Algunos usuarios le están empezando a ver las orejas al lobo con los videojuegos de más de 100 GB. Este es un buen ejemplo

Los tamaños de instalación de los videojuegos son cada vez más grandes. No importa cuál sea tu plataforma preferida, si quieres disfrutar de los últimos títulos de PC o consola, necesitarás de más y más gigas. Un claro ejemplo de este escenario es lo que está sucediendo entre los usuarios de PlayStation Plus.

Como posiblemente sepas, el servicio de suscripción de la consola de Sony “regala” tres juegos cada mes. Apuntarse a él puede ser una buena alternativa para explorar una amplia variedad de títulos sin gastar un dineral. Pero no todo es color de rosa: el espacio de almacenamiento de las consolas puede jugar en contra.

Algunos usuarios están pasando de ‘NBA 2K23’

Esta semana, precisamente, los miembros de PlayStation Plus Essential, Extra o Premium pueden descargar en sus consolas PS4 o PS5 el espectacular juego de baloncesto ‘NBA 2K23’. ¿El problema? Según un hilo de Reddit, no todos tienen el espacio suficiente para descargarlo e instalarlo porque requiere más de 100 GB.

Poniendo las cifras en limpio, ‘NBA 2K23’ tiene un tamaño de instalación de 142 GB en PS5 y de 124 GB en PS4. A este requisito de almacenamiento tenemos que sumarles unos cuantos gigas más correspondientes a los parches de actualización de nuevas temporadas que se descargan después de la instalación.

Estos enormes tamaños de descarga no son exclusivos de la consola nipona. También los observamos en Xbox. El mismo título necesita al menos 152 GB de espacio disponible para funcionar en Xbox Series X y Xbox Series S. En PC los valores son más generosos, aunque también superan los 100 GB, es decir, se sitúan en los 110 GB.

Si ya tenemos juegos descargados en instalados en nuestra consola, y no tenemos espacio suficiente como para descargar un nuevo título, podemos seguir dos posibles caminos: borrar juegos y descargarlos más tarde o utilizar soluciones de almacenamiento exter. Estas alternativas también tienen sus pros y contras.

Al borrar un juego, este sigue estando en nuestra biblioteca, pero deberemos tener en cuenta los tiempos de descarga e instalación para poder volver a jugarlo (dependiendo de nuestra conexión a Internet). Se trata de una alternativa que puede no ser el camino ideal para todas aquellas personas que quieren jugar al instante.

Por otra parte, como decimos, existe la posibilidad de utilizar soluciones de almacenamiento externo. Y, en caso de elegir esta alternativa, tendremos que desembolsar dinero teniendo en cuenta que los juegos específicamente diseñados para PS5 no se pueden ejecutar desde una unidad USB y requieren de una unidad M.2.

Volviendo al ejemplo de PlayStation Plus y ‘NBA 2K23’, si no tienes espacio para descargar el juego, pero no quieres perder la oportunidad de jugarlo en el futuro, puedes agregarlo a tu biblioteca. De esta forma, mientras mantengas tu suscripción activa, el título estará disponible para que lo puedas jugar en cualquier momento.

