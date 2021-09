Tesla está activando su conducción autónoma 'Full Self-Driving' a quien desee probarla, pero sólo para "buenos conductores"

El Full Self-Driving es la gran apuesta de Tesla para acercarse a la conducción autónoma definitiva. Primero presentaron el super ordenador para ello y hace un año llegaron las primeras pruebas públicas. Ahora Tesla ha decidido activar el sistema de conducción autónoma para todos aquellos que lo pidan, aunque sólo si han sido buenos conductores.

Elon Musk lo anunció hace unos días en Twitter y finalmente en las últimas horas ha comenzado a desplegarse. Los usuarios de un Tesla pueden acceder a los ajustes de su cuenta en el vehículo y requerir la activación del Full Self-Driving. En este modo el coche puede "conducir sólo" (no a nivel 5) gracias a los múltiples sensores y cámaras que trae integrado, así como a las capacidades que tiene para tomar decisiones complejas en tiempo real.

La funcionalidad llega después de instalar la última actualización de software para el vehículo. Hay que tener en cuenta que aún se trata de una versión en beta. Sin embargo, a pesar de estar en pruebas promete mantener el vehículo en el carril, circular por una ciudad con otros vehículos o peatones y por supuesto frenar y acelerar cuando sea necesario. Eso sí, se supone que el conductor debe permanecer atento y con las manos al volante.

El sistema de conducción autónoma de Tesla, como ya vimos en su momento, será un servicio que se podrá contratar por suscripción. Habrán más detalles de esto en el futuro cuando llegue una versión definitiva.

Quizás el aspecto más curioso del despliegue de FSD de Tesla sea cómo escogen a quién se lo activan. Si bien todos los usuarios pueden pedir el FSD tras actualizar el software del vehículo, no será activado para todos aquellos que lo pidan. Con tal de minimizar riesgos de accidentes y evitar un mal uso del servicio, Tesla está activándolo sólo para aquellos que son considerados buenos conductores.

Lesson learned don’t pass bicyclist. On back road. 😡 @elon @tesla @jaminwestby 3 feet is the law. Not sure why it saw it as forward collision. But note to self. Stay slow and follow. pic.twitter.com/bC9E15iTHC