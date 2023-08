Si eres usuario de GeForce Now a partir de esta fecha podrás jugar a parte del catálogo de PC Game Pass desde el servicio

Sabíamos hace semanas que Microsoft y NVIDIA habían firmado un acuerdo para que parte del catálogo de PC Game Pass estuviera disponible en GeForce Now. Ahora, como señala IGN, en la previa de la conferencia magistral del Gamescom 2023, las compañías han anunciado cuándo empezará el esperado despliegue y han dado pistas sobre los títulos que los jugadores podrán disfrutar desde cualquier parte.

La primera tanda de títulos estará disponible el 24 de agosto, y otros se irán añadiendo gradualmente con el paso del tiempo. En esta fase introductoria que está próxima a iniciar, los suscriptores de PC Game Pass y usuarios de GeForce Now tendrán acceso a juegos propios de Microsoft como ‘Deathloop’ y ‘Grounded’, así como títulos de terceros del estilo de ‘No Man's Sky’ y ‘Mount & Blade II: Bannerlord’.

Juegos seleccionados, no todo el catálogo

Cabe señalar que, si bien co el paso del tiempo los usuarios tendrán acceso a nuevos títulos, esta asociación entre el gigante de Redmond y la compañía líder del mercado de las tarjetas gráficas incluye una cantidad limitada de títulos. En este momento no conocemos todos los que serán abarcados por el acuerdo, pero es importante tenerlo en cuenta para no ilusionarnos con cierto título que puede estar ausente.

Recordemos que NVIDIA GeForce Now tiene una mecánica sustancialmente diferente a las otras propuestas de juegos en la nube, como Xbox Cloud Gaming y Amazon Luna. En los dos ejemplos mencionados nos encontramos con un catálogo de juegos que están incluidos en la suscripción mensual del servicio y que podemos acceder a través de cualquier dispositivo compatible conectado a Internet.

GeForce Now, por su parte, no tiene su propio catálogo de juegos. NVIDIA pone el servicio de transmisión, pero este funciona gracias a los juegos que tengamos disponibles en diferentes servicios como Steam y la Epic Games Store, Ubisoft, Electronics Arts y ahora también PC Game Pass. Esto se traduce en más de 1.500 títulos disponibles que pueden ser consultados en una página específica del servicio.

Ahora bien, este no es el único acuerdo entre Microsoft y NVIDIA en el mundo de los videojuegos. En febrero de este año los de Redmond se comprometieron a hacer que juegos de Activision-Blizzard también aterrizaran en GeForce Now en caso de que la compra de la desarrolladora dificultada por la autoridad de competencia del Reino Unido consiguiera salir adelante.

No debemos olvidar que el negocio de los juegos en la nube ha sido una de las preocupaciones del regulador británico, movimiento al que Microsoft ha respondido con la venta de los derechos de cloud gaming de Activision Blizzard a Ubisoft. Nos esperan semanas intensas con muchas novedades de esta cambiante pero interesante industria, más aún con el inicio este martes de la Gamescom.

Imágenes: NVIDIA/Microsoft

