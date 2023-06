Los televisores OLED y LED de Panasonic para 2023, explicados: van a pelear armados con los mejores paneles OLED de LG

Los esperábamos con impaciencia, y ya están aquí. Panasonic ha tardado un poco más que algunos de sus competidores en presentar sus televisores con panel OLED y LCD LED para 2023, pero acaba de hacerlo. Y pintan muy bien. Eso sí, el modelo que conocemos desde principios del pasado mes de enero es su actual televisor insignia, el OLED MZ2000. Esta propuesta incorpora uno de los nuevos paneles MLA equipados con tecnología de microlentes de LG, y, sobre el papel, sobresale por su capacidad máxima de entrega de brillo (1.500 nits en una ventana del 10%).

Como en generaciones anteriores, la matriz orgánica del MZ2000 incorpora un disipador térmico y presumiblemente ha sido calibrado de una forma meticulosa (lo comprobaremos cuando tengamos la oportunidad de analizarlo). El modelo más avanzado de los presentados hoy por esta marca japonesa es el MZ1500, y, como esperábamos, hereda las principales características del MZ2000, lo que probablemente lo aupará como uno de los televisores más interesantes del porfolio de Panasonic para 2023. En cualquier caso, tenemos muchas más cosas que contaros.

Panasonic OLED MZ1500 y MZ800: especificaciones técnicas



MZ1500 MZ800 panel Master OLED Pro 4K UHD de 10 bits, 120 Hz y 16:9 OLED 4K UHD de 10 bits, 120 Hz y 16:9 resolución 3.840 x 2.160 puntos 3.840 x 2.160 puntos tamaños disponibles 48, 55 y 65 pulgadas 42, 48, 55 y 65 pulgadas hdr Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10 y HLG Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10 y HLG procesador de imagen HCX Pro AI 4K Colour Engine Pro modo filmmaker Sí Sí sistema operativo My Home Screen 8.0 Google TV conectividad HDMI 2.1 2.1 sonido Dolby Atmos Dolby Atmos tecnologías para juegos NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium, ALLM, VRR y True Game Mode AMD FreeSync Premium, ALLM, VRR y True Game Mode precio Desde 1.999 euros Desde 1.699 euros

El MZ1500 apunta muy alto, aunque no tiene el mismo panel que el ambicioso MZ2000

El MZ1500 es el segundo televisor más ambicioso de Panasonic para este año solo por detrás de su modelo insignia, el MZ2000. Su panel Master OLED Pro parece insinuar que se trata de la misma matriz que nos entrega este último, pero no es así. La matriz OLED del MZ1500 no incorpora microlentes, por lo que con toda seguridad se trata de un panel OLED evo de última generación fabricado por LG, que, eso sí, presumiblemente ha sido calibrado por los ingenieros de Panasonic con el mismo esmero que el del MZ2000. También sospechamos que, como en años anteriores, incorpora un disipador de energía térmica.

Otra característica de este último televisor que merece la pena que no pasemos por alto es su compatibilidad con todos los formatos HDR más utilizados actualmente: Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10 y HLG. Además, nos propone conectividad HDMI 2.1 e incorpora el sistema operativo My Home Screen 8.0. Todavía no hemos probado esta versión de la plataforma, pero las anteriores revisiones no nos han convencido, por lo que habríamos preferido que Panasonic apueste por Google TV en sus televisores OLED más avanzados.

Panasonic OLED MZ1500.

Si nos ceñimos a su rendimiento con videojuegos el MZ1500 pinta realmente bien. Y es que implementa las tecnologías de refresco adaptativo G-SYNC de NVIDIA y FreeSync Premium de AMD, así como ALLM y VRR, como cabe esperar de un televisor con conectividad HDMI 2.1. No obstante, también nos propone el nuevo True Game Mode, una innovación que, según Panasonic, traslada a los videojuegos todos los ajustes de reproducción del color y mapeado de tonos diseñados para optimizar su rendimiento con películas y series. Suena bien.

Panasonic OLED MZ1500.

