29 juegos que nos harán celebrar la llegada de 2019

2018 llega a su fin dejándonos un año de juegos para enmarcar. Más allá de grandes bombazos como 'Red Dead Redemption 2' o 'God of War', este año ha sido fantástico a todos los niveles, desde el auge de nuevos géneros hasta la reinvención de aquellos que llevan acompañándonos décadas.

Ahora sólo nos queda esperar que 2019 sea igual de prometedor, y lo cierto es que según esta lista de los mejores juegos de 2019 para PC, PS4, Xbox One y Switch, parece que estamos cerca de conseguirlo. Se vienen muy buenos juegos, así que el calendario y apunta todo lo que está por llegar.

'New Super Mario Bros. U Deluxe’

Fecha de lanzamiento: 11 de enero

11 de enero Plataformas: Switch

2019 empieza fuerte de la mano de un clásico de Wii U que vuelve a Switch. 'New Super Mario Bros. U Deluxe’ recopila todo lo que vimos de la entrega original y algunas sorpresas nuevas. Sin duda una gran oportunidad para que aquellos que no pudieron echarle el guante, puedan acercarse ahora al que sin duda es el mejor Mario 2D que se recuerda.

'Kingdom Hearts 3’

Fecha de lanzamiento: 25 de enero

25 de enero Plataformas: PS4, Xbox One

La espera ha sido enorme, pero por fin podremos gozar de la tercera aventura de la rama principal de la saga de Square Enix y Disney. ‘Kingdom Hearts 3’ promete ser un espectáculo sin precedentes en la franquicia, un juego enorme que nos traerá a viejos conocidos y un buen puñado de nuevos mundos inspirados en las superproducciones de Disney.

'Resident Evil 2’

Fecha de lanzamiento: 25 de enero

25 de enero Plataformas: PC, PS4, Xbox One

No es el primer remake que vamos a recibir este año, pero sin duda ‘Resident Evil 2’ es uno de los que más ilusiones ha conseguido despertar. No es para menos, el retorno a la comisaría de Racoon City apunta a ser uno de los grandes juegos del año. Uno de esos grandes ejemplos de cómo recoger un juego con solera y transformarlo hasta que parezca una novedad.

'Trials Rising’

Fecha de lanzamiento: 12 de febrero

12 de febrero Plataformas: PC, PS4, Xbox One, Switch

La beta nos dejó con ciertas dudas, especialmente en lo que a progreso y enfoque hacia lo online se refiere, pero a ‘Trials Rising’ le basta y le sobra con ser otra ración más de saltos espectaculares y niveles demencialmente complicados. Cuando las motos de trial de la saga de Ubisoft te ponen contra las cuerdas, es sin duda cuando más se disfrutan.

'Crackdown 3’

Fecha de lanzamiento: 15 de febrero

15 de febrero Plataformas: PC, Xbox One

Pese a que no son pocos los que inevitablemente han perdido la fe en que el proyecto de Microsoft salga bien, sigue habiendo esperanza en ‘Crackdown 3’. Es una saga en la que ya hemos conocido la palabra decepción de la mano de la segunda entrega, así que desear que esté más cerca del primer juego que de la secuela es ya lo único que le pedimos.

'Far Cry New Dawn’

Fecha de lanzamiento: 15 de febrero

15 de febrero Plataformas: PC, PS4, Xbox One

‘Far Cry New Dawn’ es la edición reciclaje que Ubisoft se ha sacado de la manga este año. Un título que promete volver sobre los pasos de ‘Far Cry 5’ para enseñarnos qué ocurrió tras los sucesos acontecidos en uno de sus finales. Un futuro distópico y apocalíptico en el que problemente se aproveche parte del terreno original para dar vida a una nueva historia.

'Anthem’

Fecha de lanzamiento: 22 de febrero

22 de febrero Plataformas: PC, PS4, Xbox One

Con la intención de convertirse en el ‘Destiny’ de EA, el ‘Anthem’ de Bioware es sin duda uno de los juegos que más expectación han levantado desde su anuncio. A base de graficazos y una prometedora mezcla de acción y RPG, la mayor duda es si habrán aprendido de los errores de su principal rival e inspiración para poder crear la experiencia online perfecta, a ser posible desde el principio y no a base de DLC de pago.

'Metro Exodus’

Fecha de lanzamiento: 22 de febrero

22 de febrero Plataformas: PC, PS4, Xbox One

En su presentación nos dejó alucinados y desde entonces no parece haber bajado el ritmo. Ahora ‘Metro Exodus’ tiene por delante la difícil tarea de enfrentarse a un aluvión de juegos de mundo abierto postapocalíptico con un planteamiento mucho más rígido. Ojo porque eso no quita que, a nivel de escala, sea la entrega más ambiciosa hasta la fecha.

'Devil May Cry 5’

Fecha de lanzamiento: 8 de marzo

8 de marzo Plataformas: PC, PS4, Xbox One

Capcom ha conseguido revitalizar una franquicia que no pasaba por su mejor momento generando mucha expectación con ‘Devil May Cry 5’. A base de acción palomitera, combos imposibles y una buena dosis de humor, este puede ser uno de los retornos más celebrados de 2019.

