Stadia se centra en que puedas jugar a juegos en la nube: cierra su estudio porque hacer juegos propios no sale a cuenta

El lanzamiento de Stadia no fue uno, sino dos: junto al servicio de streaming de videojuegos se presentaba Stadia Games and Entertainment, un estudio de desarrollo interno que pretendía crear títulos propios ('first party') bajo la dirección de Jade Raymond.

Ese estudio se cierra ahora. Google ha anunciado en el blog oficial de Stadia que abandona la producción de videojuegos propios y se centrará totalmente en su servicio en la nube.

Stadia se dedicará a lo que sabe hacer bien

La empresa creó su primer estudio en Montreal en 2019 y adquirió la desarrolladora Typhoon Studios ('Journey to the Savage Planet'). En marzo de 2020 abrió un nuevo estudio en Los Angeles, pero menos de un año después ha decidido cerrar ambos estudios.

El punto de inflexión parece haberlo marcado el lanzamiento de 'Cyberpunk 2077', que ha demostrado que estas plataformas tienen sentido para muchos jugadores. Aunque tener títulos propios es interesante (Sony y su estrategia de exclusivos lo demuestra), en Google parecen tener claro que al menos esa parte no compensa.

Phil Harrison, que seguirá al mando de esta empresa (Raymond se va) explicaba que "crear juegos de gran nivel desde cero lleva varios años y una inversión significativa, y el coste está subiendo exponencialmente". La marcha de esa producción propia llevaba meses en tela de juicio, y esta decisión parece lógica a la vista de los acontecimientos.

El máximo responsable de Stadia destacaba que la empresa se dedicará en impulsar su tecnología de streaming, pero además "profundizará" en sus colaboraciones de negocios. Según sus palabras lograr que desarrolladores y terceras partes ofrezcan sus juegos en Stadia —con 400 títulos en camino—es "el mejor camino" para convertir a Stadia en un negocio sostenible a largo plazo.

Más información | Google