Los 48 mejores juegos de PC según Metacritic

Desde que la crítica empezó a aflorar siempre hemos vivido casos de cierta disonancia entre lo que el público creía y lo que las publicaciones especializadas planteaban. Es una máxima que, aún a día de hoy y hasta en medios como el de los videojuegos, sigue presente. Con eso en mente nos hemos planteado un experimento, ¿qué diferencias encontraríamos entre los mejores juegos de PC según la crítica y según los usuarios?

Para ello acudimos a Metacritic y seleccionamos los mejores juegos de PC de todos los tiempos según cada bando, un total de 48 obras maestras del videojuego que, sorprendentemente, sólo en contadas ocasiones van de la mano. Haya o no unanimidad en dichas votaciones, lo que es innegable es que no podríamos quitarle parte de razón a ninguna de las partes, son una treintena de juegos que sí o sí hay que probar antes de morir.

Los parámetros de puntuación de Metacritic

Nacida en los albores del 2000, Metacritic se ha convertido en una de las páginas clave para encontrar opiniones sobre música, películas, libros y videojuegos. Desde hace unos años, acudir a conocer el Metascore de un juego, la nota media que aparece en el sitio, se ha convertido en una acción bastante común antes de comprar un producto.

Pese a que el Metascore solo se centra en las medias realizadas con las puntuaciones de la crítica, voces como las de los famosos maletines para comprar notas, o el hecho de que en esa media el peso de algunos portales sea mayor que otros, invitan a acercarse a una segunda lectura.

Para garantizar un equilibrio, además de recogerse esas notas de prensa especializada, también se incluye un apartado en el que los jugadores pueden votar y realizar una reseña sobre el juego. De esta forma se separan las puntuaciones de crítica y usuarios que, como veréis a continuación, pueden llegar a entregar resultados muy dispares, aunque no por ello menos válidos.

Los mejores juegos de PC según la crítica

1. ‘Half-Life 2’

Tras convertirse el primero en el catalogado como “mejor juego de PC de la historia”, ‘Half-Life 2’ tenía la difícil tarea de mantener el listón igual de alto. Este puesto en la lista demuestra hasta qué punto lo consiguió, convirtiéndose en uno de los títulos que marcaría el camino a seguir por la industria en los años siguientes en lo que se refiere a gráficos, físicas, inteligencia artificial y, por encima de todo, narrativa.

2. ‘Grand Theft Auto V’

Convirtiéndose en el segundo juego que más copias físicas ha conseguido vender, sólo por detrás de un fenómeno como ‘Wii Sports’ (y sin tener en cuenta que sumando las digitales la cifra puede verse ampliamente superada), ‘GTA V’ se ha convertido en un fenómeno de masas que después de cinco años aún sigue copando las listas de ventas. No está ahí por suerte, claro, es uno de los mundos abiertos más atractivos y divertidos que jamás se ha creado.

3. ‘The Orange Box’

Con 'The Oragne Box' Valve hizo trampa, y es que no sólo entregó todos los capítulos de ‘Half-Life 2’ y el multijugador de ‘Team Fortress 2’ a los usuarios de consola, también incluyó en el pack una genialidad como ‘Portal’, probablemente el mejor juego de puzles que haya visto el mundo del videojuego en los últimos 20 años.

4. ‘Half-Life’

Lanzado en 1998, ‘Half-Life’ fue la opera prima de Valve, un juego que les permitió vivir de las rentas de su éxito y su motor gráfico para dar forma al imperio en el que finalmente se ha convertido Steam. Sin duda uno de los mejores juegos de la historia, es también un clásico que, pese a sus gráficos, ha aguantado muy bien el paso del tiempo, lo que lo convierte en un juego igual de recomendable a día de hoy.

5. ‘BioShock’

Historia, gráficos, jugabilidad… ‘BioShock’ tiene todo lo que le podrías pedir a un FPS, pero además se las apañó para llevar un paso más allá el cómo se contaban las historias dentro de una aventura de acción. Un viaje a las profundidades para descubrir una ciudad submarina en la que una utopía se ha convertido en un absoluto infierno que ha escapado al control de sus creadores.

6. ‘Baldur’s Gate II: Shadows of Amn’

Disponible en la ‘Baldur’s Gate II: Enhanced Edition’ junto a la expansión ‘Throne of Bhaal’, ‘Shadows of Amn’ es el ejemplo perfecto de por qué BioWare se ha convertido en uno de esos estudios a los que acudir sin dudarlo cuando buscamos una buena historia. Un juego de rol magnífico en el que es imposible no quedar completamente atrapado durante más de 60 horas.

