Cómo comprar videojuegos de segunda mano en Wallapop y no morir en el intento

Comprar ciertos juegos de segunda mano actualmente es un peligro. Curiosamente, la compraventa de todo tipo de artículos de segunda mano es más fácil que nunca gracias a la accesibilidad de plataformas como Vinted o Wallapop, pero si el hecho de tratar con cierto tipo de usuarios de esas plataformas no fuera lo suficientemente complicado, tenemos que sumar que puede que no recibamos el producto por el que creemos estar pagando.

Hay varias recomendaciones generales para intentar no ser estafado en nuestras compras online, pero vamos a centrarnos en un caso muy concreto: el de los videojuegos. Por especificar un poco más, el caso de los videojuegos retro, aquellos que venían en cajas de cartón y en cartucho. Y te vamos a contar cómo comprar este tipo de videojuegos sin morir en el intento (aunque hasta que no los tengas entre manos, siempre te quedará la duda de si lo que has comprado es 100% original).

El peligro de las repros

Coleccionar videojuegos es un hobby de lo más sano: estás ampliando la cantidad de juegos que te gustan bien porque quieras tener cuantos más, mejor o, simplemente, por el hecho de recuperar lo que jugaste en la infancia. La nostalgia es la peor enemiga del coleccionismo, pero la verdad es que ver ese 'Super Mario Bros. 3' o 'Warcraft II' con los que jugabas de pequeño de nuevo en la estantería es una sensación muy bonita.

Sin embargo, de un tiempo a esta parte se han popularizado las ‘repros’ de juegos retro. Estas 'repros', de "reproducciones", existen desde hace muchísimos años y no vamos a profundizar en este texto sobre las consecuencias éticas de comprar este tipo de artículos. Tampoco sobre lo triste que es, en algunos casos, destruir videojuegos originales para crear estas repros.

Pero, por resumir, un juego repro es aquel que imita el cartucho de un juego original, con su pegatina y distintivos, y que funciona en una máquina original sin problema alguno. Es decir, si tienes una GameBoy y un 'Pokémon Amarillo' repro, éste funcionará exactamente que un Pokémon Amarillo original. Puede que algún tipo de repto tenga algún problema (como el guardado), pero a nivel de funcionamiento, es una copia exacta de un original.

Como decimos, no vamos a entrar en otras cuestiones, pero si entras en Wallapop buscando un 'Pokémon Cristal', seguramente querrás el juego original. El problema es que ese, precisamente, es un juego caro. Sólo el cartucho ya son 30, 40 o 50 euros, y de ahí para arriba. Si lo quieres con la caja, prepara la cartera.

Pero… espera: ¿un 'Pokémon Cristal'’ por 12 euros? Puedes pensar que se ha equivocado, que es una persona que no sabe lo que vende y ha puesto un precio sin mirar el mercado, pero la realidad es otra: ese juego no es original.

Y no, no he ido buscando uno concreto: los hay a patadas en plataformas en las que el soporte físico es el cartucho. Hay quien especifica que son repros, hay quien te dice que no son originales cuando vas a hacer la compra, hay quien dice "juego original, pero caja repro" (muchas veces es así y el juego es 100% original), pero hay quien no te dice absolutamente nada.

No vamos a ser la policía del retro aquí y, si bien es cierto que hay gente que los vende a mala fe, otros simplemente pueden revender un juego que tienen pensando que es original cuando, realmente, es una reproducción. Y, lo dicho, pueden no saberlo.

Cómo diferenciar un juego repro de uno original

Hechas las presentaciones, vamos con la miga del asunto: cómo saber si un juego es repro o no. La respuesta corta es que, si compras uno, tendrás que esperar a tenerlo en casa para estar completamente seguro. Si nos vamos a Nintendo, simplemente nos dice que "el sello oficial es garantía de que ese producto fue licenciado por Nintendo. Busca siempre este sello al comprar consolas de videojuegos, accesorios y productos relacionados.". El problema es que eso se ha conseguido falsificar con tintas de gran calidad y ver el sello de Nintendo, lamentablemente, no es suficiente.

Si es un juego con caja, hay cajas repro que no traen código de barras, sino un QR que se ha colocado ahí como distintivo de que no es la caja original, o algo en algún punto de la caja que indice que es una reproducción. Este tipo de cajas pueden venir bien para proteger los juegos, ya que en todo momento se ve que no son originales.

