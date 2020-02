NVIDIA GeForce Now ya es mayor: sale de la beta y llega en un formato gratuito y otro premium hasta con soporte de ray tracing

Fue uno de los primeros en aparecer en el terreno del streaming de videojuegos, pero curiosamente NVIDIA GeForce Now ha estado en un discreto segundo plano mientras Google lanzaba al mercado Stadia y Microsoft nos preparabara para el inminente xCloud.

Ahora eso podría cambiar, porque tras más de dos años GeForce Now sale de su fase beta y ya está disponible tanto en versión gratuita como en una versión de pago con prestaciones interesantes. Varias son las plataformas con las que ya es compatible un servicio que cuenta con un catálogo de 300 juegos que no parará de ampliarse en el futuro.

Ya no necesitarás un PC a todo trapo para jugar

Hace tiempo que NVIDIA lanzó un servicio que plantaba una semilla particularmente interesante para su futuro: como en otras alternativas que están comenzando en este terreno, el servicio permite jugar a todo su catálogo de videojuegos en diversas plataformas y dispositivos a través de la nube sin apenas instalar nada.

La fase beta ha permitido que según NVIDIA más de 300.000 usuarios en 30 países distintos hayan probado el servicio y aportado sus comentarios para mejorarlo. Se han enviado 70 millones de horas de streaming de videojuegos durante 2019.

Son los servidores de NVIDIA los que se encargan de todos los pesados cálculos que antes hacía nuestro ordenador, y eso permite que GeForce Now ofrezca esa experiencia en PCs y portátiles, pero también en los Mac de Apple, en Smart TV basadas en la plataforma Android TV, en móviles Android y también en los ChromeBook basados en Chrome OS.

En NVIDIA no obstante destacaban que ese es solo el principio, y destacaban que GeForce Now es una plataforma abierta que podría estar disponible para otros ámbitos. No hay por ejemplo soporte de momento para iOS y otras plataformas rivales de Android TV en televisores, pero por ejemplo sí hay en desarrollo una versión basada en el protocolo webRTC que permitirá por ejemplo disfrutar de GeForce Now en Linux.

El catálogo cuenta según los responsables de NVIDIA con unos 300 títulos, pero se va renovando constantemente y a él llegarán tanto grandes títulos AAA (sean free-to-play, como es el caso de 'Fortnite', o no) como desarrollos independientes: todo el segmento indie es bienvenido a una plataforma que también quiere servir para descubrir esos títulos.

El acceso los títulos free-to-play es además instantáneo, y otra de las ventajas para los jugadores es que no tendrán que esperar a actualizaciones y parches: cuando quieran jugar, los juegos estarán disponibles para ellos. Tan solo se necesitan 100 MB de espacio en disco para el cliente de NVIDIA.

Algunos de los juegos están disponibles en formato "Buy & Play", y tendremos que comprarlos para poder jugar a ellos (como ocurre por ejemplo en Stadia). Los usuarios podrán jugar a juegos que compren tanto en la propia tienda de NVIDIA como en otras soportadas (Steam sí, pero de momento EA y Origin no, por ejemplo), y serán por tanto "verdaderos propietarios del contenido".

Cuando accedes a NVIDIA GeForce Now accedes a una especie de PC virtual para ti solo en el que instalas los juegos de tu biblioteca para poder jugarlos a través de la nube. Aunque en muchos casos no tendrás que hacer nada y el juego estará directamente disponible, en otros tendrás que "instalarlos" en los servidores de NVIDIA para poder jugar.

La diferencia fundamental con otros servicios es que mientras que puedes comprar nuevos juegos para jugarlos vía GeForce Now, tu biblioteca de juegos también será parte de la oferta que puedas disfrutar. Como hemos mencionado, tiendas online como Steam, Epic, Battle.net y Uplay ya trabajan con NVIDIA para que puedas jugar a tus juegos en esos catálogos a través de la nube.

Jugando a 1080p60 sin pagar (o pagando para jugar mejor)

GeForce Now sale de la beta adoptando un modelo freemium similar al que conocemos en Spotify. Así, contaremos en primer lugar con una versión gratuita y sin anuncios que tendrá no obstante algunas limitaciones.

Por ejemplo, las sesiones tendrán una duración máxima de una hora, aunque luego podrás reconectarte inmediatamente y no hay límite en el número de sesiones que quieras disfrutar.

En segundo lugar está la versión de pago, que durante el lanzamiento del servicio costará 5,49 euros al mes durante 12 meses, los usuarios podrán disfrutar de sesiones de juego mucho más largas de hasta 6 horas.

Además podrán disfrutar del soporte del trazado de rayos en los juegos compatibles con esta tecnología, algo que permite acceder a experiencias más fotorrealistas e inmersivas. Ese precio acabará subiendo tras el periodo promocional, aunque NVIDIA no ha indicado cuál será el precio definitivo.

En NVIDIA explican además cómo ese streaming hace uso de un formato de vídeo con resolución 1080p a 60 fotogramas por segundo. Eso implica un consumo de ancho de banda de unos 20 Mbps con picos de hasta 30 Mbps, por lo que aunque el servicio se adapta a la calidad de la línea, si queremos disfrutar de esa resolución y tasa de fotogramas conviene que tengamos una línea de 50 Mbps.

De momento esa será la resolución que estará disponible en un servicio que no obstante está preparado para enviar juegos en 4K y HDR. El problema al que apuntan aquí es el consumo de datos que se envían, lo que hace que de momento esa opción no esté disponible.