7. ‘Portal 2’

Era muy difícil mejorar lo inmejorable, pero si hay un estudio capaz de volver sobre sus pasos y conseguir que te explote la cabeza, ese es Valve. Con ‘Portal 2’ demostraron que el éxito de ‘Portal’ no era una simple casualidad, que el mundo y mecánicas que habían creado aún podían ir mucho más allá hasta crear la mezcla de aventuras y puzles definitiva.

8. ‘The Elder Scrolls V: Skyrim’

Convertido en meme por su capacidad para saltar de plataforma en plataforma casi sin despeinarse (entre muchas otras curiosidades de su aventura), ‘The Elder Scrolls V: Skyrim’ es otro de esos juegos de rol que te atrapan desde el minuto uno. Una mezcla de RPG y mundo abierto en el que seguir la historia es sólo una parte de la gracia, y la oportunidad de crear las tuyas propias su mejor baza.

9. ‘Mass Effect 2’

Tras acelerar el ritmo del primero y profundizar aún más en todo lo que ‘Mass Effect’ consiguió presentar, ‘Mass Effect 2’ se convirtió en uno de los juegos estrella de BioWare y uno de los títulos más laureados de PC, PS3 y Xbox 360. Un juego tan grande como divertido que ni la tercera entrega ni el reciente ‘Mass Effect Andromeda’ consiguieron superar.

10. ‘Grand Theft Auto: Vice City’

Considerado por muchos como la mejor entrega de la saga ‘Grand Theft Auto’, lo cierto es que ‘Vice City’ tenía un halo especial. No sólo se las apañó para ser aún más cafre que ‘GTA III’, también lo consiguió referenciando a algunas de las películas más míticas de los 80, entregando con ello la historia de mafiosos definitiva.

11. ‘Civilization II’

La suma de nuevas tropas y un sistema de combate más efectivo y realista que abandonaba los cálculos de probabilidad, convirtieron a ‘Civilization II’ en el juego definitivo de Sid Meier. Un título de estrategia, en el que tomar el control de una tribu y llevarla hasta lo más alto de la escala evolutiva social, del que era imposible desengancharse.

12. ‘Quake’

Tras el éxito de juegos como ‘Doom’ o ‘Wolfenstein’, ‘Quake’ se convirtió en el padre de los FPS modernos al trasladar aquella jugabilidad a un entorno 3D. Un juego magnífico con una ambientación insuperable que, pese al paso de los años, aún es capaz de sacar una sonrisa a cualquiera que se ponga a los mandos.

13. ‘BioShock Infinite’

Tras el tropiezo de una segunda entrega que no consiguió mantener el nivel del primer ‘BioShock’, ‘BioShock Infinite’ se hizo famoso por ser uno de esos desarrollos en los que el departamento creativo parecía correr más de lo que la tecnología podía entregar. Mucho de lo que proponía se acabó perdiendo por el camino, pero pese a ello consiguió entregar un cierre memorable a la saga que es imposible no querer aplaudir.

14. ‘The Elder Scrolls IV: Oblivion’

Antes de que ‘Skyrim’ estuviese en boca de todos, y con los seguidores de ‘Morrowind’ clamando al cielo por considerar que este estaba un punto por debajo, ‘The Elder Scrolls IV: Oblivion’ consiguió ganarse la atención de propios y extraños con una historia fantástica y una jugabilidad igual de recomendable. Un juego adelantado a su tiempo que, sin embargo, no consiguió sorprender a nadie en lo visual y lo técnico.

15. ‘Grim Fandango’

Considerada como una de las mejores aventuras gráficas de la historia, no es de extrañar que ‘Grim Fandango’ acabe entre los mejores juegos de PC según la crítica. Una historia maravillosa y tremendamente original en la que todo está cuidado con el mayor de los mimos. Un clasicazo que, si te consideras fan del género, tarde o temprano tendrás que probar.

16. ‘Diablo’

Más de 20 años han pasado desde que Blizzard nos entregase uno de los mejores juegos de acción RPG que han caído en nuestras manos. Un juego que con el loot por bandera y la rejugabilidad como excusa, nos tuvo enganchados durante meses en busca de destruir el peor mal que ha asolado la tierra, ‘Diablo’.

17. ‘Civilization IV’

'Civilization VI' hay títulos que entienden cómo deben enganchar a un jugador desde el primer minuto, y este es sin duda uno de ellos. Se ganó nuestra atención a base de gráficos renovados, pero ha sido en el vicio diario donde realmente se ha demostrado que es uno de los mejores juegos de estrategia de la historia. Un juego soberbio que merece dada minuto y euro invertido en él.

