La pantalla de inicio de 'Starfield' ha sido criticada por ser demasiado simple. La realidad es que no tiene nada que ver

'Starfield', la nueva IP de Bethesda, un título muy ambicioso y una de las grandes apuestas exclusivas de Microsoft, está a la vuelta de la esquina. Los medios especializados ya tienen el juego en su poder y las reviews se publicarán el próximo 30 de agosto y, como no podría ser de otra manera, ya se ha podido ver algo del juego que, evidentemente, no ha estado exento de polémica y debate. Algo tan sencillo como la mismísima pantalla de inicio.

La pantalla de inicio de Starfield, foco de críticas. Ha sido la polémica videojueguil de este fin de semana, sin lugar a dudas. Mark Kern, ex desarrollador de Blizzard, publicó un tweet criticando la pantalla de inicio de 'Starfield' con las siguientes declaraciones:

"La fisonomía de las pantallas de inicio.

La pantalla de inicio de un juego puede revelar mucho sobre cuán apurado estaba el equipo y cuánto orgullo tenían por su trabajo.

La pantalla de inicio de Starfield muestra plazos de envío apresurados por parte de un equipo apasionado con exceso de trabajo o un equipo al que no le importaba.

La pantalla de inicio a menudo se realiza al final del desarrollo.

Los equipos están demasiado ocupados creando el juego principal.

Es bastante común que la pantalla de inicio cambie por completo una vez que el juego se envía o en el parche 0.

Los equipos que se enorgullecen quieren mostrar una buena cara y, a menudo, lo rehacen justo antes de que el juego comience".

Este texto iba acompañado de una captura de pantalla de la pantalla de inicio en la que podemos ver el logo del juego, un planeta de fondo, una caja de información en la parte superior derecha y los accesos rápidos a la izquierda, a saber “Nueva partida”, “Cargar”, “Ajustes”, “Galería de fotos”, “Equipo” y “Salir”. Nada fuera de lo normal ni mucho menos.

Una crítica “muy poco profesional”. Obviando gustos personales, que cada uno tiene los suyos, lo cierto es que juzgar un juego de la talla de 'Starfield', que a falta de ver el análisis y qué tal se comporta, es a todas luces un juego mastodóntico, es absurdo. De hecho, Pete Hines, jefe de publicación de Bethesda, ha respondido a Kern diciendo lo siguiente:

"Ese ha sido nuestro menú por años y fue una de las primeras cosas en las que el equipo se fijó.

Tener una opinión es una cosa. Cuestionar el 'cuidado' de un desarrollador porque tú lo habrías hecho de otra manera es muy poco profesional viniendo de otro 'desarrollador".

La carta de presentación. Podría pensarse que la pantalla de inicio es la presentación del juego, una parte de la experiencia del mismo, pero la realidad es más bien distinta. Es cierto que hay pantallas de inicio y pantallas de inicio, algunas más cargadas, otras menos, otras más al grano, otras con infinidad de opciones que luego no se usan, pero todas cumplen su objetivo: lanzar el juego, cargar una partida o dar acceso a los ajustes. Se parte de una premisa equivocada: cuanto mejor y más completa es una pantalla de inicio, mejor es el videojuego. Y no.

Algunos ejemplos rápidos. Podemos mirar otros juegos con buenas valoraciones para descubrir que, efectivamente, la pantalla de inicio no significa absolutamente nada. Vamos a dejar de lado que la pantalla de inicio de Starfield es similar a la de otros juegos de Bethesda, como 'Fallout 3' o 'Skyrim', que tienen pantallas de inicios muy simples, y vamos a mirar otros juegos. Por ejemplo:

Pantalla de inicio de 'The Last of Us'.

Pantalla de inicio de 'God of War'.

Pantalla de inicio de 'Baldur's Gate 3'.

Pantalla de inicio de 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild'.

Pantalla de inicio de 'The Witcher 3'.

Pantalla de inicio de 'Disco Elysim'

Pantalla de inicio de 'Half Life 2'

Pantalla de inicio de 'Ghost of Tsushima'.

Pantalla de inicio de 'Elden Ring'.

Con sus evidentes diferencias, que puedan o no tener música o que el fondo esté animado o no, todas ellas son pantallas de inicio muy sencillas visualmente hablando. Sin embargo, basta con darle a “Empezar partida” para descubrir que la pantalla de inicio solo es la puerta de entrada a unos videojuegos que, en los casos anteriormente seleccionados, son excepcionales. De nuevo, volvemos al tema de los gustos: que los de alguien sean diferentes a los nuestros no quiere decir que sean necesariamente mejores.

Deriva al crunch. En los últimos años, por no decir meses, hemos asistido al lanzamiento de varios juegos que han llegado en mal estado o con una mala calidad, 'Forspoken', 'Gollum' o 'Redfall', por decir algunos, y parece una tónica habitual que el juego se lance “de aquella manera” y luego se arregle mediante parches. A ello hemos de sumarle el crunch (desarrolladores que trabajan más de la cuenta para cumplir plazos).

Podemos pensar en 'Cyberpunk 2077', 'Red Dead Redemption 2' o 'The Last of Us: Parte II'. El tweet de Kern puede ir por ahí y podría entenderse dado que el primer gameplay de 'Starfield' ya mostró bugs (y fue objeto de debate), pero desde Bethesda aseguraron a mediados de 2022 que 'Starfield' no ha sido objeto de crunch.

Mirar a Starfield con lupa. Que 'Starfield' esté en el foco de la discusión tiene bastante sentido. Al fin y al cabo, el nuevo título de Bethesda/Microsoft tiene sobre sus hombros ser el gran exclusivo de la compañía, sobre todo tras el fiasco de 'Redfall' y la mala recepción de 'Halo Infinite'. Es un juego que lleva en el horno 25 años y es la nueva IP de la empresa. Va a ser, sin lugar a dudas, un juego que dará que hablar, por lo que, probablemente, no estemos ante la última polémica relacionada con este videojuego.

Imagen de cabecera | Bethesda

En Xataka | Cómo funcionan los 1000 planetas de 'Starfield': Bethesda desvela el secreto del inmenso universo del juego