GeForce Now de Nvidia pierde más catálogo: Xbox Game Studios, Warner Bross y otros retiran sus títulos

Nuevo golpe al servicio en la nube de videojuegos de Nvidia. Desde que salió de la beta ha estado perdiendo el apoyo de grandes desarrolladoras que han ido retirando sus videojuegos de la plataforma. Ahora se suman un total de cuatro empresas más que abandonan el catálogo este próximo 24 de abril.

Tal y como ha anunciado Nvidia en su página oficial, a partir del próximo 24 de abril los usuarios dejarán de poder acceder a los juegos de Xbox Game Studios de Microsoft, Warner Bros. Interactive Entertainment, Codemasters y Klei Entertainment. Esto deja fuera títulos como los de Halo, de Dirt o de Mortal Kombat.

Se suman así a otros que ya abandonaron el servicio de streaming de videojuegos estos últimos meses. El primero fue Activision en febrero al que rápidamente se sumó Bethesda y unas semanas después 2K Games.

El modelo de Nvidia ha sido controvertido al permitir a los usuarios jugar a juegos de la biblioteca de Steam sin vender una licencia separada para los juegos. Esto no era un principio mientras GeForce Now estaba en beta, aunque ahora que Nvidia cobra una mensualidad por ello los desarrolladores ya no lo ven como algo viable.

Ubisoft para contrarrestar la salida de los demás

A pesar de todo esto, Nvidia también tiene buenas noticias para sus usuarios. Según han anunciado Ubisoft es totalmente compatible con Nvidia GeFroce Now y los clientes tendrán acceso a los juegos comprados en Ubisoft Store y otras tiendas digitales. Esto implica por ejemplo poder disfrutar de la saga Far Cry o la saga Assassin's Creed.

Parte del catálogo actual de Nvidia GeForce Now.

Phil Eisler, vicepresidente de GeForce Now de Nvidia explica que mientras se preparan para un lanzamiento definitivo en junio "añadiremos y eliminaremos juegos hasta finales de mayo". Indica que están trabajando con las desarorlladoras en un método que permita importar los videojuegos a GeForce Now y que contente a ambas partes. De este modo esperan tener un catálogo más estable.

Según datos de Nvidia, un total de 30 de los 40 juegos más populares de Steam ya se pueden disfrutar en GeForce Now, esperan traer unos 1.500 juegos más a la plataforma. Otro dato interesante tiene que ver con la cantidad de usuarios, si bien no dan cifras oficiales, indican que "el número de jugadores registrados crece por millones".

Vía | Nvidia