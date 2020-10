Microsoft presume de soporte completo para la arquitectura RDNA2: en Sony no lo aclaran y podrían ofrecer solo soporte parcial

El anuncio ayer de las nuevas tarjetas gráficas Radeon RX 6000 de AMD llegaba con un componente clave: la nueva arquitectura RDNA2 que plantea mejoras de rendimiento y visuales a todos los niveles.

Tanto las Xbox Series S/X como las PS5 estarán basadas en GPUs personalizadas de AMD, y Microsoft rápidamente ha celebrado el anuncio de AMD y ha aprovechado para sacar pecho. Según ellos las suyas "son las únicas consolas de próxima generación que tienen soporte hardware completo para todas las capacidades de RDNA2". El debate en redes y foros de usuarios está que arde, porque ahora algunos plantean que la PS5 solo tiene soporte parcial de RDNA2 y que eso podría poner en desventaja técnica a la consola de Sony.

¿Por qué es importe el soporte completo de la arquitectura RDNA2?

Microsoft aprovechaba ayer el anuncio final de AMD para sacar pecho y promocionar sus nuevas consolas. Las Xbox Series S/X son las únicas que según ellos soportan integración total de las características de la arquitectura RDNA2.

Xbox Series X|S will be the only next gen consoles with full RDNA 2 integration, thanks to our close working partnership with @AMD. Learn more: https://t.co/z5RiTd0KXm — Xbox Wire (@XboxWire) October 28, 2020

Eso significa que sus consolas pueden aprovechar "el significativo incremento en rendimiento y eficiencia" frente arquitecturas previas, así como la inclusión de "aceleración hardware" en diversos ámbitos:

DirectX Raytracing : para ofrecer mayor fotorrealismo en la iluminación, las sombras, los reflejos y también el audio 3D del que Microsoft ya nos ha hablado en el pasado.

: para ofrecer mayor fotorrealismo en la iluminación, las sombras, los reflejos y también el audio 3D del que Microsoft ya nos ha hablado en el pasado. Mesh Shaders : estos componentes permiten manipular la geometría en tiempo real para proporcionar mayor fidelidad y flexibilidad a los desarrolladores.

: estos componentes permiten manipular la geometría en tiempo real para proporcionar mayor fidelidad y flexibilidad a los desarrolladores. Sampler Feedback : permite mejorar la eficiencia de la memoria al dar la opción de cargar juegos en memoria de forma granular, algo que también detallamos en Xataka en el pasado.

: permite mejorar la eficiencia de la memoria al dar la opción de cargar juegos en memoria de forma granular, algo que también detallamos en Xataka en el pasado. Varaiable Rate Shading (VRS): permite a los desarrolladores dedicar los recursos de la GPU a ciertas áreas de cada fotograma para lograr por ejemplo más fluidez y mejores tasas de fotogramas por segundo sin comprometer la calidad de imagen.

Todas esas mejoras se conjugan con la API DirectX XII Ultimate de Microsoft que entre otras cosas abre la puerta al raytracing de forma directa y que forma parte por supuesto de la oferta software nativa de las Xbox Series S/X, pero no de las PS5.

ChipHell Reveals RDNA2 desktop graphics cards.



The PS5 equivalent graphic card (RX6600) desktop, it has the code name Navi10 (RDNA1)



The equivalent graphic card of SeriesX (RX6800) It has the code name of Navi23 (RDNA2). pic.twitter.com/wpugoJbVU5 — Siri's Ex. (@architectu2) July 19, 2020

Un usuario de Twitter filtraba una tabla de especificaciones de los nuevos chips gráficos de AMD y allí parecía apuntar a que el chip de las PS5 era "más RDNA1 que RDNA2". Aunque algunos datos de los que hablaba no eran exactos (las RX 6800 son Navi21, no Navi23, por ejemplo), sí se cumplían muchas de sus previsiones.

El debate que se plantea tras este anuncio es uno que llevaba cierto tiempo entre bambalinas. ¿Va a ser mejor el soporte a las mejoras visuales de esos chips gráficos en las nuevas Xbox que en las PS5?

This is a really poor and silly excuse.



Vulkan: Mesh Shaders

OpenGL: Mesh Shaders

DirectX: Mesh Shaders

PS5 API: Secret Name (well no, they are called primitive shader, as in RDNA1)



Vulkan: VRS

OpenGL: VRS

DirectX: VRS

PS5 API: Secret Name (Well no, it just doesn't) pic.twitter.com/HNUCMP6p4o — Siri's Ex. (@architectu2) October 29, 2020

La respuesta no es clara, porque Sony no ha dado apenas detalles sobre el tipo de soporte que dará a la arquitectura RDNA2 de AMD, y se habla de un soporte "custom" (personalizado) que haría que aunque la PS5 no tuviera esas opciones soportadas directamente, las ofreciese con sus propias propuestas software.

Algunos usuarios parecían restar importancia al anuncio de Microsoft diciendo que aun sin tener soporte para temas como los Mesh Shaders o VRS, la PS45 ofrecerá opciones análogas con propuestas propias, pero el mismo usuario que filtraba esa tabla citada anteriormente replicaba a esos rumores indicando que la PS5 no tiene VRS y su implementación de los Mesh Shaders es en realidad una anterior de la arquitectura RDNA1.

En foros como el subreddit de la PS5 en Reddit afirman que Microsoft ha publicado ese artículo y ese tuit como una estrategia de marketing, mientras que otros indican que en la PS5 lo que tenemos es más bien algo tipo "RDNA1.5".

Otros dudan de que el soporte RDNA2 sea realmente completo en las nuevas Xbox a pesar de las afirmaciones de Microsoft, y en el sitio oficial de AMD, por otro lado, indica al hablar de RDNA2 cómo esta arquitectura está disponible tanto en las Xbox como en la PS5:

Sin datos oficiales de Sony es imposible saber si la afirmación de Microsoft es o no válida, y tampoco es posible de momento comprobar si el soporte completo de RDNA2 (si es que lo es) en las Xbox Series S/X realmente plantea ventajas frente a ese soporte "custom" o parcial en las PS5 (si es que lo es también, insistimos).

Puede que haya algunas diferencias visuales y de rendimiento como resultado de ese soporte, pero de momento es muy difícil saber si estas existen aunque en cuanto las consolas empiecen a estar disponibles será mucho más fácil decidir si este debate tenía realmente relevancia o no para el futuro de estas consolas de nueva generación.

Desde Xataka nos hemos puesto en contacto con Sony para tratar de aclarar qué tipo de soporte tiene la PS5 respecto a la arquitectura RDNA2, pero de momento no hemos obtenido respuesta. Actualizaremos esta información si recibimos datos con aclaración al respecto por parte de la compañía.