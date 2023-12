La guerra de las consolas de esta generación: PlayStation 5 casi duplica a Xbox Series, pero la Switch sigue inalcanzable

Ya nos vamos acercando, mes arriba mes abajo, al ecuador de esta generación de consolas. Las dos específicamente de sobremesa, PlayStation 5 y los dos modelos de Xbox Series, debutaron hace tres años y un mes.

Acompañándoles, alguien que siempre cabalga por su cuenta en cualquier aspecto, Nintendo, que lanzó la Switch tres años antes... y cuyas ventas siguen inalcanzables para cualquier otra consola.

La letra pequeña de la batalla

Las ventas de consolas está siendo bastante asimétrica. Xbox tenía el reto de reponerse de las bajas ventas de Xbox One, lejísimos de las que consiguió PlayStation 4, y volver a una senda en la que. si no por encima, al menos quedase cerca de Sony, como logró con la 360.

No está yendo del todo bien. La venta combinada de Xbox Series S y X está cerca de los 25 millones, y de hecho está a punto de alcanzar las ventas de la generación anterior, pero sigue lejos de la PlayStation 5, que en su quinta versión casi duplica las ventas de estas Xbox.

Al menos hay mejoría evidente respecto a la generación One, quizás por el enfoque de Microsoft en el juego en la nube, la importancia creciente de Game Pass, o una estrategia comercial inicial (dos modelos, incluyendo uno especialmente barato y pequeño para ser de nueva generación) mucho más atractiva que la anterior, cuando la One llegaba con Kinect sí o sí... hasta que decidieron hacerlo opcional y después terminar abandonando aquel accesorio por completo.

No hay que olvidar que ambas, pero sobre todo y por más tiempo, la PlayStation 5, afrontaron un largo desabastecimiento que las hacía llegar a las tiendas a cuentagotas, favoreciendo una especulación en el mercado de segunda mano donde llegamos a ver consolas ofrecidas (y compradas) por casi el doble de su PVP.

En Europa, en particular, la victoria de Sony sobre Microsoft en consolas vendidas en esta generación ha sido aún más contundente. Japón, cuna de Sony, directamente apenas ha comprado Xbox. Y Estados Unidos, cuna de Microsoft, sí ha mostrado más apoyo a "su" fabricante, pero solo ha servido para reducir la brecha. Ni siquiera en su país natal ha logrado la Xbox el dominio. Al menos de momento.

Sony también ha sabido jugar a su favor explotar a su leal base de usuarios, el lanzamiento de exclusivos como 'Demon's Souls' o 'Spider-Man: Miles Morales'; o una estrategia de marketing mucho más marcada que la de Microsoft.

Por otro lado, la Nintendo Switch, que tiene varios matices (es otro concepto de consola, llegó al mercado más de tres años antes, no se mide de la misma forma que Xbox y PlayStation), pero ninguno anula su mérito.

Nintendo también buscaba reponerse tras una mala generación, la de la infausta WiiU, y lo consiguió de sobras: ya es la tercera consola más vendida de la historia, solo por detrás de la Nintendo DS y la PlayStation 2, y todavía tiene tiempo de vender más unidades y seguir escalando en el ranking.

Su propuesta tan distinta al resto, mejorando lo mejor que ofrecía la WiiU y permitiendo tanto el juego en el televisor como en movilidad, convenció desde el primer minuto. Además, su atractivo familiar le permitió llegar a hogares donde no es habitual la presencia de consolas, por no mencionar la exclusividad de las franquicias de Nintendo y la llegada de títulos aclamados como 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild' o 'Super Mario Odyssey', así como un 'Animal Crossing: New Horizons' que solucionó el confinamiento de mucha gente.

Para los curiosos, así van, todavía con margen en el horizonte para aumentar posiciones, las consolas de esta generación en el ranking de las más vendidas de la historia.

En ese ranking, solo Nintendo y Sony comparten los primeros seis puestos, la primera Xbox —la 360— es novena, la WiiU se quedó en vigesimoquinta posición y aparece hasta la Atari 2600 de 1977... justo por encima de las dos últimas generaciones de Xbox.