'The Division 2’

Fecha de lanzamiento: 15 de marzo

15 de marzo Plataformas: PC, PS4, Xbox One

Con el primero consiguieron mantenernos enganchados durante semanas enteras, pero poco a poco el castillo de naipes que había presentado Ubisoft se fue desmoronando por culpa de decisiones de diseño más o menos cuestionables. ‘The Division 2’ debe ser el juego que sepa darle la vuelta a esa tortilla a base de nuevas mecánicas, una historia más elaborada y un componente multijugador equilibrado.

'Sekiro: Shadows Die Twice’

Fecha de lanzamiento: 22 de marzo

22 de marzo Plataformas: PC, PS4, Xbox One

Nadie esperaba que FromSoftware, el equipo detrás de la saga ‘Dark Souls’, acabase atándose a Activision para dar vida a un nuevo título. 'Sekiro: Shadows Die Twice’ es la prueba de que en esta vida puede pasar cualquier cosa, incluso trasladarnos a una aventura de samurais que beba de su la franquicia estrella del estudio haciendo concesiones a quienes no acaban de quedar prendados de su fórmula.

'Mortal Kombat 11’

Fecha de lanzamiento: 23 de abril

23 de abril Plataformas: PC, PS4, Xbox One, Switch

Saltando entre las tollinas entre superhéroes de ‘Injustice’ y la mítica saga de lucha, llega el momento de plantarse ante ‘Mortal Kombat 11’, una nueva ración de violencia sin filtro que quiere ser aún más gráfica si cabe en su undécima entrega. Aún es pronto para saber qué nos espera en esta edición, pero si se mantiene el nivel que la franquicia ha llevado hasta ahora, vamos a estar más que satisfechos.

'Days Gone’

Fecha de lanzamiento: 26 de abril

26 de abril Plataformas: PS4

Presentado como un melocotonazo, la promoción de ‘Days Gone’ ha ido diluyéndose al tiempo que encadenaba un retraso con otro. Lo que antaño tenía muy buena pinta ahora no sabemos muy bien qué puede acabar siendo, así que habrá que mantener la confianza que tuvimos con otros casos similares como el del recientemente laureado ‘God of War’.

'Team Sonic Racing’

Fecha de lanzamiento: 21 de mayo

21 de mayo Plataformas: PC, PS4, Xbox One

Puede que Mario tenga el control del género y que Crash pueda chafarle la fiesta este año, lo que sin duda sería una pena para una saga a priori menor, que sin embargo nos ha dado muchas alegrías. 'Team Sonic Racing’ es la tercera edición del festival de carreras del erizo azul y el resto de compañeros de Sega. Un juego que, esperamos, siga siendo tan divertido como siempre.

'Crash Team Racing Nitro-Fueled’

Fecha de lanzamiento: 21 de junio

21 de junio Plataformas: PS4, Xbox One y Switch

Aunque el rumor sobre su llegada es algo que viene arrastrándose desde hace meses, fue durante la gala de los Game Awards 2018 cuando finalmente se destapó el pastel. Como remake de ‘Crash Team Racing’, que además contará con nuevos contenidos, 'Crash Team Racing Nitro-Fueled’ pretende ser la alternativa canalla a ‘Mario Kart’ y, por descontado, también apelar al clásico rollo nostálgico.

'Rage 2’

Fecha de lanzamiento: junio

junio Plataformas: PC, PS4, Xbox One

De la mano de los creadores de ‘Mad Max’ nos llega el retorno de una de esas sagas que ya dábamos por cerradas. Un shooter ambientado en un apocalipsis en el que las explosiones, las armas extravagantes y el mundo del motor son su principal reclamo. Tan recomendable para los fans del primer ‘Rage’ como para aquellos que buscan en ‘Rage 2’ una experiencia que sepa arreglar los tropiezos de aquél.

'Shenmue 3’

Fecha de lanzamiento: 27 de agosto

27 de agosto Plataformas: PC, PS4

Más por lo que supone que por el hecho de ser un bombazo innegable, ‘Shenmue 3’ se cuela entre los juegos más esperados de 2019 junto al deseo de que, estilo visual a un lado, la esperada tercera parte esté a la altura de lo que desean los fans. Sin duda uno de esos clavos ardiendo a los que a veces nos agarramos con más fe que buenas excusas.

'Code Vein’

Fecha de lanzamiento: por confirmar

por confirmar Plataformas: PS4, Xbox One

Puede que ‘Sekiro’ sea el primer referente que vamos a tener en 2019 en lo que a lo Souls se refiere, pero el juego de From Software no le resta importancia al corral que ha conseguido montarse ‘Code Vein’. Este aspirante que pretende unir ‘Bloodborne’ y anime puede ser una de las grandes sorpresas de 2019.

'Control’

Fecha de lanzamiento: por confirmar

por confirmar Plataformas: PC, PS4, Xbox One

En su anuncio pareció una interesante forma de reaprovechar lo trabajado en ‘Quantum Break’ para crear un juego multiplataforma que permitiese recuperar parte de aquella mastodóntica inversión. Remedy no suele fallar y, aunque al juego de Xbox One y PC no le fue de maravilla, tal vez este ‘Control’ sea la oportunidad perfecta para hacer justicia.

