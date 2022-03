'Elden Ring' esconde un montón de referencias y homenajes a otros títulos: de 'Juego de Tronos' a 'Berserk'

Desde que andaba enfrascado en la producción del juego, Hidetaka Miyazaki ya había adelantado que 'Elden Ring' estaría lleno de referencias y huevos de pascua. Una promesa que no sorprendió a nadie: es habitual que sus títulos se referencien entre sí, aunque no formen parte de un universo coherente. Pero con 'Elden Ring' están saliendo a flote guiños inesperados (o no tanto) a muchas otras obras con las que el último juego de FromSoftware reconoce sus deudas. Estos son algunos de esos guiños.

El más obvio y esperable de todos los huevos de pascua del juego es la aparición de Parches. Se trata de un personaje empeñado en engañar y matar al jugador que ha ido apareciendo en todas las sagas de FromSoftware de un modo u otro, lo que sugiere que es una especie de criatura trasdimensional: fue la Hiena en Demon Souls, la Araña en Bloodborne y Trusty/Unbreakable en Dark Souls.

En el ya remoto y arcaico 'King's Field' aparecía este arma, conocida como la Espada de la Luz de la Luna, y que ha ido reapareciendo en juegos de FromSoftware como 'Dark Souls 3'. También la veremos en 'Elden Ring', como sucede con el Soberano de las Tormentas, otra espada colosal que reaparecen en el último juego de la compañía.

Estaba claro que algún homenaje a la creación de George R.R. Martin iba a caer en el juego, teniendo en cuenta que el autor colaboró también en el guión. Aquí el homenaje es tan espectacular como asombroso: Miyazaki ha convertido el mismísimo Trono de Hierro, símbolo de la saga y construido con decenas de espadas, en una sola espada colosal de múltiples filos, llamada Grafted Blade Greatsword. La tenéis en la cabecera de este artículo. Para conseguirla hay que ir a la parte más extrema del sur de Necrolimbo, al final del castillo de Morne. Nuestros compañeros de Vida Extra describen el recorrido exacto.

A lo largo de la historia de los 'Souls' han ido cayendo homenajes al manga de Kentaro Miura, pero tras la muerte de este en 2021, los fans esperaban citas directas en 'Elden Ring'. El resultado es la Greatsword, una espada que ya hemos visto en otros juegos de FromSoftware, pero que aquí ha sido rediseñada para parecerse aún más a la Matadragones, la mítica arma característica del protagonista del manga, Guts. Se encuentra en un cofre en Caelid y se necesita 31 puntos de fuerza para empuñarla.

No es la única referencia a Berserk del juego: algunos personajes de 'Elden Ring' se parecen notablemente a otros de la obra de Miura. La clase Prisionero, el hombre-lobo Blaidd y el Yelmo Alado son muy similares en su diseño a Griffits, Guts con la armadura de berserker y Farnese.

Finalmente, Enrique Colinet, uno de los desarrolladores del aclamado videojuego español 'Blasphemous' (que no tiene nada de extraño que sea un favorito de Miyazaki) detectó un parecido muy notable entre la espada que porta el protagonista de este indie y un arma de 'Elden Ring' conocida, muy explícitamente, como Blasphemous Blade. La empuñadura ensangrentada y la hoja con espinas son referencias muy claras al juego español.

