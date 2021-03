La Nintendo 3DS de Microsoft no es una consola, es un móvil: el Surface Duo tiene ya soporte para xCloud

Microsoft no tiene consola portátil como tal, pero sí una posible alternativa para competir con leyendas como la Nintendo 3DS o incluso la Switch. Se trata de su móvil de pantalla doble, el Surface Duo, que se ha beneficiado de la última y singular actualización de Xbox Game Pass.

En esa actualización se ha logrado que xCloud tenga soporte para dispositivos con pantallas duales y plegables, lo que permite que una de las pantallas del Surface Duo se convierta en la pantalla de juego y la otra simule los controles del mando de una Xbox. El resultado es desde luego sugerente.

La llegada de ese soporte de pantallas duales y plegables por parte de xCloud hace que desde luego quienes usan este tipo de dispositivos puedan beneficiarse de esas pantallas de una forma muy curiosa, convirtiendo así sus dispositivos en una especie de rivales modernos de las legendarias Nintendo 3DS.

here’s xCloud running on Microsoft’s Surface Duo across both screens. You can now get touch controls on the other screen with the latest Xbox Game Pass beta app 🙏 pic.twitter.com/6AA0UHo1or