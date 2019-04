Microsoft unirá Xbox Game Pass y Xbox Live Gold en un único servicio digital de suscripción mensual, según nuevos rumores

Microsoft está preparando grandes cambios de cara al arranque del próximo E3 2019, donde la compañía estaría por hacer una importante apuesta por el formato digital. Según el usuario de Twitter @h0x0d, famoso por algunas filtraciones dentro del mundo de los videojuegos, apunta a que Microsoft está por anunciar 'Xbox Game Pass Ultimate', un servicio que unificaría Xbox Game Pass y Xbox Live Gold en uno solo.

Tras la reciente filtración que menciona que Microsoft está por anunciar su primera consola sin unidad de discos, que sería conocida como 'Xbox One S All-Digital', este movimiento tendría todo el sentido del mundo, ya que por una sola suscripción tendríamos acceso a un importante catálogo de juegos y a su vez, acceso a la famosa red multijugador de Xbox.

Un sola suscripción para dominar el mundo digital

Según la información, este nuevo servicio 'Xbox Game Pass Ultimate' tendría un precio de 14,99 dólares al mes, lo que representa un ahorro de casi 5 dólares si sumáramos los dos servicios, Game Pass y Live Gold. Claro, si hablamos de pagos mensuales, ya que aquellos que pagan anualmente Live Gold estarían pagando lo mismo.

Se dice que este servicio será anunciado durante el próximo evento, que curiosamente sólo será en línea, 'Inside Xbox' que se llevará a cabo a finales de este mes. En este evento, que estaría centrado en la nueva estrategia digital de la compañía, también conoceríamos la nueva Xbox One S sin unidad de disco.

Este tipo de 'bundles' no son nuevos para Microsoft, sólo basta recordar 'Xbox All Access', un paquete que se lanzó el año pasado en los Estados Unidos el cual incluía una Xbox One S, Xbox Game Pass y Xbox Live Gold por 22 dólares al mes. Se trató de una oferta por tiempo limitado pero claramente también sirvió como experimento para conocer la respuesta de los consumidores ante este tipo de paquetes.

Con esto, Microsoft se ve que está preparando cambios importantes y un giro hacia una nueva forma de consumo de videojuegos, ya que no sólo estamos hablando de digital, sino también hay que recordar que ahí viene Project xCloud, el "Netflix de los videojuegos" según Satya Nadella, el cual nos permitirá tener nuestros juegos de Xbox en smartphones, tablets, ordenadores y hasta se dice que llegará a la Nintendo Switch.