El problema es que hay otras cajas que se fabrican con la idea de engañar y no se indica en ningún punto que no es original. Debido al procesado de las imágenes de los móviles, a que la calidad de la fotografía no es la mejor o a la propia compresión de la plataforma, notar que una caja es repro por las fotos del anuncio es algo complicado. Tendrás que tenerla entre manos para ver la saturación, los colores y la textura del cartón.

Sí, sé que no te estoy dando buenas noticias, precisamente, pero si lo que te interesa es el juego en cartucho, afortunadamente la cosa cambia y lo que te voy a decir a continuación vale tanto para juegos que quieras comprar como para saber si algún juego que tengas en tu colección es verdadero… o falso.

Nos vamos a centrar en cuatro plataformas que, lamentablemente, están muy afectadas por las repros:

Y con cada uno de ellos, podemos hacer ciertas comprobaciones. Si tenemos el juego en nuestro poder, es tan sencillo como tener el destornillador adecuado (este para GameBoy Advance y este para Super Nintendo, Nintendo 64 y GameBoy/GameBoy Color) y abrir, directamente, el cartucho. A veces, esto no es garantía, pero hay elementos que indican que se trata de un juego original, como el logo de Nintendo en color dorado sin faltas ni tipografías confusas (debe poner "Nintendo", no "Nintento" o "Nintend0") y todos los chips deben distinguirse perfectamente.

Esto lo digo porque, por lo general, un juego repro no tiene pila o presenta un pegote de pegamento negro en la placa que no está, de ninguna de las maneras, en un juego original. Aquí tienes un ejemplo:

Ese chapapote suele estar en los juegos repro. Ahora bien, algunos como 'Mother 3' en español sólo es posible de esta forma

En Wallapop hay muchos que ya venden el cartucho con fotos en las que se puede ver la placa para dejar ver que no es una repro, pero no pierdes nada por preguntar si pueden abrirlo. Además, hay ciertos juegos con colores distintivos. El mencionado 'Pokémon Cristal' es uno de ellos, siendo uno que ‘canta’ cuando es repro porque falta la purpurina o el azul no es el que debería.

La PCB de un juego original de Game Boy Color

Lo más fácil es que, si la persona no pone el anuncio con el juego ya abierto es que no tenga el destornillador adecuado, pero lo que no falla (o no suele fallar, ya que se han visto casos de personas imitando esto de forma muy particular) es pedir una foto de la pegatina en la que se vea el troquelado.

Esto es válido tanto para los juegos de GameBoy como de GameBoy Color, pero también para los de GameBoy Advance, SNES y Nintendo 64. Se trata de un troquelado en la pegatina de la carátula del juego que muestra dos cifras. Suele estar en la parte derecha de la misma y se ve si la luz incide de cierta forma.

En los juegos de Nintendo 64 y SNES también está, pero no en la pegatina de la carátula, sino en la parte trasera, donde están las recomendaciones de seguridad. Es un método fiable en estos cartuchos de consola de sobremesa, pero lo realmente incuestionable en estos casos sería mirar la PCB del juego. pero bueno, si tiene el troquelado, ya es un motivo de tranquilidad.

¿Y en un juego de Nintendo DS? Aquí hay más factores en los que te tienes que fijar, pero que también es fácil pedir al vendedor a través de fotografías o un vídeo. En la parte trasera de los cartuchos, tenemos el logo de Nintendo, registro de patente que está en letras y números en el propio cartucho y un código alfanumérico impreso. Este código tiene nueve caracteres: cuatro letras y, casi siempre, termina en "NOJxx" (siendo "xx" dos números). Hay otros como Pokémon Perla y Pokémon Diamante que terminan en N5Jxx. Ahí toca buscar en Internet para comparar con el que quieres comprar.

Esas cuatro letras primeras deben coincidir con las cuatro letras que tiene el cartucho por la parte delantera y, además, en la caja del juego deben estar esas cuatro mismas letras en la parte inferior derecha de la trasera, sobre el código de barras. Y si tiene manual, también tendrá ese código en la parte superior derecha del manual.

