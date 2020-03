GeForce Now pierde más socios: tras Bethesda y Activision, ahora es 2K Games la que abandona el servicio de streaming de juegos

El servicio de streaming de videojuegos GeForce Now está pasando una situación comprometida. Tras salir de la beta a principios de febrero vio cómo Activision Blizzard decidió retirar su catálogo del servicio, y semanas después era el estudio Bethesda ('Fallout', 'The Elder Scrolls') la que también decidía romper con NVIDIA.

Hoy ha sido 2K Games la que anunciado que también abandona el servicio. NVIDIA lo anunciaba recientemente con un breve comunicado a partir de lo cual han desaparecido diferentes títulos que desde luego eran interesantes para el catálogo del servicio. No hay detalles sobre las razones de estos abandonos, aunque todo parece estar basado en la forma de licenciar estos juegos, y eso no son buenas noticias para los jugadores.

Como ocurrió supuestamente con Activision o Bethesda, hay desacuerdo entre NVIDIA y estas desarrolladoras en el modelo de negocio que se plantea en GeForce Now: teóricamente el servicio permite jugar a juegos en streaming que los usuarios ya hubieran comprado en otras plataformas. De esa forma que no debían volver a comprarlos, y la idea parece lógica, al menos desde el punto de vista de NVIDIA y de los propios usuarios.

Sin embargo para los desarrolladores eso supone perder ingresos: en Google Stadia debemos comprar los juegos (aunque ya los tuviéramos comprados para PC) desde la tienda de Google aunque ya los tuviéramos. Si no, no podremos jugarlos con el servicio de streaming de videojuegos de los de Mountain View, algo que ahora parece que los desarrolladores podrían estar planteándole a NVIDIA.

La firma está asumiendo esos abandonos con mensajes en los que afirman que son las desarrolladoras las que "mantienen el control de sus contenidos y deciden su los juegos que compráis incluyen que podáis hacer streaming con ellos vía GeForce Now".

Sorry to those who are disappointed you can no longer play #thelongdark on GeForce Now. Nvidia didn't ask for our permission to put the game on the platform so we asked them to remove it. Please take your complaints to them, not us. Devs should control where their games exist.