Nintendo anuncia 'Pokémon Home' para febrero, que permitirá almacenar en la nube e intercambiar 200 Pokémon clásicos

En su nuevo Nintendo Direct, la compañía japonesa ha frustrado alguna expectativa al no centrar su presentación en los detalles del casi inminente 'Pokémon Home', la app que permitirá coleccionar e intercambiar todos nuestros Pokémon capturados en la nube, e intercambiarlos con amigos. Pero aunque se ha deslizado al final de la presentación y sin demasiada fanfarria, Nintendo ha adelantado la fecha en la que estará activo este servicio que anunció por primera vez en el pasado E3: febrero de 2020.

La excusa han sido un par de expansiones de 'Espada' y 'Escudo', los juegos de Pokémon de Switch, a las que se podrá acceder con un pase. 'La Isla de la Armadura' llegará a finales de junio, presentando terrenos por explorar basados en la naturaleza más salvaje. Y 'Las Nieves de la Corona', la segunda expansión, llegará en otoño, y tendrá escenarios helados donde hay pequeñas comunidades de habitantes. Cada una de ellas tendrá sus extras para customizar a los personajes, sus propios Pokémon nuevos y sus correspondientes Legendarios (Kubfu y Calyrex), además de un modo cooperativo especial en la segunda de ellas.

Pero lo interesante es que estas expansiones de pago sumarán, además de nuevos Pokémon legendarios, 200 Pokémon de entregas anteriores que podrán ser capturados. Y a través de Home, intercambiados con otros jugadores de forma gratuíta, es decir, que no habrá que pagar para conseguir estos Pokémon. De este modo, Nintendo y Game FREAK hacen frente a una de las críticas más extendidas a 'Espada' y 'Escudo', donde se echaban de menos más monstruos de bolsillos clásicos.

Una casa para meter Pokémon

Se sabe de esta app basada en la nube y de acceso gratuito (con alguna opción de pago) que permitirá a los jugadores acceder a 'Pokémon Home' a través de dispositivos móviles, al estilo del ya caduco 'Pokémon Bank', que permitía almacenar Pokémon en la consola del jugador. Según lo que Nintendo ha comunicado hasta la fecha, los Pokémon podrán ser transferidos a 'Home' desde el mencionado 'Pokémon Bank' de Nintendo 3DS, 'Pokémon Go', 'Let's Go, Pikachu!' y 'Let's Go, Eevee!', además de los 'Espada' y 'Escudo' de Shield.

Sin embargo, el trayecto contrario, que va de 'Hom'e a los juegos, solo podrá hacerse con 'Espada' y 'Escudo'. Eso ya lo había anunciado previamente Nintendo: solo los nuevos juegos de Pokémon para Shield pueden ser "engordados" con Pokémon procedentes de 'Home', y de estos, solo los de la región de Galar, es decir, los de los propios 'Espada' y 'Escudo'. Una restricción que obedece a cuestiones técnicas y que queda parcialmente compensada por esta promesa de 200 Pokémon clásicos prestos a ser intercambiados entre jugadores, poseedores o no de las expansiones.

Además de estas novedades, el Nintendo Direct ha anunciado también brevemente 'Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX' para Switch. Se trata de un remake de 'Pokémon Mundo Misterioso: Equipo de Rescate Azul' y 'Equipo de Rescate Rojo', publicados originalmente en Nintendo DS y Game Boy Advance. Hoy mismo se puede descargar la demo de la eShop, y el lanzamiento será el 6 de marzo de 2020.