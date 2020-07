Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2: nuevo sistema de doble freno y más luces para mejorar la seguridad

Xiaomi renueva su patinete eléctrico más potente. Durante su presentación global de hoy ha desvelado el nuevo Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2, una versión de su patinete con más autonomía. El nuevo modelo de 2020 ofrece características similares al modelo Pro de primera generación pero incorpora novedades en el juego de luces y frenos.

Tenemos una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora, para adaptarse a la regulación, junto con una autonomía de 45 kilómetros. El Mi Scooter Pro 2 está capacitado para subir cuestas de 20 grados y permite plegarse para poder transportarlo de forma sencilla. Estas son sus características.

Xiaomi ha renovado su patinete con distintas incorporaciones en diseño, principalmente en materia de seguridad. Por un lado tenemos una renovación de su sistema de frenos. El nuevo Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 incorpora doble freno, mientras que el modelo de primera generación solo tenía uno.