18. ‘The Witcher 3: Wild Hunt’

El bueno de Geralt de Rivia consiguió que 'The Witcher 3: Wild Hunt' consiguiese que la saga pasase de idea simpática a franquicia ineludible. Y es que aunque los dos primeros títulos ya entraban en la categoría de juegazo, lo conseguido aquí por el equipo de CD Projekt RED les acabó colocando en la órbita de gigantes como Rockstar.

19. ‘Company of Heroes’

Relic firmó en 'Company of Heroes' uno de esos juegos que es inevitable mantener en el recuerdo. Un título de estrategia que aún hoy se mantiene como uno de los mejores RTS de todos los tiempos. Si tienes ganas de Segunda Guerra Mundial, tanto el original como sus expansiones son juegos por los que debes pasar tarde o temprano.

20. ‘Divinity: Original Sin II’

Tras financiarse en menos de 12 horas, ‘Divinity: Original Sin II’ no sólo consiguió mantener viva una saga muy querida por los usuarios, también colocar un nuevo listón en el género de los rolazos de acción. Estamos ante una obra maestra del género que a base de historia, mecánicas y estrategia, merece todos y cada uno de los puntos que ha conseguido para colocarse aquí.

21. ‘Unreal Tournament 2004’

Si hay juegos que llegan alto y traspasan fronteras es precisamente por casos como el de 'Unreal Tournament 2004', capaz no sólo de ganarse al público de la época sino de empujar uno de los mayores fenómenos del videojuego que aún a día de hoy prevalecen, el de la competición a nivel profesional con los esports. De no ser por éxitos como este, tal vez Epic Games no sería lo que es hoy en día.

22. ‘Half-Life Alyx’

La realidad virtual necesitaba un vendedispositivos y, para sorpresa de casi todos, Valve se echó al hombro ese reto de la mano de su saga más reconocida. ‘Half-Life Alyx’ no sólo demostró ser capaz de cumplir ese reto y aumentar las ventas de cascos VR, también demostró ser un juegazo tremendo y muy recomendable.

23. ‘Minecraft’

Convertido en uno de los grandes clásicos de la historia del videojuego y uno de los títulos más influyentes de las últimas décadas, 'Minecraft' está lejos de necesitar una presentación. Lo que apuntaba a moda pasajera ha conseguido llegar a las aulas, convertirse en hub social y hasta servir de ejemplo para lo que las nuevas tecnologías de la industria son capaces de conseguir. Un juego eterno que, a juzgar por su tirón, aún tiene cuerda para rato.

24. ‘Red Dead Redemption 2’

Rockstar se ha ganado la suficiente posición en la industria para que a nadie le sorprendiera que ‘Red Dead Redemption 2’ iba a ser un juego alabado por crítica y público. El retorno de la compañía al Salvaje Oeste demostró ser una precuela para enmarcar en la que todo, desde su guión hasta sus espectaculares estampas visuales, merece ser disfrutado. Un juego soberbio que también se ha ganado un puesto de honor en Metacritic.

Los mejores juegos de PC según los usuarios

1. ‘The Witcher 3: Wild Hunt’

Catalogado como uno de los juegos más sólidos y mejor hechos de la historia del videojuego, ‘The Witcher 3: Wild Hunt’ es una de esas aventuras épicas en las que el contador de horas nunca dejará de subir. Un título fantástico que, tanto en lo técnico como en lo jugable, colocó un listón que pocos han podido superar tres años después.

2. ‘Left 4 Dead’

Con el cooperativo por bandera, este juego en el que acabar con zombies acompañado de otros tres jugadores se ha convertido en el favorito de muchos usuarios de PC, lo que le ha colocado incluso por encima de clásicos imperecederos como los dos juegos que vendrán tras él. 'Left 4 Dead' es tremendamente original y una experiencia muy divertida.

3. ‘Half-Life 2: Episode Two’

Hubo una época en la que ‘Half-Life 2’ quiso mantenerse en la cresta de la ola con una trilogía de episodios que, lamentablemente, nunca llegó a su fin. La segunda parte de ese trío de juegos ha acabado conquistando a millones de jugadores y, con ello, ha pasado por encima de las obras originales en lo que a calidad se refiere para los usuarios.

4. ‘Portal’

Hablar de ‘Portal’ en la época en la que se lanzó, aunque sólo fuese mínimamente, era todo un sacrilegio. Lo mejor de jugarlo era ponerte a los mandos con la idea de que estabas ante un juego de puzles simplón en su planteamiento pero original en sus mecánicas, pero cuando te dabas cuenta estabas inmerso en una aventura que iba mucho más allá de lo que parecía prometer. Una joya imperecedera.

