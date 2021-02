A pesar del fracaso de 'Crucible', Amazon seguirá apostando por desarrollar videojuegos propios

Amazon no ha empezado con buen pie en lo que a videojuegos se refiere. La empresa es un gigante en el mundo del comercio electrónico, de los servidores y de la nube, pero su primera incursión en los videojuegos no ha sido la mejor. 'Crucible', su hero shooter con toques de MOBA salió de la beta con tantísimos problemas que fue retirado del mercado, pero eso no parece que vaya a evitar que la compañía siga apostando por los videojuegos.

En un correo enviado al staff al que ha tenido acceso Bloomberg, Andy Jassy, que sustituirá a Jeff Bezos como CEO de Amazon, reafirma el cometido de la compañía en el desarrollo de videojuegos bajo su propio sello. Jassy ha mostrado su apoyo a Mike Frazzini, que está a cargo de Amazon Game Studios y que fue duramente criticado por Bloomberg la semana pasada en un demoledor reportaje sobre los problemas que la compañía ha afrontado durante el desarrollo de sus títulos propios.

Amazon quiere tener presencia en los videojuegos

Crucible.

Según expone Bloomberg, que cita el correo enviado por Jassy al staff, "algunos negocios despegan en el primer año y otros tardan muchos años". Reconoce que "aunque todavía no hemos tenido éxito de forma consistente en AGS (Amazon Game Studios), creo que lo tendremos si aguantamos" y que "tener éxito de inmediato es obviamente menos estresante, pero cuando se tarda más, suele ser más dulce". Concluye asegurando que "este equipo lo conseguirá si nos mantenemos centrados en lo que más importa" y que "hacer grandes juegos es difícil, y no vamos a acertar en todo".

Hasta el momento, Amazon ha publicado dos videojuegos para consolas y PC y los dos han tenido una recepción más bien pobre. El primero fue 'The Grand Tour Game', un juego de carreras para PS4 y Xbox One. Se lanzó el 15 de enero de 2019 y en junio de 2020 fue retirado. En Metacritic recibió 52 puntos de 100.

El segundo fue 'Crucible', que fracasó estrepitosamente. 'Crucible' fue una de las grandes apuestas de Amazon por el mundo competitivo, pero no salió demasiado bien. Llevaba en desarrollo desde 2014 y se lanzó en Windows en mayo de 2020. El 1 de julio de 2020, el juego volvió a la fase beta y el 9 de octubre Amazon confirmó que descontinuaba su desarrollo. Dos de dos.

New World.

Curiosamente, esta noticia llega poco después de que Google anunciase que cerraba su propio estudio de videojuegos, Stadia Games and Entertainment, y que Jade Raymond abandonaba la compañía. Google prefiere centrarse en ofrecer la plataforma y llegar a acuerdos con terceros para poner los juegos en ella, pero Amazon parece tener un enfoque diferente: centrarse en los juegos en la nube con Amazon Luna (un proyecto supervisado por David Limp, no por Frazzini) y, aparentemente, seguir desarrollando videojuegos bajo su propio sello.

El siguiente gran lanzamiento de Amazon será 'New World', que es sin duda un juego de lo más ambicioso. Se trata de un MMORPG de mundo abierto similar a 'World of Warcraft' o 'Guild Wars 2', pero con un sistema de combate similar al de 'Dark Souls'. Su lanzamiento, después de varios retrasos, está programado para el 25 de mayo de este año. Tocará esperar para ver si eso de que a la tercera va la vencida es cierto.

Vía | Bloomberg