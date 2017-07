Elon Musk ya tiene luz verde para su primera línea de Hyperloop: de Nueva York a DC en 29 minutos

Elon Musk ya tiene permiso para construir un Hyperloop que cruce varios estados de Estados Unidos. El empresario ha anunciado en Twitter que acaba de recibir permiso verbal para su empresa de túneles, The Boring Company, cree un Hyperloop subterráneo con paradas en New York, Philadelphia, Baltimore y Washington DC.

De momento no ha dado muchos detalles, sólo que las paradas conectarán los centros de las ciudades, y que la duración completa de un viaje entre Nueva York y Washington DC será de únicamente 29 minutos. Para que te hagas una idea, el viaje en tren entre ambas ciudades suele durar entre tres y cuatro horas dependiendo de la línea.

City center to city center in each case, with up to a dozen or more entry/exit elevators in each city