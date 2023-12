La duración de 'GTA VI' es un enigma, pero este cálculo puede aproximarse a las horas que esperamos pasar en Vice City

No tenemos apenas datos de 'GTA VI' más allá de lo que hemos podido deducir del tráiler, el dato de la ambientación (estado de Leonida, ciudad de Vice City) y una fecha demasiado amplia como para que no sepamos si tenemos ante nosotros un año y un par de meses de espera o más de dos años. Y por supuesto, tampoco sabemos nada de la duración.

La duración en los juegos de género sandbox es muy complicada de calibrar: hay un núcleo central del juego que se considera mínimo para que cuente como completo, pero eso es solo el principio. Hay misiones secundarias, exploración, multitud de variables. Si el juego es bueno, el contenido más allá de las misiones principales puede doblar fácilmente la duración. Y posiblemente haya que añadir aún más tiempo si queremos llegar a la entelequia del cien por cien.

Pero sí podemos asomarnos a las duraciones de anteriores juegos de la saga intentando llegar a una conclusión. Estas son algunas de ellas, más las de otros éxitos de Rockstar, contabilizadas en horas, según el repositorio colaborativo de duraciones de juegos How Long to Beat.

Grand Theft Auto III: Historia principal: 15 horas / Con secundarias: 20½ horas / 100%: 39½ horas

Grand Theft Auto: San Andreas: Historia principal: 30½ horas / Con secundarias: 45½ horas / 100%: 76 horas

Grand Theft Auto IV: Historia principal: 27½ horas / Con secundarias: 40½ horas / 100%: 74 horas

Grand Theft Auto V: Historia principal: 31½ horas / Con secundarias: 49½ horas / 100%: 83 horas

Red Dead Redemption 2: Historia principal: 50 horas / Con secundarias: 81½ horas / 100%: 182 horas

El incremento de horas es evidente, tanto en el juego semicompleto (principal más misiones secundarias) como en la opción de los completistas, de llegar a terminar el cien por cien de tareas y misiones. Es muy poco probable que Rockstar se permita, una década después del anterior juego de la franquicia, hacer un juego cuya duración esté por debajo de su éxito más reciente, 'Red Dead Redemption 2'.

Así que un cálculo conservador y casi seguro sería que el juego completo con secundarias va a durar más de cien horas. Pero es muy posible que nos quedemos cortos. Tenemos que tener en cuenta que estas duraciones a menudo son "sin disfrutar" de todas las posibilidades de los juegos, que en títulos tan inmersivos como los de Rockstar son abundantes.

Es decir, ¿has jugado realmente a Red Dead Redemtion 2' si no te has parado a contemplar un amanecer, a acampar y quedarte simplemente solo, sumergido en tus pensamientos? Porque si has hecho todo eso, el juego ha pasado con seguridad de las doscientas horas. Del mismo modo, es poco probable que en tus partidas a los últimos 'GTA' hayas ido de misión en misión. Te has parado a hacer el cabra, a probar las posibilidades, a robar un avión para dar un garbeo, a empezar una bronca solo porque puedes...

De momento solo podemos conjeturar, pero las apuestas ya no bajan de las tres cifras, como es natural (mucho menos en estos tiempos en los que un 'Assassin's Creed' no suele bajar de las 120 horas para completar el 100% del juego). La auténtica sorpresa sería que esa cantidad fuera mucho más allá, hasta las trescientas, cuatrocientas horas. Más 'GTA Online', claro. Miles de horas. Otra década de diversión. De locos.

