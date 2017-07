Los aviones donde viajaremos 'de pie' están cerca y Colombia quiere ser el primero en implementarlos

Parecía una broma cuando Airbus lo planteó por primera vez en 2003, pero cuando en 2014 le otorgaron la patente todo parecía que iba en serio. Sí, nos referimos a los 'asientos verticales', si es que los podemos llamar así, que nos harían viajar en un avión en una posición casi como si estuviéramos de pie.

¿Cuál es el objetivo de esto? Según el fabricante y las aerolíneas, reducir costes y meter más pasajeros para así poder disminuir el precio de los viajes. Hace unos días William Shaw, fundador y CEO de VivaColombia, dijo que están empezando a estudiar la posibilidad de ser los primeros en incorporar esta configuración en sus vuelos de bajo coste.

Cuando el low-cost se convierte en el infierno

VivaColombia es una de las aerolíneas low-cost con mayor crecimiento del país, su CEO ha confirmado que esta semana llegarán 50 nuevos Airbus A320, con lo que ampliarán frecuencias y abrirán nuevas rutas. Durante una entrevista al Miami Herald, el ejecutivo mencionó que están buscando la forma reducir los precios de los vuelos para atraer más pasajeros, sobre todo "colombianos de clase trabajadora y vacacionistas con bajo presupuesto".

Asimismo, Shaw menciona que está al tanto de los avances en cuanto a las nuevas configuraciones de asientos, donde se destaca aquella que plantea la misma Airbus donde el pasajero estaría apoyado en un 'asiento vertical' con un tipo sillín de bici con respaldo y cinturón de seguridad. Esta configuración permitiría meter más 'asientos' aunque la comodidad pasaría a segundo plano.

Este tipo de asientos estarían pensados para viajes de corto alcance, es decir, aquellos donde no se superen las cuatro horas de vuelo. Además de que todos los servicios a bordo estarían disponibles por un precio adicional, incluso los verdaderos asientos que estarían limitados a aquellos que puedan pagarlo.

William Shaw también mencionó:

"¿A quién le importa si no tiene un sistema de entretenimiento para un vuelo de una hora? ¿A quién le importa que no haya pisos de mármol... o que no te ofrezcan cacahuetes gratis?"

Por otro lado está el tema de las regulaciones y cuestiones de seguridad, ya que aunque Airbus tenga la patente y VivaColombia ya esté planteando incorporar esta configuración, a día de hoy las autoridades de aviación civil no están de acuerdo con los 'asientos verticales' y en ningún país han sido aprobados. En el caso concreto de Colombia, Alfredo Bocanegra, director de Aviación Civil, fue claro al mencionar que no está de acuerdo con esta implementación, "la gente tiene que viajar como seres humanos. Cualquiera que haya viajado en transporte público sabe que no es lo mejor cuando estás de pie".

