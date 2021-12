Sony Z9J Bravia XR, toma de contacto: demostración de poderío en un televisor 8K con la mejor tecnología LED de Sony

Es el televisor LED más avanzado de Sony. Con su resolución 8K y retroiluminación FALD (Full Array Local Dimming), la Sony Z9J Bravia XR es una bestial televisión disponible en 75 y 85 pulgadas que representa lo mejor del fabricante japonés. Hemos tenido la oportunidad de probarla durante unas horas y aquí os contamos nuestras primeras impresiones.

Si la Sony A90J viene con lo mejor de Sony en OLED (y en general), esta Z9J es su equivalente en gran pulgada. Un televisor que repite con su apuesta por el procesador cognitivo XR y ofrece una de las imágenes más luminosas disponibles hoy en día en el mercado. Una nueva generación respecto al modelo Z8H que marca hasta donde es capaz de llevar Sony la tecnología LED.

Especificaciones técnicas de la Sony Z9J Bravia XR

Sony Z9J Bravia XR Tamaños disponibles 75 y 85" Tecnología del panel Full Array LED Resolución 8K (7.680 × 4.320 px) Procesador de imagen XR Cognitive Imagen XR Contrast Booster 15

XR Triluminos Pro

Suavizado XR

XR Super Resolution HDR HDR10, HLG, Dolby Vision Sonido Acoustic Multi-Audio (12,5W x 2 + 20W x 2 + 5W x 4)

Dolby Atmos Sistema operativo Google TV Almacenamiento 16 GB Conectividad WiFi 5, Ethernet, BT 4.2, Chromecast Built-in, Apple Airplay, HDMI 2.1 (eARC/VRR/ALLM), USB Dimensiones y peso (sin soporte) 168,1 x 98,2 x 8,1 cm

46,4 kg Precio 5.999 euros (75")

7.999 euros (85")

Situada en el top del catálogo de Sony para 2021, la Sony Z9J Bravia XR llega con un panel 8K que promete "negros profundos y luz ultrabrillante". En vez del delgado panel OLED, tenemos un televisor con marcos relativamente gruesos para ubicar la retroiluminación Full Array LED, cuyo número de zonas no se da a conocer oficialmente.

La Z9J Bravia XR es la tele más avanzada de Sony junto a su A90J. Un modelo disponible en 75 y 85 pulgadas, con retroiluminación FALD y resolución 8K.

Entre las tecnologías que incorpora Sony la más destacada es el nuevo procesador de imagen XR Cognitive. A través de este chipset impulsado con algoritmos de inteligencia artificial, el televisor adapta la imagen y el sonido de cada escena para replicar "cómo ven y escuchan los humanos". Se trata de un procesador que también vemos en otros televisores de gama alta de Sony y donde, tras probarlo en otros modelos, podemos determinar que su principal función es incrementar la nitidez en los elementos más importantes de la escena. Como siempre, es difícil determinar hasta qué punto es el procesador el responsable de la buena imagen resultante, pero los resultados son magníficos. También en esta Z9J Bravia XR que se ubica claramente entre los mejores televisores del momento.

Complementando el procesador, Sony emplea distintas tecnologías de escalado y mejora del movimiento y el color, desde XR Contrast Booster 15 hasta XR Triluminos Pro, pasando por un suavizado XR hasta XR Super Resolution. Nomenclatura propia para representar todos los algoritmos y las mejorías que aplica el televisor a la imagen recibida. Este año, todas ellas reciben la coletilla de 'XR' para representar que se analiza escena por escena con su procesador y el resultado varía cada vez.

A nivel de compatibilidad y añadidos, la Sony Z9J viene con lo último que le podemos pedir a un televisor en 2021. En HDR se añade compatibilidad con HDR10 y Dolby Vision, faltando únicamente un HDR10+ que no está presente por un tema de licencias y estrategia comercial. En cuanto a los conectores, tenemos varios USB, Ethernet y HDMI 2.1 completo en dos de los cuarto puertos. Nos referimos al añadido tanto de eARC como de las funciones VRR y ALLM.

Esta semana tanto la Sony ZJ9 como otros modelos de gama alta recibirán la actualización para el sello "Perfecto para PlayStation 5". Con ello incorporan funciones exclusivas para PS5 como el mapeo de tonos HDR automático y el modo juegos automático. La Sony ZJ9 es además uno de los televisores que promete una latencia más baja, de tan solo 6,0 milisegundos, según las especificaciones oficiales de Sony.

Para el sistema operativo repetimos con Google TV (nuevo nombre que se le está dando a Android TV), con compatibilidad con Chromecast, Apple AirPlay y un almacenamiento de 16 GB.

Un contundente televisor de 75 pulgadas meticulosamente acabado

Para quienes busquen un televisor más moderno, estilizado y compacto, la propia Sony ofrece sus X90J y X95J. Con la Sony Z9J el tamaño más pequeño que tenemos son unas generosas 75 pulgadas, quizás el mínimo para apreciar la resolución 8K.