5. ‘Counter Strike’

Precio: 9,99 euros Estando ‘The Orange Box’ y ‘Half-Life 2’ en los puestos siguientes de la lista, hemos saltado directamente al que venía después para tener la oportunidad de incluir más juegos entre los elegidos por los usuarios. Sin embargo la cosa se queda en casa de Valve, porque el multijugador de ‘Counter Strike’ es el que se gana el derecho a ocupar ese puesto. Un clasicazo por el que todos, en mayor o menor medida, hemos pasado durante el transcurso de nuestra vida como jugadores.

6. ‘Deus Ex’

El siguiente puesto en la lista lo ocuparía ‘Baldur’s Gate II: Shadows of Amn’, del que ya hemos hablado en la selección de la crítica, así que mantenemos el flujo de novedades para ceder hueco al primer ‘Deus Ex’, juego que muchos conocerán por las entregas que llegaron después. Como en esas, aquí estamos ante un juego de rol en el que la variedad de opciones a la hora de enfrentarnos a sus peligros son su principal reclamo.

7. ‘Planescape: Torment’

Más rolazo, esta vez de la mano de un clásico que toma el éxito de ‘Dungeons & Dragons’ como referencia. Una historia inolvidable en la que el paso de los años no importa en absoluto y que, pese a que el factor nostalgia siempre ayuda un poco a títulos como 'Planescape: Torment', sigue manteniendo el listón bien alto pese a ser un juego de antes del 2000.

8. ‘Vanquish’

Convertido en uno de los mejores shooters de la historia, ‘Vanquish’ es la respuesta de PlatinumGames a la moda de los disparos en tercera persona de la época de PS3 y Xbox 360. Un juego magnífico que, tras su llegada a PC hace escasos meses, consiguió escalar posiciones hasta convertirse en uno de los favoritos de los usuarios.

9. ‘Team Fortress 2’

Precio: Gratis

Precursor de la fiebre free-to-play que hoy inunda todas las plataformas, ‘Team Fortress 2’ nos pone bajo el control de nueve clases diferentes para que luchemos acompañados de amigos para acabar con el equipo rival. Un título divertidísimo que, además, se apañó para convertirse en uno de los grandes clásicos del multijugador en PC.

10. ‘TrackMania United’

Disponible bajo el pack de 'Trackmania United Forever Star Edition', nos propone la experiencia de conducción arcade más loca y amplia que podamos imaginar de la saga 'Trackmania'. Un juego tan inolvidable como extenso en el que, a base de creaciones de la comunidad, podemos estar jugando durante años sin miedo a que la variedad de pistas llegue a su fin.

11. ‘Day of Defeat: Source’

‘Day of Defeat: Source’ es una de esas maniobras de Valve en la que conseguir llamar la atención con relativamente poco esfuerzo. Puede parecer la secuela de un juego que tomaba el relevo de la saga ‘Counter-Strike’ y la pasaba por el filtro de la Segunda Guerra Mundial para aportar más variedad al género, pero en realidad escondía destellos de genialidad que, especialmente en forma de mapas y gráficos, consiguió encandilar a una gran masa de usuarios.

12. ‘Rome: Total War’

Un juego de estrategia excelente en el que, con la suma de las expansiones incluidas en 'Rome: Total War - Collection', tienes por delante días y días de batallas monumentales. En su época, la franquicia 'Total War' consiguió maravillarnos con la posibilidad de acercarnos al máximo a una acción que incluía centenares de soldados repartiéndose leñazos, un logro increíble para el momento.

13. ‘Mafia’

El siguiente puesto sería para ‘Day of Defeat, de cuya secuela hemos hablado un poco más arriba, así que saltamos al siguiente en ocupar un hueco en la lista, el muy recomendable ‘Mafia’, nada que ver con lo que vino después con juegos como 'Mafia III'. En un tiempo en el que intentar seguir la estela de ‘GTA III’ consistía en intentar llevar lo más lejos posible el espíritu cafre de Rockstar, Illusion Softworks optó por una perspectiva completamente distinta, la de convertir la historia de El Padrino en un videojuego sandbox.

14. ‘Warcraft III’

Bajo la propuesta de mantener el género de estrategia que catapultó a Blizzard, ‘Warcraft III’ se convirtió en uno de los juegos más aplaudidos por los usuarios, un amor que aún a día de hoy se mantiene bajo la promesa de que el juego vuelva a la vida con una remasterización. No sabemos si finalmente ocurrirá, pero que eso no os impida darle una oportunidad a la versión original.

