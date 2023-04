Los televisores OLED de LG para 2023, explicados: las microlentes son un órdago de LG al QD-OLED de Samsung

Ya está aquí. La hornada de televisores que LG dio a conocer durante la última edición del CES está a punto de llegar a las tiendas, y aterrizará con varias novedades muy jugosas. Las propuestas de esta marca surcoreana para 2023 incorporan la última revisión del sistema operativo webOS, la 23, y aciertan al mantener la velocidad de transferencia máxima de 48 Gbps vinculada a las entradas HDMI 2.1 que ya nos entregaron los modelos de 2022, pero no sus predecesores.

No obstante, ninguna de estas características es la mejor baza de los televisores OLED que nos propone LG este año. Su innovación más contundente es la tecnología MLA (Micro Lens Array), que a grandes rasgos requiere la introducción en la estructura del panel orgánico de una matriz que aglutina varios millones de diminutas microlentes con un propósito: incrementar drásticamente la capacidad de entrega de brillo del panel sin que su eficiencia energética se resienta. Tenemos muchas cosas muy interesantes que contaros.

Televisores OLED de LG para 2023: especificaciones técnicas



b3 c3 g3 z3 panel OLED 4K UHD, 10 bits, 16:9 y 120 Hz OLED evo 4K UHD, 10 bits, 16:9 y 120 Hz OLED evo 4K UHD, 10 bits, 16:9 y 120 Hz OLED evo 8K, 10 bits, 16:9 y 120 Hz Microlentes No No Sí (modelos de 55, 65 y 77 pulgadas) Sí (modelo de 77 pulgadas) resolución 3.840 x 2.160 píxeles 3.840 x 2.160 píxeles 3.840 x 2.160 píxeles 7.680 x 4.320 puntos tamaños disponibles 55, 65 y 77 pulgadas 42, 48, 55, 65, 77 y 83 pulgadas 55, 65, 77 y 83 pulgadas 77 y 88 pulgadas procesador de imagen 4K Alpha 7 Gen 6 con IA 4K Alpha 9 Gen 6 con IA 4K Alpha 9 Gen 6 con IA 8K Alpha 9 Gen 6 con IA hdr Dolby Vision IQ, HDR10 y HLG Dolby Vision IQ, HDR10 y HLG Dolby Vision IQ, HDR10 y HLG Dolby Vision IQ, HDR10 y HLG modo filmmaker Sí Sí Sí Sí tecnologías para juegos NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium, VRR, ALLM y HDR GiG NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium, VRR, ALLM y HDR GiG NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium, VRR, ALLM y HDR GiG NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium, VRR, ALLM y HDR GiG sonido Dolby Atmos Dolby Atmos Dolby Atmos Dolby Atmos conectividad 2 x HDMI 2.1, 2 x HDMI 2.0b, 3 x USB 2.0, 1 x entrada antena, 1 x salida audio digital óptico y 1 x salida auriculares/línea 4 x HDMI 2.1, 3 x USB 2.0, 1 x entrada antena, 1 x salida audio digital óptico y 1 x salida auriculares/línea 4 x HDMI 2.1, 3 x USB 2.0, 1 x entrada antena, 1 x salida audio digital óptico y 1 x salida auriculares/línea 4 x HDMI 2.1, 3 x USB 2.0, 1 x entrada antena, 1 x salida audio digital óptico y 1 x salida auriculares/línea conectividad inalámbrica Wi-Fi 5 Bluetooth 5.0 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 sistema operativo WebOS 23 WebOS 23 WebOS 23 WebOS 23 precio Desde 2.001,01 euros (55 pulgadas) Desde 1.699 euros (42 pulgadas) Desde 2.799 euros (55 pulgadas) Desde 14.999 euros (77 pulgadas)

Hasta un 70% más de brillo y un procesado de la imagen más sofisticado que nunca

La capacidad máxima de entrega de luz de los televisores importa. Un dispositivo que puede entregar un pico de brillo importante (de 1.000 nits o más) y que tiene una escala de luminancia lo suficientemente amplia conseguirá recuperar un mayor nivel de detalle en altas luces (en las regiones más iluminadas de cada fotograma). Estos dos parámetros suelen, y deben, ir de la mano, y cuando conviven en un televisor los usuarios percibimos imágenes más realistas, que, además, suelen tener una mayor profundidad.

Los paneles OLED evo con microlentes entregan 235 nits a pantalla completa. De aquí procede el incremento del 70% que anuncia LG

Antes de meternos en harina nos interesa tener presente algo importante: no todos los televisores OLED que nos propone LG este año incorporan microlentes. Solo las tienen los modelos de 55, 65 y 77 pulgadas de la serie G3, y también el de 77 pulgadas de la gama Z3. Los demás televisores OLED de 2023 carecen de esta tecnología, aunque es razonable prever que la familia C4 que con toda seguridad nos propondrá esta marca el año que viene tendrá, a diferencia de la C3 de este año, sus propias microlentes. Solo es una conjetura, y como tal LG no la ha confirmado ni lo hará a corto plazo, pero apostaría que esta será su estrategia.