Al contrario que rivales como la LG QNED99 o la Samsung Neo QLED QN900A, el televisor de Sony no utiliza paneles MiniLED y la construcción es considerablemente menos delgada. Tenemos un cuerpo con 8,1 centímetros de grosor, con un bisel metálico impecablemente finalizado y una cubierta trasera con una placa central y tapas con una orientación que personalmente me recuerdan a una cámara anecoica.

En la esquina inferior derecha, apuntando algunas hacia el suelo y otras hacia el lateral, tenemos las conexiones. Desde el puerto ethernet hasta la salida de audio digital, pasando por las antenas y los puertos HDMI, de los que los números 3 y 4 ofrecen la conectividad HDMI 2.1 completa. En esos están marcados como que transmiten 4K a 120 Hz, aunque también lo hacen a 8K y 60Hz.

No es el televisor más delgado, pero está impecablemente finalizado y viene con todas las conexiones que podemos esperar de un televisor de gama alta.

Las peanas de soporte tienen tres posiciones. Pueden colocarse o en las esquinas para que el televisor quede completamente pegado a la mesa, ligeramente elevadas en el centro o ligeramente elevadas en las esquinas para ubicar una barra de sonido en el centro. De las tres formas el resultado es bastante minimalista. El logo de Sony está colocado en el centro pero es casi invisible a simple vista. El ZJ9 no es el televisor más delgado, pero su construcción es muy buena y vista desde delante no tenemos nada que nos distraiga.

Ninguna OLED puede rivalizar todavía con esta brillante imagen

La calidad de imagen de la Sony Z9J es excelente, como corresponde a un televisor de su categoría. Durante la toma de contacto pudimos reproducir múltiples vídeos de servicios de streaming como Netflix o Bravia Core, visualizar varios vídeos de YouTube en alta resolución y ver distintas escenas de películas Dolby Vision en un Blu-Ray 4K. Además de las clásicas demostraciones de vídeos 8K para obtener el máximo partido, a partir de una fuente dedicada conectada por HDMI.

Sony ofrece con la Z9J una imagen brillante y llena de color, con un nivel de nitidez impresionante y el perfilado movimiento que caracteriza a sus televisores. Estamos ante un televisor Full Array LED que consigue un contraste muy marcado y logra reproducir un HDR como casi ningún otro televisor en el mercado.

En comparación con la Sony A90J, su otro modelo insignia de 2021, la imagen de la Z9J es considerablemente más luminosa, aunque por contra el nivel de los negros sigue siendo claramente inferior al de la OLED. No nos engañaremos, el LED y el OLED son dos tecnologías que ofrecen una experiencia claramente distinta, casi antagónica.

La brillante imagen de esta Sony Z9J parece imposible de replicar en un televisor OLED.

Donde el OLED es profundidad e inmersión, el Full LED de la Sony Z9J es naturalidad y deslumbramiento. Es difícil definir con palabras las sensaciones que diferencian a estos televisores de gama alta del resto, pero este modelo logra que tengamos la noción que la imagen va a salir del televisor. En contraposición con unas OLED que nos invitan a entrar.

Los ángulos de visión de la Sony Z9J son también muy buenos. La compañía añade sus tecnologías X-Wide angle y X-Anti Reflection. Al menos en la sala donde pudimos probarla, la sensación que nos dio es buena, aunque habría sido interesante poder probarla en otras condiciones lumínicas.

En una rápida prueba con distintos vídeos para ver la homogeneidad del panel, vimos que la Sony Z9J es excelente en este apartado. Sea porque estamos ante su televisor más caro o por el cuidado que han tenido los ingenieros de la compañía, pero si algo me llevé de la impresión es que las Sony Z9J tendrán un alto nivel de fiabilidad.

Sony no comparte datos sobre el número de zonas de su sistema de retroiluminación Backlight Master Drive. Tampoco del número de nits máximo que es capaz de alcanzar, aunque el resultado está claramente un paso por delante de su otro modelo LED de gama alta, la Sony X95J. No sería de extrañar que esta Sony Z9J ofrezca nits promedio en ventanas luminosas de unos 2.000 nits, con picos máximos en HDR de hasta 4.000 nits.

En películas donde aparecen escenas extremas con mucha intensidad, como por ejemplo soles o reflejos muy intensos, la Sony Z9J consigue lo que casi ninguna otra tele hace. El nivel de detalle en esas luces es altísimo y la sensación final es impensable en televisores OLED. Del mismo modo que un usuario de OLED puede tener cierta decepción al ver imágenes oscuras con algo de 'blooming', cuando ves escenas de alto brillo con un modelo como la Z9J y vuelves al OLED, la diferencia queda clara.

Con el procesador siempre nos pasa que es difícil determinar hasta qué punto es el responsable de lo que estamos viendo. Y el XR Cognitive no es una excepción. Lo que sí tenemos claro es que el realismo de la imagen es tremendo, el escalado que hace la Sony Z9J logra hacernos dudar de qué resolución estamos viendo y no detectamos ningún artefacto raro en el movimiento. Una imagen top que nos recuerda que fuera del OLED todavía hay mucha batalla.

