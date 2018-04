Elon Musk asegura que Tesla dejará de quemar dinero, y que será rentable a finales de año

Tesla empezará a ser rentable entre el tercer y cuarto trimestre del año, palabra de Elon Musk. El CEO del fabricante de coches ha realizado hoy estas tajantes declaraciones en Twitter, con las cuales espera acabar con los rumores de Wall Street que hablan de que su empresa podría tener que refinanciarse este año para seguir a flote.

De hecho, lo ha hecho respondiendo directamente a un titular de la prestigiosa The Economist, en la que aseguraban que la inviabilidad de la empresa estaba casi certificada y que tendría que refinanciarse para obtener entre 2.500 y 3.000 millones de dólares. Musk ha negado estas acusaciones aprovechando para lanzarle una pulla al medio.

The Economist used to be boring, but smart with a wicked dry wit. Now it’s just boring (sigh). Tesla will be profitable & cash flow+ in Q3 & Q4, so obv no need to raise money.