En cualquier caso lo realmente interesante es averiguar por qué es tan atractiva la tecnología MLA. La clave la desvela la fotografía que publicamos debajo de estas líneas: es capaz de incrementar la capacidad máxima de entrega de brillo hasta en un 70%. Es una barbaridad. Los paneles OLED de LG estándar entregan a pantalla completa 135 nits; las matrices OLED evo, entre 160 y 180 nits (entre un 20 y un 30% más de brillo); y, por último, los paneles OLED evo con microlentes entregan 235 nits. De aquí procede ese incremento del 70% que anuncia LG. Es importante que tengamos en cuenta que estas cifras han sido medidas a pantalla completa y no en una ventana que ocupa el 10% de la superficie del panel.

En la tabla que publicamos un poco más arriba podemos ver que los televisores de las series C3, G3 y Z3 incorporan el nuevo procesador de imagen Alpha 9 Gen 6 diseñado, según LG, para ejecutar algoritmos de inteligencia artificial. Este chip es capaz de dividir cada fotograma en 20.000 zonas diferentes con el propósito de analizar cada una de ellas por separado e identificar el algoritmo de procesado que permite optimizarlas de forma individual. Para tomar esta decisión de una manera precisa los ingenieros de esta marca han elaborado una base de datos que aglutina más de un millón de imágenes de referencia.

El chip Alpha 9 Gen 6 es capaz de dividir cada fotograma en 20.000 zonas diferentes con el propósito de analizar cada una de ellas por separado

Algunas de las etapas que lleva a cabo el algoritmo de procesado en el que se apoyan los televisores OLED de LG este año son el reconocimiento de los objetos que intervienen en cada fotograma, la reducción del ruido de alta frecuencia, el remapeado del color, el reajuste del brillo, la separación del plano principal y el plano de fondo, la reducción del granulado de las imágenes o el procesado y la ecualización del sonido. Será interesante comprobar si las mejoras de procesado de la imagen que ha introducido esta marca en sus televisores este año son claramente perceptibles.

Este es el catálogo de televisores OLED que nos propone LG para 2023

En la cima del porfolio de esta marca este año tenemos, como en años anteriores, la familia Z3. Llegará en dos tamaños, 77 y 88 pulgadas, aunque, como he mencionado más arriba, solo el televisor de 77 pulgadas incorporará un panel OLED evo dotado de microlentes.

Un apunte interesante es que el incremento del brillo en este modelo frente a los que incorporan un panel OLED evo sin microlentes no será del 70%; oscilará en torno al 50% debido a la amplia superficie del panel. Por otro lado, los televisores de esta familia, al igual que los de las series G3, C3 y B3, nos entregan entradas HDMI que implementan la norma 2.1 completa y pueden lidiar con contenidos Dolby Vision IQ, HDR10 y HLG, pero no HDR10+.

Vamos ahora con la serie G3. Como he mencionado más arriba, las versiones de 55, 65 y 77 pulgadas incorporan un panel OLED evo equipado con microlentes. Su procesador de imagen es el nuevo chip Alpha 9 de sexta generación, y estos televisores son los que en la práctica según LG son capaces de entregarnos un 70% más de brillo si los comparamos con un televisor con panel OLED convencional.

No obstante, hay un dato más que merece la pena que no pasemos por alto: si nos ceñimos a su capacidad máxima de entrega de brillo en una ventana que ocupa el 10% de la superficie del panel rozan, según LG, los 2.100 nits. Eso sí, esta prestación no impide a estos televisores cumplir con las exigencias que impone la regulación europea en materia de eficiencia energética.

LG OLED G3.

En la tabla de especificaciones que publicamos más arriba podemos ver que las características de los televisores OLED de la familia C3 son esencialmente idénticas a las de la serie G3. Incorporan el mismo procesador de imagen y un panel OLED evo, pero, eso sí, como hemos visto los televisores de la gama C3 no tienen microlentes.

Aun así, su capacidad de entrega de brillo es notable, por lo que pueden alcanzar picos de aproximadamente 900 nits. No está nada mal. Además, al igual que los modelos de las series Z3, G3 y B3, son compatibles con las tecnologías de sincronización adaptativa NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium y VRR (esta última está vinculada a la especificación HDMI 2.1).

LG OLED C3.

Por último, la serie B3 será la puerta de acceso al porfolio de televisores OLED de LG en España. Estos modelos mantienen las señas de identidad de las familias que están por encima en el porfolio de esta marca, pero carecen de microlentes y su procesador de imagen es un chip Alpha 7 de sexta generación algo menos potente que el Alpha 9 Gen 6 que incorporan las gamas superiores.

Todavía no conocemos con precisión cómo interviene el cambio de chip en el procesado de la imagen, aunque los televisores de la familia B3 deberían tener una relación precio/calidad de imagen favorable. Lo comprobaremos cuando tengamos la oportunidad de probarlos. Un último apunte para concluir: todos los televisores OLED que nos propone LG este año pueden virtualizar sonido Dolby Atmos, al igual que sus predecesores. Y todos ellos ya están disponibles, por lo que llegarán a las tiendas durante los próximos días.

LG OLED C3.

