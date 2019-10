Continúan los problemas para Boeing: detectan fisuras en sus aviones 737 NG y ordenan una inspección masiva urgente

A finales de la semana pasada surgió información que mencionaba que Boeing había encontrado "fisuras estructurales" en una de las piezas que une el ala al fuselaje del avión 737 NG. Esto habría sido informado a la Administración Federal de Aviación (FAA), quien hoy ha confirmado la información así como una orden de inspección para este modelo de avión.

El 737 NG (Next Generation) es la tercera generación de este avión y contempla los modelos 737-700, 737-800 y 737-900, y se trata de la versión anterior del 737 MAX, que ya sabemos por lo que está atravesando. Este nuevo desperfecto se habría descubierto cuando Boeing realizaba la adaptación de tres Boeing 737 NG a carguero en China.

De acuerdo a la información publicada por KOMO News, los aviones 737 NG cuentan en total con cuatro piezas conocidas como 'pickle fork', que sirven para mantener el ala unida al fuselaje. Dicha pieza no debe mostrar ningún tipo de deformación o desperfecto, y está diseñada para durar más de los 90.000 ciclos completos de vuelo.

Según apunta KOMO, a inicios de septiembre, Boeing encontró grietas en esta pieza en uno de los aviones, y recientemente, sin especificar fecha, encontraron el mismo problema en dos aviones más. Estos tres aviones tenían aproximadamente 35.000 ciclos de vuelo, es decir, menos de la mitad de la vida útil estimada de dicha pieza.

BREAKING: Cracks found in critical part (called a pickle fork) that keeps wing attached to 737-NG (not MAX) fuselage. One found earlier in month, now more on other planes. Found early in plane's lifespan. Boe & FAA scrambling to find extent of problem. @KOMONewsradio #KOMONews pic.twitter.com/iRT4luL5FW