Sony está desarrollando una IA para que los enemigos en los videojuegos aprendan y sean más listos

La inteligencia artificial tiene un papel importante en los videojuegos. En muchas ocasiones, es la encargada de que los enemigos nos rodeen e intenten matarnos de formas más astutas y la que le dice a nuestro compañero que dispare para darnos cobertura. Pero no es perfecta y algunas veces puede hacer cosas raras. Sony, sin embargo, ya trabaja en una solución de la mano de Sony AI y PlayStation.

Así lo afirma la compañía nipona en una presentación estratégica publicada recientemente. Según adelanta la firma, "[Sony AI] ha iniciado una colaboración con PlayStation que hará que las experiencias de juego aún más ricas y agradables". Esta colaboración consiste en aprovechar el aprendizaje de refuerzo para desarrollar agentes de IA que pueden ser oponentes o colaborares del jugador.

¿Me matas así? Ahora verás...

La idea de usar aprendizaje por refuerzo tiene miga. Básicamente, consiste en aplicar procesos de ensayo y error para evaluar nuevas estrategias de acción. En el caso de los videojuegos, podemos pensar en un enemigo que la primera vez que nos enfrentamos a él nos dispara de frente y sin cubrirse. Lo matamos, pero la IA aprende, tras muchas muertes, que esa estrategia no es óptima.

El sistema aprende de sus errores y toma cartas en el asunto, de forma que la próxima vez que nos enfrentemos a un enemigo, este sepa que no debe dispararnos de frente y sin cubrirse, sino buscar una cobertura, bordearnos y matarnos por el flanco. Lo mismo se aplica a nuestros ayudantes, que pueden aprender a ser más útiles según el contexto (dándonos cobertura, curándonos o dándonos munición, por ejemplo).

'Starcraft 2'.

Esto no es nada nuevo. DeepMind popularizó el aprendizaje profundo cuando presentó al mundo AlphaGo, que fue entrenado con miles de partidas de Go y consiguió ganar a un humano. Años más tardes, AlphaGo Zero consiguió ganar 100 veces seguidas a su predecesora con solo haber entrenado durante tres días. ¿Con quién entrenó? Consigo misma. Compitió contra sí misma para encontrar sus debilidades y aprender.

Por otro lado, esta decisión de Sony casa con la patente descubierta hace algunos meses. Dicha patente mostraba un sistema de IA que adaptaba la dificultad de los jefes finales según nuestro rendimiento. Es una forma inteligente de hacer que el juego se adapte al jugador y, según Sony, conseguir que "las experiencias de juego aún más ricas y agradables".

Cuando la compañía nipona presentó su división Sony AI dijo que lanzaría "tres proyectos insignia en las áreas de juegos, imágenes y detección, y gastronomía". Aseguró, además, que "esta investigación se llevará a cabo en estrecha colaboración con las unidades de negocio relevantes del Grupo Sony", así que quizá este sistema de aprendizaje de refuerzo sea la materialización de dicha investigación. Cuestión de esperar.

Vía | The Verge

Más información | Sony