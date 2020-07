Canon EOS R5 y EOS R6: estabilizador integrado y vídeo hasta 8K en las sin espejo más rápidas de la casa

Canon tenía guardado un anuncio importante en pleno verano y ha sido múltiple, mirando tanto a público amateur como profesional y por supuesto acompañado de nuevas ópticas. Se trata de las nuevas Canon EOS R5 y R6, unas cámaras esperadas sobre todo para quienes prefieren las aportaciones de un equipo sin espejo.

Dos cámaras que incorporan novedades esperadas, sobre todo hablando de la EOS R5 y su grabación RAW en 8K hasta 29,97 fps sin recorte. Además, se presentan cuatro de las nueve ópticas que la marca anunció para este año, con dos nuevos repetidores y una impresora.

Ficha técnica de las Canon EOS R5 y R6

Canon EOS R5 Canon EOS R6 Sensor Full frame 45 Mpx Full frame 20,1 Mpx Velocidad Hasta 20 fps / 12 fps Hasta 20 fps / 12 fps Estabilización de imagen En el cuerpo, hasta 8 pasos En el cuerpo, hasta 8 pasos ISO 100 - 51.200 100 - 102.400 Vídeo Hasta 8K 30p a 12 bits (ancho completo) 4K 60p a 10 bits

FullHD 120 fps Visor elecrónico 5,76 millones de puntos 3,69 millones de puntos LCD 3,2" ángulo variable (2,1 millones de puntos) 3 ángulo variable (1,62 millones de puntos) Ranura para tarjetas Doble (1xCFexpress, 1xSD UHS II) Doble (2xSD UHS II) Multicontrolador AF Sí Sí Conectividad WiFi 5 GHz, Bluetooth WiFi 2,4 GHz, Bluetooth Carga USB y corriente, mediante PD-E1 USB y corriente, mediante PD-E1 Peso 650 gramos (738 gramos, con batería y tarjeta de memoria) 598 gramos (690 gramos, con batería y tarjeta de memoria)

Estabilización integrada en el cuerpo

Como ahora veremos, tanto la EOS R5 y como la EOS R6 son capaces de disparar hasta 20 fps 20 obturador electrónico (12 fps con el mecánico), manteniendo la exposición y el enfoque automáticos. Tal y como se anunció, ambas integran la estabilización de imagen de 5 ejes en el cuerpo (In-Body Image Stabilization o IBIS), que permite que con los objetivos sin estabilizador (como el RF 85 mm f/1,2L USM y el RF 28-70 mm f/2L USM) también se puedan lograr hasta 8 pasos de estabilización.

Ambos equipos incorporan Bluetooth y WiFi (Wi-Fi de 5 GHz para la R5 y de 2,4 GHz para la R6) para poder compartir archivos y usar las apps Camera Connect y EOS Utility. Pero hay una serie de diferencias importantes en su ficha técnica, las cuales ahora veremos en detalle.

Canon EOS R6.

Canon EOS R5: una nueva full frame con orientación "pro"

Esta cámara es algo más ambiciosa, aspirando en cierto modo a "cámara de cine" por esa función de vídeo que acabamos de destacar. Cumple récord propio de resolución (en una cámara Canon EOS) al superar los 45 megapíxeles con su sensor CMOS, el procesador DIGIC X y las ópticas RF.

Otras características a destacar son la cobertura del autofocus del 100%, con 5.940 puntos AF seleccionables, y una ISO desde 100 hasta 51.200, con lo que prometen que la nitidez se mantiene incluso en las condiciones de iluminación más baja (pudiendo enfocar a -6 EV). El AF puede controlarse tocando y arrastrando gracias a la vuelta del multicontrolador en la pantalla táctil, de ángulo variable y de 3,2 pulgadas.

Además de la pantalla, integra un visor electrónico de 0,5 pulgadas cuya imagen se refresca a 120 fps, con una resolución de 5,76 millones de puntos y prometiendo una vision realista en comparación con uno óptico. La EOS E5 dispone además de compatibilidad con el Dual Pixel RAW, pudiendo corregir tras la captura el enfoque, el contraste en el fondo y cambiar la iluminación en los retratos.