¿Dónde está el 8K?

En 75 pulgadas tiene bastante sentido la resolución 8K. Sin embargo, esta Sony Z9J sigue sin convencernos de que sea una característica por la que valga la pena invertir. No hablamos solo de que haya poco contenido disponible, sino es que la capacidad de reproducir 8K en este televisor es limitada.

Sí, durante la prueba pudimos ver vídeos en 8K nativo gracias a un reproductor específico conectado a través del puerto HDMI 2.1. Sin embargo, fuera de ese set creado por Sony se antoja tremendamente complicado llegar a disfrutar del 8K.

Ya no es la falta de contenido en 8K, es que la Sony Z9J todavía tiene pendiente poder reproducir vídeos de esta resolución en plataformas como YouTube.

Es el caso por ejemplo de YouTube, donde pese a que sí hay vídeos en esta resolución, la Sony Z9J no era capaz de activar el 8K en YouTube. Desde Sony no fueron capaces de darnos una respuesta, aunque previsiblemente se trate de la falta del códec AV1 correspondiente. Un códec que Sony explicó que llegaría a los modelos Bravia XR 2021 pero que todavía no parece activado.

La imagen es de primer nivel, pero el 8K todavía está lejos de ser protagonista en el catálogo de Sony.

El escalado es bueno, pero no creemos que con esto sea suficiente. Gavin McCarron, jefe de producto de Sony Europa, nos explicaba que "nuestro contenido 4K se verá mejor en un televisor 8K". No lo negamos, pero si por algo destaca esta Z9J es por su excelente imagen, no por una resolución 8K que no tenemos ni en juegos, ni en su Bravia Core ni en las principales plataformas de streaming.

Para el software contamos con Android TV en su última versión disponible. Los menús se mueven de manera fluida y la experiencia es satisfactoria. No hay novedades aquí y creemos que este sistema operativo es uno de los más completos del sector de la televisión.

Sobre el mando a distancia, Sony rediseñó el año pasado su mando para las gamas más altas con un acabado en aluminio pulido. Las teclas son retroiluminadas, tiene micrófono para los comandos de voz y dispone de accesos directos a los principales servicios.

El marco es el altavoz: un vibrante sistema acompañado de subwoofers frontales

En el apartado de sonido es donde tenemos varios novedades respecto a la anterior generación. El Sony Z9J viene con un sistema de sonido donde el marco es el altavoz. Disponemos de un gran tweeter en el marco que es el que se sincroniza con la imagen para intentar generar la experiencia envolvente. Adicionalmente se añaden dos subwoofers frontales para producir los tonos más graves.

Tras probarlo con la película de 'Bohemian Rhapsody' y varios clips de música diferentes, podemos comentar que el sistema de sonido es refinado y potente. En total tenemos un sistema de 85W cuya mayor ventaja es la precisión en prácticamente todos los niveles.

Los diálogos y las voces también son claros, aunque particularmente encuentro más fino el sistema de su A90J. La experiencia inmersiva y el efecto 'surround' sí que me parecieron más completos en esta Sony Z9J. Aún con todo, si estamos dispuestos a realizar la inversión que exige este televisor seguramente sea recomendable optar por una barra de sonido a su altura.

La Sony Z9J Bravia XR es una demostración de poderío para usuarios muy concretos

La Sony Z9J Bravia XR cuesta 5.999 euros en su modelo de 75 pulgadas. No es un televisor para todos los usuarios, eso parece claro tanto por su tamaño como por su coste. No obstante, estamos sin duda ante el máximo exponente de la tecnología de Sony en televisores LED.

Estamos ante un televisor de referencia, con muchos argumentos para situarse como el mejor modelo LED del mercado. Si buscas gran pulgada y quieres anticiparte a la resolución 8K que llegará en los próximos años, este Sony Z9J es un televisor de altos vuelos con una de las imágenes más brillantes que hemos podido ver.

Resolución 8K, un sistema de retroiluminación de primera línea, un sonido inmersivo y preciso y una imagen de referencia en brillo y color. La Sony Z9J nos demuestra que a la tecnología LED todavía le quedan años por delante y que hay alternativas excelentes más allá del OLED.

Modelos como el Sony X95J o la A90J tienen precios y tamaños más contenidos y su resultado no está tan lejos. Seguramente como opción de calidad-precio sean más interesantes que esta Z9J que seguimos viéndola como un buque insignia por encima de mercado. Una sensación similar a la del Xperia PRO-I respecto al Xperia 1 III. Dicho esto, la Sony Z9J Bravia XR tiene todos los ingredientes para luchar contra las LG QNED99 y Samsung Neo QLED QN900A y posicionarse como el mejor televisor LED del mercado. Una imagen conmovedora que ojalá podamos ver los próximos años en modelos más asequibles.