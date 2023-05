Los NPCs cobran vida con la IA de NVIDIA: sus respuestas ya no están preprogramadas

Te acercas tranquilamente al tipo de la esquina. Está ahí, como si nada, pensando en sus cosas, solitario. Como esperando que alguien se acerque a hablar con él. Cuando lo haces, aparece un mensaje en la pantalla. "Pulsa 'A' para hablar". Uf, es un NPC. Quita, quita. No va a tener nada útil o interesante que decirme. ¿O quizás sí?

NPCs de antes.... Los NPC (Non Playable Character, personajes no jugables) suelen estar de relleno, más por dar ambiente que por otra cosa. En algunos títulos, sobre todo con juegos planteados en un mundo abierto, pueden dar pistas o plantear misiones, pero sus diálogos siempre están preprogramados y siguen una línea fija y muy limitada. Eso podría cambiar ahora.

... y NPCs de ahora. El CEO de NVIDIA, Jensen Huang, presentó durante Computex 2023 una tecnología que plantea un salto notable para esos NPCs. Se trata de un sistema de IA generativa conversacional desarrollada por Convai. Gracias a ella los personajes no jugables cobran nueva vida y son capaces de entablar una conversación más "natural" con el personaje controlado por el jugador humano.

Habla conmigo. En la demo de NVIDIA se mostraba un escenario con una tienda de ramen de un futuro cyberpunk en el que podíamos hablar con el propietario. La conversación era de hecho con la voz del jugador, y el personaje no jugable iba contestando de forma natural y moviendo los labios. Ese movimiento y sincronización no eran ni mucho menos perfectas, pero lo cierto es que la conversación era más natural y menos preprogramada: el NPC reacciona a lo que decimos, algo que plantea todo tipo de posibilidades.

Un montón de tecnología dentro. Para la demo, llamada 'Kairos', se usó el middleware NVIDIA Ace (Avatar Cloud Engine) for Games, que puede ejecutarse tanto en local como en la nube. En esa plataforma se incluye la herramienta NeMo que permite desplegar modelos LLM (ChatGPT es un buen ejemplo), además del sistema de transcripción Riva. Todo ello está aderezado con otro componente importante: el motor Unreal Engine 5, que se encarga de que el escenario sea impecable a nivel visual.

Juegos más realistas. Esta tecnología promete futuros títulos en los que esos personajes no jugables sean mucho más interesantes a la hora de interactuar con ellos. Los responsables de NVIDIA creen totalmente factible que de hecho puedan conversar entre ellos, algo que no han probado pero que no sería extraño: un reciente experimento de la Universidad de Stanford ya exploraba como unos NPCs "más humanos" podían llegar a interactuar entre sí de forma similar a como lo haríamos nosotros. Al menos, dentro del videojuego.

En Xataka | Sony está desarrollando una IA para que los enemigos en los videojuegos aprendan y sean más listos