Con los aplausos de la gala de entrega de los Premios Xataka Verisure 2026 todavía resonando en los oídos, llega el momento de analizar los resultados que llevaron a la Samsung MicroRGB R95H a ser reconocida por nuestros lectores como el Mejor televisor de gama alta de 2026.

Desde luego, méritos no le faltan para lucir con orgullo ese título porque ofrece una calidad de imagen, brillo y prestaciones de muy alta gama. No obstante, su reconocimiento como mejor televisor de gama alta de 2026 rompe con una tendencia en la industria que llevaba casi una década inamovible: la hegemonía de la tecnología OLED como adalid de la calidad de imagen en los televisores.

¿Significa eso que el OLED ha caído en desgracia y es un formato obsoleto? En absoluto. De hecho, buena prueba de que los televisores OLED continúan siendo un rival a tener muy en cuenta es que el segundo puesto se fue para el LG OLED Evo G6, mientras que el Sony BRAVIA 9 II True RGB levantó el bronce como tercer clasificado en esta categoría.

El MiniLED lo cambió todo: el RGB lo ha revolucionado

Un televisor LCD necesita una fuente de luz trasera y esa es, precisamente, la gran evolución que ha experimentado esta tecnología en los últimos años.

En los modelos de tecnología LED, esa luz provenía de un pequeño número de LEDs blancos dispuestos en el borde de la pantalla o, en el mejor de los casos, en la trasera, mientras que una serie de filtros se encargaban de dispersar y repartir la luz para que llegara de una forma más uniforme al panel LCD donde se generaba el color.

Samsung TV Micro RGB R95H 65" 4K Smart TV con IA y Pantalla sin reflejos | Pantalla sin reflejos, Vision AI Companion, Micro RGB Technology, One Connect inalámbrico, Gaming y Cine Hoy en Amazon — 1.619,10 € Samsung — 2.999,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un tiempo más tarde, la miniaturización hizo su trabajo y en lugar de disponer de unos pocos LEDs, la tecnología MiniLED permitió generar una matriz con miles de pequeños diodos de luz azul repartidos de una forma más eficiente en la trasera del televisor, permitiendo llevar la luz directamente al panel LCD sin necesidad de filtros difusores que cubrieran los huecos entre LED y LED.

Además, los fabricantes consiguieron hacer que todos ellos trabajaran de forma coordinada permitiendo agruparlos en zonas de atenuación que podían incrementar el brillo de aquellas zonas que lo necesitaban, y reducirlo en aquellas que no.

Matriz de LEDs RGB MIniLED

Esta evolución ha sido la que ha llevado a los televisores con tecnología MiniLED a convertirse en la alternativa natural a todos aquellos sistemas LCD LED de hace años, logrando un salto espectacular en términos de brillo, contraste y representación del color. ¿Y qué tiene eso que ver con ser seleccionado el Mejor televisor de gama alta de 2026? La respuesta la tenemos en algo, tan sencillo y tan complicado a la vez como son tres letras: RGB.

El RGB MiniLED (o MicroRGB como la llama comercialmente Samsung, o True RGB en el caso de Sony) es la penúltima evolución de la tecnología de MiniLED. En lugar de tener un LED de luz azul, la miniaturización ha vuelto a cambiar las reglas y permite instalar en el mismo espacio tres LEDs de color rojo, azul y verde (RGB) que funcionan de forma independiente. De ese modo, el color se genera directamente desde la fuente de luz y luego pasa a través de filtros de nanopartículas (Quantum Dots) que amplifican su intensidad y llega al panel LCD mostrando ya los colores que necesita la imagen que va a representarse.

Este planteamiento, aunque a una escala mucho mayor, es el mismo que rige la tecnología OLED, donde cada píxel de la imagen es una pequeña bombilla de color que se enciende y se apaga de forma independiente, no en grupos como lo hace el MiniLED.

Esa emisión de luz con color hace que sea más sencillo abarcar una mayor proporción de cada espacio de color porque este color no se genera a partir de la descomposición de un haz de luz, sino que ya se genera en origen con ese color. Eso hace que los televisores con tecnología RGB MiniLED, como el Samsung MicroRGB R95H o el Sony Bravia 9 II True RGB que ocupan el primer y tercer puesto entre los clasificados en los Premios Xataka Verisure 2026, alcancen porcentajes cercanos al 100% del espacio de color BT.2020 que utiliza la industria cinematográfica.

Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con las cerraduras inteligentes de Verisure, disponibles como parte del sistema de alarma Verisure. Al margen de permitir abrir la puerta usando las llaves o desde el móvil, alertan ante cualquier intento de manipulación y transmiten la información a la unidad central de la compañía para generar un salto de alarma. Descubre la solución que mejor se ajusta a las necesidades de tu vivienda o negocio. Consejo ofrecido por la marca

Contraste contra brillo

Por ahora, la tecnología RGB MiniLED se ha reservado a los productos más top de cada fabricante por representar un gran salto a nivel de calidad e intensidad de color. Parte de ese éxito se lo deben a la alta capacidad de brillo que entregan estos televisores.