El panel OLED del MZ800 no es una matriz OLED Pro como la que incorporan los modelos MZ2000 y MZ1500, por lo que sospechamos que se trata de uno de los paneles OLED evo de última generación fabricados por LG. Más allá de este componente las especificaciones del MZ800 son ambiciosas, como podemos ver en la tabla que publicamos un poco más arriba. Eso sí, a diferencia de los modelos superiores de la gama OLED, el MZ800 no apuesta por My Home Screen 8.0; nos propone Google TV. Y a nosotros nos parece una buena idea.

Panasonic OLED MZ800.

Panasonic MX950, MX800 y MX710: especificaciones técnicas



mx950 mx800 mx710 panel LCD LED 4K UHD de 10 bits, 120 Hz y 16:9 LCD LED 4K UHD de 10 bits, 120 Hz y 16:9 LCD LED 4K UHD de 10 bits, 120 Hz y 16:9 resolución 3.840 x 2.160 puntos 3.840 x 2.160 puntos 3.840 x 2.160 puntos tamaños disponibles 55 y 65 pulgadas Hasta 85 pulgadas 43, 55 y 65 pulgadas hdr Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10 y HLG Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10 y HLG Dolby Vision, HDR10+, HDR10 y HLG retroiluminación Mini LED LED LED procesador de imagen HCX Pro AI HCX Processor 4K Colour Engine modo filmmaker Sí Sí Sí sistema operativo My Home Screen 8.0 Fire TV Google TV conectividad HDMI 2.1 2.1 No disponible sonido Dolby Atmos Dolby Atmos Dolby Atmos tecnologías para juegos AMD FreeSync Premium, ALLM, VRR y True Game Mode ALLM, VRR y Game Mode Extreme ALLM, VRR y Game Mode Extreme

El MX950 se mete de lleno en la batalla por la mejor retroiluminación mini LED

El MX950 es el televisor con panel LCD más ambicioso que nos propone Panasonic este año. Tiene retroiluminación mini LED, aunque este fabricante todavía no ha dado a conocer cuántos diodos incorpora y en cuántas zonas de atenuación local independiente están organizados. Lo que sí sabemos es que integra el mismo procesador de imagen HCX Pro AI de los modelos OLED, y también que mantiene la capacidad de lidiar con todos los formatos HDR relevantes. En lo que se refiere a los juegos, nada que objetar: nos propone conectividad HDMI 2.1, sincronización adaptativa FreeSync Premium de AMD, ALLM y VRR.

Panasonic MX950.

El modelo MX800 estará disponible con un tamaño máximo de 85 pulgadas, lo que lo posicionará como el mayor televisor lanzado por Panasonic hasta ahora. Al igual que el MX950 es capaz de reproducir todos los formatos HDR, y también tiene conectividad HDMI 2.1, por lo que intuimos que la principal diferencia entre estos dos televisores reside en su retroiluminación. Aún no conocemos los detalles acerca de la que implementa el MX800, pero probablemente recurre a un esquema de tipo FALD (Full Array Local Dimming).

Panasonic MX800.

Por último, el MX710 tiene unas especificaciones similares a las del modelo MX800 en el que acabamos de indagar, pero hay una diferencia importante entre estos dos televisores que merece la pena que no pasemos por alto: el MX800 nos propone el sistema operativo Fire TV, mientras que el MX710 incorpora Google TV. Es evidente que Panasonic ha decidido tocar todos los palos para llegar al mayor número de usuarios posible. Pese a ser el benjamín de los televisores presentados hoy el MX710, al igual que los demás modelos de este artículo, está preparado para reproducir todos los formatos HDR relevantes utilizados hoy en día.

Panasonic MX710.

Precio y disponibilidad de los televisores OLED y LED de Panasonic para 2023

Panasonic todavía no ha dado a conocer el precio de todos los televisores a los que hemos dedicado este artículo, pero lo que sí sabemos es cuándo van a llegar a las tiendas. El modelo OLED MZ1500 desembarcará en agosto; el MZ800 y el MX710 lo harán en junio; y, por último, el MX950 y el MX800 llegarán, al igual que el MZ1500, en agosto.

Aquí tenéis el precio de los modelos con panel OLED:

OLED MZ2000: desde 2.999 euros

OLED MZ1500: desde 1.999 euros

OLED MZ800: desde 1.699 euros