15. ‘Max Payne’

Seguimos con la lista de usuarios y la selección de los mejores juegos de PC de todos los tiempos con la primera entrega de la saga ‘Max Payne’. Cualquiera de los que lo jugamos en su día os dirá lo mismo, la suma de una historia memorable, un apartado gráfico y visual despampanante, una acción frenética, y la posibilidad de emular los movimientos a cámara lenta que hicieron famosa a la saga ‘Matrix’, convirtieron al juego de Remedy en uno de nuestros juegos preferidos.

16. ‘System Shock 2’

Ante nosotros uno de esos juegos que siempre acaban saliendo a relucir cuando se habla de sagas que deberían volver. Lo conseguido con 'System Shock 2' a nivel de narrativa y jugabilidad ha acabado siendo el germen de lo que años después hemos entendido como lógico en las mezclas entre FPS y RPG. Lástima que el remake del primero haya acabado suspendido y que, por ahora, lo mejor que podamos hacer es rejugar las dos entregas clásicas.

17. ‘Fallout 2’

'Fallout 2' es uno de esos clásicos imperecederos que aún a día de hoy siguen plantando cara a cada nueva edición de la franquicia. Las comparativas son odiosas, pero cuando haces las cosas tan biem y te ganas el cariño del público, es normal que la gente empiece a comparar de forma directa lo que tiene ante sus ojos. Sin duda uno de esos RPG que tarde o temprano hay que jugar para entender el éxito de la saga.

18. ‘Starcraft’

Precio: Gratis

Más vale tarde que nunca. 'Starcraft' se cuela entre los mejores de los usuarios tras buscar un hueco entre tanta joya, pero lo hace con la conciencia tranquila. Al fin y al cabo es uno de los juegos de estrategia más influyentes e importantes de la historia del videojuego. Un título redondo que nos adentró en un lore que aún a día de hoy sigue creciendo y acabó generando una de las mayores revoluciones de la industria, la competitividad a nivel profesional.

19. ‘Resident Evil 2’

El retorno del hijo pródigo acabó dando sus frutos. Y 'Resident Evil 2' ha acabado colándose entre los mejores juegos de PC. Sin duda estamos ante uno de los mejores remakes que se han visto en la industria, un título que sabe captar la esencia de lo que los jugadores vivieron en el pasado y lucha por intentar adaptarla (no siempre con el mismo éxito) a los tiempos que corren.

20. ‘Hollow Knight’

No es fácil llegar a ver juegos recientes entre tanto título clásico, pero para sorpresa de casi nadie que lo haya jugado, 'Hollow Knight' ha conseguido colocarse entre los 20 juegos mejor valorados por los usuarios. No es para menos, estamos ante un roguelike fantástico que, buscando el reto en el tempo de los combates, es capaz de engancharte durante semanas a su particular universo de bichos.

21. ‘Final Fantasy X/X-2 HD Remaster’

Pese a no ser el único que ha acabado llegando a PC después de pasar por consolas, el último juego incluido en la lista de las votaciones de usuarios es ‘Final Fantasy X/X-2 HD Remaster’. Puede que cada uno tenga sus preferencias con esta saga, pero no se le puede negar que el trabajo a nivel de historia, posibilidades y músculo gráfico de la época entregaron una de las mejores caras de la historia de la franquicia.

22. ‘Medieval II: Total War’

Con las Cruzadas como excusa, Creative Assembly firmó en ‘Medieval II: Total War’ uno de los juegos de estrategia más celebrados de la historia. Pese a tener casi 20 años a sus espaldas, la saga Total War sigue muy viva en gran parte por el éxito de juegos como este que nos invitaba a conquistar el Viejo Mundo y el nuevo de la mano de las tropas cristianas o islámicas.

23. ‘Star Wars: Knights of the Old Republic’

Probablemente el juego más aplaudido y reverenciado de todos los que la saga de la Guerra de las Galaxias ha lanzado hasta el momento. BioWare entregó con ‘Star Wars: Knights of the Old Republic’ uno de sus mejores juegos. Un WRPG cuya influencia marcó el camino de fenómenos posteriores como ‘Mass Effect’ y demostró que el guión de un videojuego podía llegar a hacerle la peineta a las películas de la franquicia si había un buen trabajo detrás.

24. ‘Gothic II’

‘Gothic II’ es uno de esos grandes ejemplos sobre cómo un estudio pequeño puede llegar a plantar cara a los grandes a base de mimo y buen trabajo. Convertido en uno de los juegos de rol más celebrados de la historia, Piranha Bytes acabó de asentar las bases de su aclamada saga a base de una historia creíble y una formidable exploración.