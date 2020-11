Microsoft adelanta que xCloud llegará a las Smart TVs en forma de app: streaming de videojuegos directamente en la tele

En una entrevista con The Verge, Phil Spencer, vice presidente ejecutivo de gaming de Microsoft, ha adelantado que xCloud va a dar el salto a los televisores inteligentes mediante una app. De esa forma, cualquier usuario que tenga una Smart TV podrá acceder a los videojuegos en streaming sin necesidad de más hardware que un mando Bluetooth, al menos en teoría.

Ante la pregunta de qué está frenando a Microsoft a la hora de lanzar una app de Xbox que funcione en Smart TVs, Spencer responde que cree que "lo veréis en los próximos doce meses" y que no cree que "nada nos vaya a parar al hacerlo". Eso le daría a Microsoft una ventaja competitiva con respecto a sus rivales directos, que necesitan de hardware adicional para jugar en el televisor o, directamente, no son compatibles.

Juegos en streaming directamente en la tele

xCloud es una de las grandes apuestas por los videojuegos de Microsoft. De forma muy astuta, la compañía lo incluyó sin coste adicional en Game Pass Ultimate, haciendo de la suscripción un servicio todavía más suculento y una vía de ingresos mensuales contantes y sonantes que, de alguna forma, mantiene al usuario pegado al ecosistema de Microsoft. El problema es que xCloud solo funciona en Android.

Cierto es que Microsoft está trabajando para llevar xCloud a iOS en forma de webapp como ya han hecho NVIDIA, Amazon y, próximamente, Google, pero el televisor se mantenía en la sombra. Spencer dejó caer hace alguna semanas que estaban trabajando en una suerte de stick para TVs para xCloud, así que tocará esperar para ver si finalmente ese stick se lanza o si simplemente valdrá con la app para poder acceder al servicio.

Es un movimiento que tiene mucho sentido. Los televisores actuales, en su inmensa mayoría, tienen WiFi, puerto Ethernet y conexión Bluetooth. Ya se usan para ver películas y series en streaming, ergo tienen la capacidad de descargar un juego en tiempo real. No es necesario que tengan componentes potentes, puesto que, sobre el papel, bastaría con una conexión a Internet estable, ya que el juego se ejecuta en los servidores de Microsoft.

A falta de saber si será necesario o no un stick, la app para televisión de Microsoft xCloud supone una ventaja importante sobre Google Stadia o NVIDIA GeForce Now. Google Stadia requiere un Chromecast Ultra y el mando de Stadia, mientras que GeForce Now solo está en móviles y PC, igual que Amazon Luna. Con una app, xCloud podría ser independiente y simplemente habría que conectar un mando Bluetooth al televisor o, en otro escenario, al supuesto stick. Cuestión de tiempo.

Vía | The Verge