En cuanto a las novedades de vídeo, como hemos anticipado con la EOS R5 se pueden grabar vídeos en RAW 8K a 12 bits internamente sin recorte, de modo que se aprovecha el ancho completo del sensor. Una grabación que soporta el enfoque automático de ojos y cara (tanto para personas como animales).

Por su parte, la grabación 4K puede ser DCI y UHD, a velocidades de hasta 120p (119,88 fps) con calidad 4:2:2 a 10 bits. Una grabación que permite la cámara lenta en alta resolución, sin tampoco renunciar al AF. Éstas son las posibilidades de vídeo que ofrece la EOS R5:

Grabación de vídeo interna 8K RAW hasta 29,97 fps (sin recorte).

Grabación de vídeo interna 8K hasta 29,97 fps (sin recorte) en 4:2:2 a 10 bits Canon Log (H.265) o 4:2:2 a 10 bits HDR PQ (H.265).

Grabación interna 4K hasta 119,88 fps (sin recorte) en 4:2:2 a 10 bits Canon Log (H.265) o 4:2:2 10 bits HDR PQ (H.265).

Salida 4:2:2 a 10 bits en Canon Log o 4:2:2 a 10 bits HDR PQ, vía HDMI a 4K 59,94 fps.

Además, tal y como se anunció las ranuras dobles de la R5 son compatibles con tarjetas CFexpress y SD UHS II. Todo en un cuerpo de magnesio que promete ser resistente a las inclemencias del tiempo.

Canon EOS R6: full frame sin espejo para un público más amateur

La EOS R6 está pensada para ser una cámara versátil que encaje en los aficionados avanzados y los semiprofesionales de la fotografía, sea cual sea el género. Es también full frame y dispone de un sensor CMOS de 20,1 megapíxeles.

Con una velocidad de hasta 20 fps, puede ajustarse la ISO desde 100 hasta 102.400 buscando así que también rinda sin problemas en condiciones de luz escasa. Tiene hasta 6.072 puntos AF seleccionables y dispone de modos de enfoque automático con seguimiento de la cara, ojos y animales. Además, es la primera cámara EOS que ofrece una EV mínima para el enfoque automático de -6,5 EV.

En este caso el visor electrónico mantiene las dimensiones y la velocidad de hasta 120 fps, aunque la resolución es algo más baja (3,69 millones de puntos). La pantalla es de 3 pulgadas, también de ángulo variable, y la ranura de tarjetas permite insertar dos SD UHS II y grabar en ambas tarjetas simultáneamente (con la posibilidad de hacerlo en diferentes formatos).

Hablando del vídeo, en este caso la EOS R6 puede grabar en 4K UHD a hasta 59,94 fps (se consigue con sobremuestreo desde 5,1K) y a cámara lenta con AF en FullHD hasta 119,88 fps. Tiene opción de grabación interna a 8 bits H.264 ó 10 bits YCbCr 4:2:2 H.265 y Canon Log, de modo que hay algo más de flexibilidad en la postproducción para los usuarios, y permite usar el patrón cebra para ajustar la exposición.

Precio y disponibilidad de las cámaras Canon EOS R5 y R6

Las nuevas cámaras de Canon estarán disponibles por:

Canon EOS R5: 4.599 euros

Canon EOS R6: 2.799 euros

Canon EOS R6 con el objetivo RF 24-105: 3.199 euros.

Junto con estas cámaras se han presentado cuatro nuevos objetivos RF y dos multiplicadores: el RF 85 mm f/2 MACRO IS STM (749 euros), el RF 600 mm f/11 IS STM (859,99 euros), el RF 800 mm f/11 IS STM (1.129 euros), el RF 100-500 mm f/4,5-7,1L IS USM (3.229 euros), el multiplicador RF 1,4x (639,99 euros)y el multiplicador RF 2x (799,99 euros). Además, hay tres accesorios específicos para estas nuevas cámaras: la batería LP-E6NH (2.130 mAh, 119,99 euros), la empuñadura-batería BG-R10 (429,99 euros) y el transmisor WiFi WFT-R10 (con 2 x 2 antenas MIMO, 1.379 euros).