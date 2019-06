Boeing afirma que está abierta a cambiar el nombre a su avión 737 MAX para restaurar la confianza de los viajeros

Llevamos tres meses desde que se dio la orden de dejar en tierra a los aviones Boeing 737 MAX, esto tras sus dos accidentes fatales que provocaron la muerte de 346 personas en menos de cinco meses. Esta semana, con motivo del arranque del Salón Aeronáutico de París 2019, Boeing abrió su conferencia con un "lo sentimos" y la promesa de que el MAX volverá al aire.

Durante una entrevista a Bloomberg, Greg Smith, director financiero de Boeing, afirmó que en la compañía están considerando varias estrategias para "limpiar" el nombre del 737 MAX y que no esté asociado a accidentes. Entre estas estrategias está el cambiarle de nombre.

Smith explicó que Boeing está dispuesta a abandonar la marca 'MAX', pero esto dependerá de las evaluaciones a las respuestas de los consumidores y las mismas aerolíneas.

De hecho, esta idea del rebranding no es nueva, ya que el pasado mes de abril, cuando el 737 MAX apenas cumplía un mes de haber detenido sus operaciones, el presidente Donald Trump sugirió que lo mejor sería cambiar el nombre el avión y hacer un relanzamiento con nuevas características.

What do I know about branding, maybe nothing (but I did become President!), but if I were Boeing, I would FIX the Boeing 737 MAX, add some additional great features, & REBRAND the plane with a new name.

No product has suffered like this one. But again, what the hell do I know?