'Doom Eternal’

Fecha de lanzamiento: por confirmar

por confirmar Plataformas: PC, PS4, Xbox One

Pese a ser otro de esos títulos sobre los que aún no sabemos mucho, las buenas sensaciones entregadas por la anterior edición son más que suficientes para incluirlo en la lista. La falta de una fecha concreta para 'Doom Eternal' podría suponer que acabásemos tardando algo más de la cuenta en poder echarle el guante. Sea el tiempo que sea, las ganas de ir a la Tierra para acabar con las fuerzas infernales van a hacer larguísima la espera.

'Dying Light 2’

Fecha de lanzamiento: por confirmar

por confirmar Plataformas: PC, PS4, Xbox One

Esperadísima secuela de un título que no se aplaudió lo suficiente en su día. Hace tres años del lanzamiento del primer ‘Dying Light’ y la evolución con este ‘Dying Light 2’ parece enorme, especialmente gracias al sistema de toma de decisiones que está cociendo Chris Avellone. Más supervivencia y narrativa que zombis en un juego que parece tenerlo todo para encandilarnos.

'Gears 5’

Fecha de lanzamiento: por confirmar

por confirmar Plataformas: PC, Xbox One

‘Gears 5’ será, con toda probabilidad, uno de los últimos grandes juegos de Microsoft para Xbox One. La sombra de una nueva generación lleva persiguiéndonos desde hace meses y, si los de Redmond quieren cerrar el ciclo por todo lo alto, esta es sin duda la mejor oportunidad para hacerlo. Más peso en lo narrativo y el mismo espíritu de tiroteos parecen ser sus armas para conseguirlo.

'Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order’

Fecha de lanzamiento: por confirmar

por confirmar Plataformas: Switch

Ha sido una de las sorpresas más recientes de la industria del videojuego. Primero porque no esperábamos el retorno de esta franquicia. Segundo porque Nintendo se ha hecho con la exclusiva para Switch. Y tercero porque detrás de este 'Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order’ está el mítico Team Ninja, creadores de sagas como ‘Dead or Alive’ o ‘Ninja Gaiden’.

'Ori and the Will of the Wisps’

Fecha de lanzamiento: por confirmar

por confirmar Plataformas: PC, Xbox One

El entrañable plataformas de Microsoft está de vuelta y, después de las buenas sensaciones que nos dejó el primero, desear con todas nuestras fuerzas a este 'Ori and the Will of the Wisps’ es casi imprescindible. Por su belleza e ingenio a la hora de presentarnos retos de plataformeo, estamos ante uno de esos títulos que dará que hablar durante semanas cuando llegue al mercado.

'The Outer Worlds’

Fecha de lanzamiento: por confirmar

por confirmar Plataformas: PC, PS4, Xbox One

Obsidian quiere celebrar el acuerdo con Microsoft por todo lo alto y, antes de que sus juegos empiecen a ser exclusivos de PC y Xbox One, quieren entregar un último regalo al resto de plataformas con ‘The Outer Worlds’. Una interesante mezcla de géneros en los que el humor, la historia y la toma de decisiones estarán elevados a su máxima expresión.

'Skull and Bones’

Fecha de lanzamiento: por confirmar

por confirmar Plataformas: PC, PS4, Xbox One

Olía a uno de esos dobles A con los que compañías como Ubisoft rellenan el catálogo, pero ‘Skull and Bones’ ha evolucionado muchísimo desde la primera vez que lo vimos y, con la moda de los piratas sobre la mesa, quiere intentar rascar mucho más que números. Puede que sea una de las grandes experiencias online de este año, así que habrá que seguirle la pista muy de cerca.

'Spelunky 2’

Fecha de lanzamiento: por confirmar

por confirmar Plataformas: PC, PS4, Xbox One

El primero está considerado uno de los mejores indies de todos los tiempos, así que podréis imaginar la expectación que hay actualmente por la llegada de ‘Spelunky 2’. Con el modo cooperativo como principal baza, el retorno de los exploradores subterráneos es uno de los juegos independientes más esperados por el público.

'Wolfenstein: Youngblood’

Fecha de lanzamiento: por confirmar

por confirmar Plataformas: PC, PS4, Xbox One

Otro que quiere tirar del modo cooperativo para levantar miradas es ‘Wolfenstein: Youngblood’, que pese a no ser la tercera entrega que todos esperaríamos, si apunta a ser un spin-off la mar de interesante y divertido. Cualquier excusa es buena para pasear pegando tiros a aquellos que lo merecen.

'Yoshi’s Crafted World’

Fecha de lanzamiento: por confirmar

por confirmar Plataformas: Switch

Clausuramos la lista de futuribles con 'Yoshi’s Crafted World’, un precioso juego de plataformas que inexplicablemente se ha ido alargando desde su anuncio y que en 2019 podría cerrar finalmente su ciclo de desarrollo. A falta de anuncios y muestras de gameplay de algunos de los bombazos de Nintendo que están en camino, este es el juego estrella de Switch al que agarrarse este año.