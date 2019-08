Microsoft dejará de publicar sus exclusivos de Xbox para PS4 o la Switch, y hay una nubosa razón (y otra no tanto) para ello

Si de algo puede presumir la PS4 frente a la Xbox One -bueno, puede presumir de más de una- es de su catálogo de exclusivos, que son una de las razones claras por las que los jugadores apuestan por la consola de Sony en favor de la de Microsoft.

Esta última tenía una filosofía abierta al respecto y hasta ahora acababa publicando algunos de sus títulos exclusivos para la PS4 y la Switch de Nintendo, pero eso cambiará a partir de ahora. En Microsoft afirman "no tener planes" para publicar más títulos exclusivos de la Xbox en la PS4 y la Nintendo Switch. Las razones son obvias, y apuntan al futuro de un segmento en plena efervescencia.

Microsoft deja de abrirse a todo y todos

Las declaraciones la realizó un portavoz de Microsoft en un comunicado publicado en GamesIndustry.biz. Allí los responsables de Microsoft afirmaban que tras un año "emocionante" para ellos se han dado cuenta de que había compromisos con otras plataformas que han honrado.

El anuncio llega justo después de la confirmación de Nintendo de que 'Ori and the Blind Forest Definitive Edition' llegaría próximamente a la Nintendo Switch tras haberse publicado primero como título exclusivo de la Xbox One y el PC. Antes había habido otros casos como el de 'Cuphead', que apareció también primero como exclusivo y luego apareció para la Switch.

"Sin embargo", continuaban diciendo, "en el futuro, estos nuevos estudios se centrarán en la creación de juegos para nuestras plataformas. No tenemos planes de expandir aún más nuestros exclusivos juegos de primera fiesta a otras consolas."

Esas declaraciones contrastan claramente con esa mentalidad aparentemente abierta que Microsoft había esgrimido en el pasado en el terreno de los videojuegos, sobre todo en el ámbito del juego cruzado que habían defendido a capa y espada -ocurrió con Fortnite, por ejemplo- mientras sus competidores se cerraban en banda, al menos inicialmente.

En Microsoft de hecho afirman que siguen "creyendo profundamente en el juego cruzado", pero parece claro que creen en ese ámbito cuando no condiciona sus exclusivos: podrás jugar en juego cruzado a títulos que aparezcan en todas las plataformas -si los desarrolladores quieren, claro- pero no a los de Microsoft, que serán exclusivos y solo estarán disponibles para la Xbox One y el PC.

Protegiendo (un poco) el futuro

Las razones para este movimiento parecen claras y están probablemente orientadas a impulsar su negocio de videojuegos en el futuro inmediato. Ese futuro cambiará de forma notable a partir del año que viene, y Microsoft quiere tratar de hacer que su ecosistema sea el más atractivo para los gamers cuando ese futuro llegue.

En primer lugar, por el juego en la nube: esos juegos exclusivos estarán disponibles para la Xbox One y el PC, pero podrían ser un reclamo más para potenciar su plataforma de juego en la nube, xCloud. "Si quieres jugar a nuestros exclusivos en cualquier dispositivo, podrás hacerlo, pero solo vía xCloud", podría ser el mensaje de estos directivos: es una forma no potenciar otras plataformas tanto como su propio servicio de streaming.

En segundo, por el éxito de su futura consola, Project Scarlett, la sucesora de la Xbox One, que tendrá que competir con una PS5 no solo en hardware, sino desde luego en catálogo. Y como decimos si hay algo en lo que la PS4 ha destacado tradicionalmente frente a su rival ha sido en su catálogo de exclusivos.

Microsoft quiere vender muchas consolas, y esos exclusivos para Xbox One, Project Scarlett y PC podrían ayudar a ese objetivo. Se avecina una guerra realmente espectacular de plataformas de juego tradicional y plataformas de juego vía streaming, y Microsoft no quiere ayudar a sus rivales a ganar ciertas batallas en esa guerra. Veremos cómo le sale la jugada.

