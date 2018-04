Viajar 'de pie' en un avión es una idea terrible, pero las compañías siguen insistiendo en el tema

La idea de meternos como sardinas en un avión no es nueva, sólo basta ver las configuración y "beneficios" de las llamadas aerolíneas "low cost". Si la decisión estuviera por completo en las aerolíneas, éstas meterían más personas sin dudarlo. Por fortuna, los organismos reguladores no lo han permitido, ya que por cuestiones de seguridad no es viable, al menos hasta el momento.

A pesar de todo esto, hay compañías que siguen insistiendo en "innovar" en la forma de llevar pasajeros en un avión, sólo basta ver las terribles patentes que han surgido en los últimos años. Y precisamente hoy regresa una de las más odiadas, para nosotros como viajeros, y más amadas para las compañías áreas: "los asientos casi de pie".

Skyrider 2.0

El valiente ha sido en esta ocasión Aviointeriors, una compañía italiana enfocada en crear configuraciones y diseños para cabina de avión. Este nuevo proyecto lleva por nombre Skyrider 2.0 y sí, es la segunda versión de una idea que, por fortuna, no prosperó cuando fue anunciada en 2010. ¿La razón? Cuestiones de seguridad, ya que con esta configuración no se podría garantizar la pronta evacuación de un avión en caso de un accidente.

Durante la Airliners Interiors Expo en Hamburgo, Alemania, Aviointeriors mostró la nueva versión de estos "asientos" que son más un "sillín" diseñado para cabina económicas de ultra alta densidad. En este Skyrider 2.0 ya tenemos mayor soporte para la espalda, pero se mantiene la idea de tener los pies en el suelo, lo cual no debe ser muy cómodo.

La compañía explica que con esta nueva configuración de asientos se tendrían filas de hasta nueve asientos, bajo tres grupos de tres asientos, en cabinas medianas. Además, aseguran que así se podrá tener 20% más asientos con una reducción de peso de hasta el 50%, lo que sería un gran beneficio para las aerolíneas, ya que consumirían menor combustible y tendrían más pasajeros.

Para hacernos una idea general del espacio que ahorrarían con estos asientos, hoy día las aerolíneas 'low cost' mantienen una distancia mínima de 71 centímetros entre filas dentro de cabinas económicas. Pues con Skyrider 2.0 esta distancia se reduciría a 57 centímetros.

A día de hoy han sido dos las compañías que han anunciado, públicamente, la intención de incorporar este tipo de asientos para sus aviones: VivaColombia y Ryanair. Por fortuna, las autoridades no han dado luz verde y no se ve que la vayan a dar pronto. Pero habrá que estar atentos, ya que como vemos, las compañías seguirán insistiendo en el tema, maquillando el tema económico como una mejora para hacer más accesibles los vuelos y que cualquiera pueda viajar, si a es que a esto se le puede llamar así.