Precisamente, el brillo es uno de los históricos puntos débiles de los paneles OLED, cuyos diodos orgánicos están condicionados por la degradación a la que se ven expuestos con el uso y la temperatura. A más brillo, mayor degradación y mayor estrés térmico para los diodos, que poco a poco iban reduciendo su intensidad.

Eso significa que los fabricantes se han visto obligados a limitar la capacidad de entrega de brillo para preservar la intensidad y la viveza de los colores durante toda la vida útil del televisor. Además, esa limitación en el brillo también tiene un impacto en las condiciones de luz de la sala en la que se ve el contenido. Si la habitación es muy luminosa, los paneles OLED no pueden competir con los televisores con tecnología RGB MiniLED, que duplica su media de brillo. Un televisor OLED de 2026 puede entregar un brillo pico de entre 1.500 y 2.000 nits, mientras que un RGB MiniLED alcanza los 4.000 nits sin demasiados problemas.

¿Y si los OLED no brillan tanto, porqué hay un OLED entre los tres mejores televisores? En este caso la respuesta solo se da en la gama más alta de los OLED. Aunque a un ritmo más lento que los RGB MiniLED, lo OLED también han evolucionado en su composición y en su estructura para incrementar la durabilidad de los diodos orgánicos que forman su panel. Es decir, se las han ingeniado para conseguir que sus pantallas brillen más para igualarse a los RGB MiniLED, pero sin comprometer su durabilidad mejorando la disipación del calor. El resultado es que, en el caso concreto de la LG OLED Evo G6, puede alcanzar picos por encima de los 3.200 nits de brillo.

Igualado el brillo, a las pantallas OLED les queda la ventaja de poder ofrecer los negros más puros que puedes encontrar en un televisor: los que proporcionan unos píxeles apagados. En este aspecto, pese a que los RGB MiniLED han demostrado haber conseguido un control de la luz excepcional, la física impone sus límites. Poder apagar LEDs del tamaño de la cabeza de un alfiler de forma independiente aporta un control del contraste que, hasta ahora, no ha conseguido ningún televisor MiniLED. Una de cal y una de arena.

El OLED ya no es el rey, pero sí un gran rival

La equiparación de prestaciones entre la tecnología RGB MiniLED y OLED ha estrechado la brecha que existía entre ambas tecnologías haciendo que la respuesta a la pregunta sobre cuál es el mejor televisor de gama alta del año ya no siempre caiga del lado de los modelos OLED. Ahora es más un "depende".

Ahora el concepto "mejor televisor" pasa a depender del lugar en el que va a instalarse, del tipo de contenido que va a verse habitualmente, del tamaño de pantalla al que se aspira e incluso del presupuesto.

Por ejemplo, para una estancia muy luminosa, o para ver mucho contenido deportivo la mejor opción es apostar por un RGB MiniLED por su mejor entrega de brillo, capacidad para mantener la intensidad de los colores y por ser paneles más rápidos. En cambio, para ver películas o series en una sala menos luminosa, la mejor opción continúa siendo un televisor OLED por la precisión y el equilibrio en el uso de la luz que ofrece.

Otro factor es el tamaño. Técnicamente, es mucho más difícil fabricar un televisor OLED de más de 85 pulgadas y su precio se dispara con respecto a su homólogo con tecnología RGB MiniLED, que pueden alcanzar fácilmente diagonales de más de 100 o 116 pulgadas.

Según datos de Omdia en los últimos años se ha ido incrementando progresivamente la diagonal de pantalla, pasando de una media de 45,6 pulgadas en 2019 a 52,4 pulgadas en 2026 y se prevé un crecimiento hasta las 53,5 pulgadas para 2030. Por lo que no es extraño que la elección preferida por los usuarios sea una que permite fabricar pantallas de mayor tamaño a menor precio. Los datos de TCL apuntan a que la tendencia será cada vez más hacia los televisores con pantallas de 75 pulgadas o más, que han experimentado un crecimiento del 9,7% en el último año.

Samsung TV Micro RGB R95H 65" 4K Smart TV con IA y Pantalla sin reflejos | Pantalla sin reflejos, Vision AI Companion, Micro RGB Technology, One Connect inalámbrico, Gaming y Cine Hoy en Amazon — 1.619,10 € Samsung — 2.999,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

En el futuro cercano, ambas tecnologías afrontarán retos importantes para seguir exprimiendo su potencial. Por la parte del OLED la línea de desarrollo apuntan al uso de nuevos materiales más resistentes en la composición de los diodos (diodos PHOLED) y en la investigación de nuevas técnicas de apilado de capas para incrementar la entrega de brillo sin comprometer su durabilidad.

Por la parte de RGB MiniLED, los caminos con amplios y se están desarrollando nuevos tipos de panel más eficiente y la integración de subpíxeles adicionales (Hisense tiene un modelo que usa RGB + Cian)

En Xataka | En 2026 el rival a batir sigue siendo el OLED: estas son las tecnologías que quieren hacerle sombra