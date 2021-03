'Pokémon GO' salta al mundo real gracias a unas HoloLens en esta curiosa demo de Microsoft y Niantic

'Pokémon GO' es un juego que, aunque no lo parezca, sigue vivito y coleando. Es uno de los máximos exponentes de los juegos de realidad aumentada, uno de los aspectos en los que, precisamente, Microsoft está haciendo mucho hincapié. Ayer la compañía de Redmond mostró Microsoft Mesh, su plataforma de reuniones en realidad aumentada y, de paso, Niantic enseñó una demo de lo que podría ser 'Pokémon GO' si pudiéramos jugar con unas HoloLens.

El vídeo (que podemos ver bajo estas líneas) es una prueba de concepto, es decir, una demo, es decir, que no es un producto que esté pensado para el consumidor final, al menos por ahora. No obstante, desde Niantic han asegurando estar colaborando con Microsoft en "nuevos tipos de experiencias que promueven la innovación en la brecha del mundo digital y físico". La demo de 'Pokémon GO' es eso, una demostración, pero según Niantic "ofrece un vistazo temprano a las futuras evoluciones tanto en software como en hardware".

Un Pikachu salvaje apareció en el parque

Tal y como podemos ver en el vídeo, John Hanke (CEO de Niantic), que lleva las HoloLens 2, camina por un parque lleno de Pokémon. Estos están integrados en la propia escena, algo que ya sucede en el juego original (más o menos). Hace algún tiempo, 'Pokémon GO' se actualizó para incluir un sistema de realidad aumentada que permite integrar a las criaturas en la escena, de forma que se pueden ocultar detrás de objetos si movemos la cámara, por ejemplo

En la demo, John abre la palma de la mano (tal y como haría para abrir el menú de las HoloLens) y le aparece un panel de control del juego, donde puede elegir a un Pokémon. En este caso elige a Pikachu, cuya Pokéball rueda por el suelo hasta que sale. Posteriormente, le da una baya y se la come.

Nosotros lo vemos desde fuera, pero la gracia de la demo está en que el usuario vería la imagen con sus propios ojos, como si el Pokémon estuviera delante. Es más, según se explica en el vídeo y podemos ver, la criatura parece estar "alerta" de lo que sucede a su alrededor. Pikachu inclina la cabeza hacia arriba para mirarlo a la cara e incluso se gira cuando la persona se mueve (minuto 1:10) para irse con él y seguirlo.

Finalmente, el vídeo acaba con John encontrándose con otra persona, que le invita a un combate Pokémon. Desgraciadamente, no se ve. Se trata, como decíamos, de una prueba de concepto, aunque una prueba de lo más interesante que muestra cómo podrían ser los juegos de realidad aumentada en el futuro. Actualmente las HoloLens han encontrado su hueco en el mundo industrial y profesional, así que habrá que esperar para ver cómo se implementa este tipo de tecnología a nivel usuario.

Más información | Niantic