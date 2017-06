Elon Musk empieza a excavar en Los Ángeles: completado el primer segmento de su primer túnel

La última y "aburrida" empresa de Elon Musk ya está oficialmente en marcha. The Boring Company ha empezado a excavar bajo la superficie de Los Ángeles, y Musk ha anunciado en Twitter que 'Godot', su máquina tuneladora, ha finalizado con éxito la excavación del primer segmento de un túnel en la metrópolis del sur de California.

Hasta ahora Musk sólo nos había enseñado fotos y vídeos de cómo era el aspecto de 'Godot' y de cómo iban a ser sus túneles. Pero todavía no estaba claro cuánto tiempo tardaría en convencer a la ciudad para que le permitiera excavar suelo más allá del estacionamiento SpaceX en Hawthorne. Pues bien, estas excavaciones parecen haber empezado.

No longer waiting for Godot. It has begun boring and just completed the first segment of tunnel in LA.