos es que, al contrario que en todos los demás, el tiempo de reaparición a veces es demasiado alto frente a un par de segundos que tardamos en los que nos desplazamos a pie.

Aliados y bandidos por todas partes

El que haya tantos modos dedicados a su multijugador no quiere decir que sean los únicos que podemos jugar con otras personas. Todo el escenario de Red Dead Online es como una gran sesión en la que habrá otras 31 personas más que estarán realizando sus propias tareas y a los que veremos reflejados por el mapa en todo momento. La cuestión es, ¿de quién te puedes llegar a fiar?

Tras dedicarle bastantes horas he de decir que he llegado a la conclusión de que no puedes confiar ni en tu propia sombra. Como mucho en los amigos muy cercanos. Me he encontrado con jugadores que simplemente pasean y pueden pasar de ti y otros que simplemente por el hecho de respirar te pegan un tiro en la cabeza. En el caso de estos últimos quedarán reflejados en nuestro mapa con un punto rojo para que tengamos claro dónde están por si queremos darles caza.

Aun así, en términos generales se podría decir el morir a manos de otro jugador no obtiene ningún beneficio ni pérdida para ninguno de los dos más allá de la pérdida de tiempo para aquel que se desploma en el suelo. En cambio, existen misiones en las que se pueden obtener botines o recompensas que hay que transportar y eso puede llevar a alguno a sacar su vena de bandido y robarnos los premios que hayamos obtenido, de ahí que sea importante no cruzarnos con nadie en ciertas situaciones por si las moscas.

De todos modos, también existe la posibilidad de formar parte de una cuadrilla u organizar la nuestra. El matchmaking del juego funciona sin ningún problema y en seguida nos juntará con otro grupo de personas, ya sea para enfrentarnos a otro grupo de jugadores, para hacer lo que sea por el mapa en el modo Libre, cumplir misiones secundarias o incluso las principales también se podrán realizar en compañía de otros tres vaqueros más. Sin ninguna duda esta última opción es la que más os recomendamos encarecidamente.

Ya no solo por el hecho de que tendremos a otras tres personas más que llegado el momento puede que nos cubran la espalda, si no por el hecho de que es infinitamente más divertido cabalgar en compañía de más jugadores y más aún si son amigos con los que hablamos por voz. Sin ir más lejos, estuve como media hora yendo de un lado para otro con una cuadrilla examinando casas abandonadas por si encontrábamos algo interesante y de haber hecho algo así en solitario no habría tardado demasiado en aburrirme por no tener a nadie con quien interactuar, ya que con los desconocidos también existe la opción de hablar por el micrófono.

Además, algunas de las misiones principales nos obligarán a tomar decisiones que afectarán a nuestro honor y al futuro de la vida que queremos llevar. Por ejemplo, en una nos encargaron traer de vuelta a una chica y al localizarla nos topamos con su amante, teniendo que elegir si optábamos por asesinarle y llevarnos un buen pellizco de dinero o consentir que fuesen felices a cambio de una recompensa menor. Cada jugador votará por la opción que más le convenza hasta llegar a un acuerdo mayoritario, así que estad prevenidos ante cualquier cosa que pueda suceder.

Al final, entre todas acciones y modos de juego en los que participemos iremos ganando puntos de experiencia para subir de nivel y desbloquear más objetos, prendas, armas o elementos para nuestro caballo. Sin embargo, ya podéis armaros de paciencia, porque los dólares no caen de los árboles y menos aún los lingotes de oro, la moneda más cotizada y que se puede comprar con dinero real, así que el juego habrá que dedicarle horas y horas si queremos llegar a ser uno de los mejores vaqueros.

En resumidas cuentas, la propuesta de Red Dead Online es bastante prometedora y excelente para tratarse de una beta. Tal vez el rendimiento se podría mejorar un poco más y sobre todo la latencia que sufren los servidores a veces que provoca saltos en los jugadores, pero por eso mismo estamos frente a una versión de prueba. Si Rockstar se anima a darle tanto mimo como a GTA Online, tenemos claro que el modo online de Red Dead Redemption 2 puede darnos entretenimiento durante años. Más aún si formamos una gran cuadrilla de amigos.