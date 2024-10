Bombazo: ‘Call of Duty: Black Ops 6’ estará disponible en la nube de Game Pass desde el día uno junto a otros dos títulos

La cuenta atrás está en marcha. ‘Call of Duty: Black Ops 6’ llegará el viernes 25 de octubre a las 19:00 (hora peninsular española), pero lo hará con una serie de particularidades muy interesantes. El título de Activision no solo estará disponible desde el día uno en algunos planes de Xbox Game Pass, sino que también aterrizará en la nube del servicio.

Estamos frente a un movimiento que evidencia el cambio de paradigma que se vive en la industria. Podremos disfrutar de un juego AAA desde el día de su lanzamiento, sin necesidad de comprarlo o, incluso, de haber invertido en una consola o en un ordenador potente. Basta con una suscripción y cualquier dispositivo con una buena conexión a Internet.

‘Call of Duty: Black Ops 6’, en la nube desde el día uno

Hasta hace no mucho tiempo no teníamos otra posibilidad que comprar los juegos importantes. Esto, como hemos visto, comenzó a cambiar de la mano de Microsoft, y estamos presenciando en directo cómo la compañía de Redmond va un paso más allá llevando algunos títulos a la nube. ‘Call of Duty: Black Ops 6’ es el ejemplo más claro de su nueva estrategia.

Así que todos aquellos usuarios con una suscripción activa de Xbox Game Pass Ultimate podremos disfrutar de la última entrega de la franquicia Call of Duty el día de su lanzamiento desde una amplia variedad de dispositivos que incluye móviles, tabletas, televisores inteligentes, Amazon Fire TV y cascos de realidad mixta Meta Quest.

'Call of Duty: Black Ops 6'

La compatibilidad de ‘Call of Duty: Black Ops 6’ con Xbox Cloud Gaming (que un juego esté incluido en Game Pass no quiere decir necesariamente que funcione en la nube) llega acompañada de otros dos títulos. Estamos hablando de ‘Call of Duty: Modern Warfare III’, lanzado en 2023, y ‘Call of Duty: Warzone’, lanzado en 2020.

'Call of Duty: Black Ops 6' en la nube de Game Pass

El juego en la nube, cabe señalar, tiene sus ventajas y desventajas. La posibilidad de poder disfrutar de nuestros títulos favoritos desde cualquier parte es algo muy bueno, aunque la experiencia puede ser diferente si jugamos el mismo título en una consola o PC. El juego en local seguirá existiendo durante mucho tiempo.

'Call of Duty: Modern Warfare III'

Sobre esto último, los suscriptores de Xbox Game Pass para PC y Xbox Game Pass Ultimate (que también incluye juegos para PC) podrán descargar ‘Call of Duty: Black Ops 6’, Call of Duty: Modern Warfare III’ y ‘Call of Duty: Warzone’ en su consola Xbox Series X|S en día del lanzamiento, así como en ordenadores.

‘Call of Duty: Black Ops 6’ también se podrá comprar en sus diferentes ediciones tanto para las consolas de Microsoft como para PlayStation 4, PlayStation 5 y PC Steam, Microsoft Store y Battle.net). Ahora solo resta esperar para saber si este lanzamiento, que promete marcar un antes y un después en la franquicia, será un éxito.

Imágenes | Microsoft

