Dónde encontrar contenido en 8K para poner a prueba tu televisor 8K

Parece que fue ayer cuando empezaron a llegar las teles 4K a nuestros hogares. Ahora, casi sin darnos cuenta, los televisores 8K han empezado a asomar y seguramente surja la misma pregunta de siempre: ¿dónde hay contenido en resolución 8K para poder exprimir al máximo el televisor? Como sucedió en los primeros compases del 4K, el contenido en 8K no abunda ahora mismo, pero eso no quiere decir que no sea puedan encontrar vídeos con los que poner a prueba la pantalla.

A continuación vamos a repasar algunos repositorios de contenido en 8K. Son unos cuantos ejemplos ya que, por el momento, no hay ninguna plataforma de streaming de películas y series que emita contenido en esta resolución. Hay alguna que otra, como 'Guardianes de la Galaxia: Vol. II', pero procesada en 4K, así que a efectos prácticos está en 4K y la veríamos reescalada . Dicho lo cual, veamos dónde encontrar contenido en 8K.

En YouTube y Vimeo

YouTube permite subir vídeos en 8K a 60 fotogramas por segundo desde 2015, mientras que Vimeo lo admite desde 2017. En ambas plataformas se puede encontrar contenido en 8K, si bien hemos de tener presente que se reproduce por streaming y que eso supone una ligera pérdida de calidad. Además, no esperes encontrar capítulos o vídeos "convencionales" en esta resolución, ya que la mayoría del contenido en 8K son montajes de paisajes.

La forma sencilla de encontrar contenido en 8K en YouTube es buscar "8k footage" (si pinchas en el enlace te llevará directamente) o acceder a una lista de reproducción curada como esta o esta. En Vimeo, basta con buscar la etiqueta "8K" y, como recomendación, filtrar por los que tienen más "me gusta".

La televisión japonesa

A finales de 2018 la cadena japonesas NHK lanzó el canal BS8K, un canal dedicado a la emisión de contenido en 8K. El canal se estrenó con un remaster de '2001: Odisea en el Espacio' debido a que fue grabada en 70 mm. Tiene un amplio abanico de contenido que emiten de forma periódica. Para conocer la parrilla, puedes acceder a su web. Está en japonés, pero nada que no se arregle con un click derecho > Traducir.

En la web de la NASA

La NASA grabó a finales de 2018 el primer vídeo en 8K en el espacio. Fue tomado con una Helium 8K de RED y muestra cómo es la vida en la Estación Espacial Internacional. Lo puedes ver en YouTube, aunque lo ideal para disfrutarlo en condiciones es descargar el bruto desde la web de la NASA. El clip dura tres minutos y pesa tres gigas. Puedes acceder a él desde este enlace.

Espera a la PlayStation 5 y Xbox Series X

Si hay dos lanzamientos que esperamos ansiosos para este año son la PlayStation 5 y la Xbox Series X. Tanto Sony como Microsoft han confirmado que sus nuevas consolas podrán emitir señal en 8K, si bien eso no significa que todos y cada uno de los juegos vayan a poder correr en esta resolución de forma nativa. Sea como fuere, es una apuesta más a largo plazo, ya que para poner a prueba las consolas todavía tendremos que esperar un poco.

Graba tu propio contenido en 8K

La escasez de contenido en 8K es evidentemente, pero eso no significa que no se pueda crear. Si tienes el dinero suficiente, puedes comprar una cámara de vídeo capaz de grabar en esta resolución, como las nueva Canon o (mucho más caras) las cámaras profesionales de RED. Por otro lado, hay algún que otro smartphone, como los Samsung Galaxy S20, que permiten grabar en esta resolución. Si tienes este equipo, una buena idea para poner a prueba el televisor es grabar tu propio contenido.