En el vídeo de mgp-otv, además, se distingue perfectamente un cartucho verdadero de DS y uno falso:

Además de los números, se pueden ver los detalles del grosor de la tipografía utilizada, así como otros detalles que exigen que tengas un conocimiento sobre los juegos originales. Esos detalles ‘finos’ tienen incluso más importancia que los números.

Recomendaciones finales

Como decíamos antes, si te metes en esto del coleccionismo de videojuegos de cartucho de plataformas tan cotizadas como las de Nintendo, es fácil encontrar falsificaciones en tiendas online. Puede que quien lo esté vendiendo no lo sepa, puede que se la colaran a él primero y ahora quiera deshacerse, o puede que quiera hacer negocio. Son juegos (tanto caja como cartucho) que se compran por muy poco dinero en Aliexpress y hay muy buenas falsificaciones.

Si están abiertos, es fácil que los distingas con los trucos que hemos puesto sobre la mesa, pero… ¿qué pasa si está precintado y quieres coleccionar juegos precintados? Ahí es donde un precio mucho más atractivo para títulos que, por lo general, cuestan 100 o 200 euros puede hacer que te decantes, sin saberlo, por un juego precitado de Aliexpress.

Por tanto, te voy a decir lo que yo pongo en práctica cuando quiero comprar uno de estos juegos con el 'Pokémon Cristal', de nuevo, como ejemplo:

Lo primero que hago es una búsqueda y selecciono varios anuncios que me llamen la atención.

Comparo entre ellos, ya que, por ejemplo en estos dos, hay cosas que no me cuadran, como que el color del cartucho no es idéntico, no se aprecia troquelado en uno de ellos y es evidente que la placa de uno es muchísimo más pequeña.

Arriba, el original. Se ve el troquelado de la pegatina, el tornillo correcto y la placa se intuye. Abajo, la repro sin troquelado, con un tornillo que no corresponde y con una placa distinta.

¿Cómo sé que la placa es más pequeña? Bueno, lo primero es que es idéntica en todos los juegos de GameBoy, así que si ya tengo uno, lo abro para ver cómo es el diseño habitual de la placa, pero si no tengo ninguno porque estoy iniciándome en esto, hay decenas de vídeos en YouTube.

Además del color, que en este caso canta mucho, sobre la pegatina en el juego repro parece que el plástico se hunde como en los juegos de GameBoy, pero en un juego de GameBoy Color esa zona es una montañita.

Los tornillos de GameBoy Advance siempre tienen tres puntas. Los de GameBoy/GameBoy Color son los de seis hendiduras

Hilando más fino, los juegos oficiales de GameBoy y GameBoy Color tienen un tornillo con seis hendiduras, mientras que este 'Pokémon Cristal' repro tiene un tornillo de ala cruzada, como el de los juegos de GameBoy Advance. Eso no debería ser así.

Y eso es algo que suelo hacer prácticamente con cualquier juego retro que compro tanto para ver cómo es el cartucho original como para conocer todos los elementos que debería tener la caja (qué manuales tiene, cómo es el insert, cómo es la caja de CD si es un juego de PC en caja de cartón, etc). En YouTube también es fácil encontrar comparativas de juegos repro y juegos originales en los títulos más conocidos.

Al tener una caja muy peculiar, es sencillo, pero con juegos con caja opaca, se pueden poner en práctica todos estos consejos para intentar comprar juegos retro en Wallapop sin llevarse una sorpresa al recibirlos. Con la caja ya es más complicado, ya que como comentaba, en fotos es complicado darse cuenta de algunos detalles y, por supuesto, no tienes la posibilidad de tocar el cartón y ver los brillos en persona. Ahí la recomendación es que preguntes siempre y si, cuando te llegue, sospechas, puedes preguntar a alguien que controle del tema para que te oriente. Si pasa cualquier cosa, puedes intentar apelar a las garantías de Wallapop.

Y sí, es un fastidio tener que estudiar una ingeniería para comprarte unos jueguitos en una tienda de segunda mano, pero mejor prevenir que lamentar. Pero si has puesto todas las precauciones y sigues sin fiarte, lo que hago tras dar muchas vueltas y comprar mucho es ir, directamente, o a una tienda en Wallapop (un perfil profesional) o a una tienda física. Te van a dar más garantías y suelen ofrecer un justificante de compra.

