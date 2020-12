Elon Musk confirma la conducción autónoma por suscripción: el Full Self-Driving de Tesla se podrá contratar por meses

Los coches de nueva generación están cambiando de una forma considerable el concepto de coche tradicional. En muchas ocasiones, adoptan idean que ya hemos visto en otras tecnologías como puede ser el software. Por ejemplo, las mejoras en especificaciones mediante actualizaciones del firmware. O, en el caso de ahora, funciones extra que se pueden activar pagando una suscripción.

Se había rumoreado durante una temporada y finalmente parece ser que se va a hacer realidad. Tesla ofrecerá su servicio Full Self-Driving como una suscripción mensual para quien desee contratarlo en su coche Tesla.

El Full Self-Driving de Tesla es la característica que activa la conducción (casi) autónoma del coche, introducido por primera vez en abril de 2019. De momento no ha acabado de desplegarse y está en fase de pruebas. Hay que tener en cuenta que no es una conducción autónoma de nivel 5.

El servicio se puede adquirir actualmente por un precio de 7.500 euros en España. Por este precio Tesla ofrece el Full Self-Driving al completo y para siempre mediante una compra única. Ahora bien, puede ser un precio un tanto alto en algunas ocasiones como por ejemplo para aquellos usuarios que saben que no van a tener el coche durante muchos años o para aquellos que quieran probarlo antes de hacer la compra.

Absolutely. We will release FSD subscription early next year.