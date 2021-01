Noruega ha sido en 2020 el primer país del mundo en el que más del 50% de los coches vendidos eran eléctricos

Noruega es el gran referente de la transición eléctrica y el año pasado alcanzaron una cita histórica. Por primera vez, las ventas de coches 100% eléctricos superaron al resto de manera combinada, incluyendo coches híbridos. El país nórdico ya consiguió superar la barrera en meses puntuales, pero ahora la Norwegian Road Federation (OFV) ha publicado los datos completos del año, confirmando que 2020 fue el primero en superarse el 50%.

Los vehículos de batería eléctrica han alcanzado el 54,3% de las ventas en 2020, superando el récord del 2019 con 42,4%. En solo 10 años, la situación de Noruega ha cambiado radicalmente, pasando de poco menos del 1% en 2011 a ser más de la mitad.

El crecimiento de las ventas de coches eléctricos ha sido progresivo. Los coches de combustión en Noruega ya son minoría. Los 100% eléctricos representan el 54% de las ventas, pero es que los coches de gasolina únicamente son el 8% y los diésel el 9%. Por hacernos una idea, en 2016 las ventas de combustión representaban un 60%. En pocos años han dado la situación completamente.

