Bethesda se suma a Activision y abandona Nvidia GeForce Now retirando sus juegos de la plataforma

El servicio de juegos en streaming de Nvidia no está teniendo el mejor de los lanzamientos. A p rincipios de este mes finalmente salió de la beta y con ello algunas de las grandes productoras han abandonado el servicio retirando sus juegos. Primero fue Activision quien quitó sus títulos de GeForce Now y ahora es Bethesda quien se retira eliminado de la plataforma juegos como 'Fallout' o 'The Elder Scrolls'.

Prácticamente todos los juegos de Bethesda Softworks desaparecen de la plataforma de streaming de Nvidia a excepción de 'Wolfenstein: Youngblood'. No queda muy claro por qué este juego sí que se mantiene y no los otros.

Tanto en el caso de Activision como en el de Bethesda, no se ha llegado a confirmar el porqué de esta retirada. Aparentemente el acceso estaba disponible durante la fase beta, pero nunca se llegó a asegurar su disponibilidad una vez Nvidia llegase a cobrar por el servicio. Una de las posibles razones es que Nvidia GeForce Now permite jugar a juegos comprados en otras plataformas como Steam, en el caso de Google Stadia, que ofrece una plataforma de streaming similar, requiere de comprar el juego por una copia separada.

"Un periodo de transición importante"

Así clasifica Nvidia estas últimas semanas en las que GeForce Now ha pasado de ser un servicio en pruebas a uno comercial y de pago. Según han indicado en un anuncio oficial, con el cambio a servicio de pago "algunos editores pueden optar por eliminar juegos" y confirman que al final son los desarrolladores quienes "mantienen el control sobre su contenido y deciden si el juego que compras incluye streaming en GeForce Now".

La compañía espera por lo tanto que algunas productoras más retiren sus juegos, ya que a fin de cuentas no tienen el control sobre ello ni pueden decidir si un juego se queda o no. Sólo esperan que estas retiradas sean "poca y diversas entre sí". Veremos en las próximas semanas cómo se estabiliza Nvidia GeForce Now y en qué queda la situación.

En cualquier caso, no todo son malas noticias para el servicio de streaming de Nvidia. A pesar de la retirada de Activision y Bethesda, se han asegurado la inserción de 'Cyberpunk 2077' de CD Projekt, uno de los lanzamientos más esperados del año. Su principal competidor, Google Stadia, también tendrá acceso al juego, aunque no pueden asegurar de momento si desde el día de lanzamiento como ha hecho Nvidia.

Vía | Nvidia