Adiós al Tesla con 830 km de autonomía: Elon Musk afirma que el Model S Plaid+ ha sido cancelado

A principios de este año Tesla anunció el mayor rediseño hasta la fecha de su Tesla Model S. La firma aseguró que se lanzaría a finales de año con un diseño renovado y una versión con hasta 830 kilómetros de autonomía, la Plaid+. Según los datos de la firma, este modelo prometería 830 kilómetros de rango, una cifra nada desdeñable para un coche eléctrico, pero finalmente no será así. ¿El motivo? Esta versión ha sido cancelada.

Así lo ha confirmado el propio Elon Musk en su cuenta de Twitter. En una serie de mensajes publicados en su perfil, el CEO de Tesla ha asegurado que "[El Tesla Model S] Plaid+ ha sido cancelado. No es necesario, ya que el Plaid es muy bueno". De esa forma, la nueva versión del Tesla Model S llegaría en dos versiones en lugar de en las tres anunciadas en enero: Long Range y Plaid.

Plaid+ is canceled. No need, as Plaid is just so good.