El prototipo de la Xbox original es asombroso, y sigue funcionando

El 10 de marzo de 2000 Bill Gates aparecía ante el escenario del evento GDC para un anuncio clave: Microsoft presentaba su primera consola, la Xbox original, y lo hacía con un prototipo que ya entonces era asombroso.

El formato final de la consola fue muy diferente, pero en aquella presentación integraron la consola en una carcasa de aluminio con forma de "X". Aquel prototipo aún existe: está expuesto en el nuevo Centro de Visitas de Microsoft en Redmond, y no solo eso: sigue siendo funcional.

Aquella presentación en la que Bill Gates presentó la consola marcaría un punto de inflexión para un segmento que parecía dominado por Sony y su PlayStation.

The original Xbox prototype from Bill Gates’s GDC 2000 keynote is on display at the new Microsoft Visitor Centre.



Absolute unit. Love it. pic.twitter.com/KMxOPNmTTJ