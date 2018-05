Guía de compras de tablets para niños: en qué fijarse y 9 modelos recomendados

Regalar un tablet a un niño, ya sea por su cumpleaños, primera comunión o sin celebración de por medio suele incluir una fase de decisión sobre qué modelo es el más indicado, qué prestaciones debe tener, la mejor plataforma para su seguridad así como mantener un presupuesto ajustado. En esta guía de compras de tablets para niños comentamos los mejores modelos que podemos comprar y sus características dentro de diferentes gamas de precio y tratando de abarcar la mayor variedad posible.

¿Cuál es mejor, en qué características fijarse?

Aunque cualquier tablet podría servir a un niño, hay una serie de recomendaciones que debemos tener en cuenta al comprar un tablet para niños y que los hará más adecuados para ellos.

En primer lugar, hay que tratar de evitar aquellos modelos de tablets que realmente son más juguetes que dispositivos electrónicos. Suelen ser caros, con un sistema operativo limitado y caduco muy fácilmente. Aquí las opciones que debemos valorar casi en exclusiva como sistemas operativos son Android, sus versiones personalizadas como las de Amazon, y iOS. Con ellas y su ecosistema de aplicaciones podremos tener al alcance tanto diferentes aplicaciones como controles parentales en el caso de que queramos hacer uso de ellos.

Otra recomendación es que busquemos tablets que sean resistentes y no excesivamente caros, especialmente si el tablet no lo vamos a compartir y lo usarán ellos casi en exclusiva. Por el entorno de uso es probable que sufran caídas. Algunos modelos ya vienen preparados con asas, esquinas reforzasas o incluso carcasas integradas de goma o materiales similares. En caso de que el tablet que escojamos no cuente con estas protecciones de serie, si el niño/a al que vamos a regalar un tablet es de corta edad, es un accesorio recomendable.

El rendimiento del tablet es cada vez más importante

Aunque habitualmente en un tablet para niños el rendimiento no se ha tenido muy en cuenta por el tipo de uso para el que se estaba pensando, esa idea poco a poco va cambiando ante la llegada de juegos cada vez más completos y el software para crear contenido que ya está disponible. Edición de vídeo, de fotos y juegos muy conocidos y relevantes entre niños que tienen versión completa para tablet, requieren modelos que ya no valen con que sean de entrada y demasiado básicos si pretendemos que se le de ese uso.

Si el uso del tablet no se va a limitar a consumo de contenidos y pretendemos que se cree con él, el tamaño, los accesorios como stylus y la potencia han de ser muy tenidas en cuenta

La elección de un modelo más potente y con más o menos diagonal de pantalla está enlazada con la edad del niño. Los más pequeños no requierirán de especificacines muy punteras, pero con el aumento de su edad y las posibilidades de los tablets, conviene que su ficha técnica sea mejor. Aquí conviene que en cualquiera de los casos se cuente con al menos 16 GB de memoria interna para que el uso de aplicaciones no quede muy limitado.

Ya hay juegos con versiones para tablet que requieren de una potencia y capacidad de memoria interna considerable

Más que comprar un modelo de tablet para niños muy asequible y que en poco tiempo quede descartado para tareas más exigentes, conviene equilibrar presupuesto y prestaciones para conseguir una vida útil más larga e ir adaptando aplicaciones y uso a la edad y evolución del niño/a. También a la hora de escoger el tamaño y resolución de pantalla, aunque los modelos de 7 pulgadas son más económicos y manejables, las diagonales de entre 9 y 10 pulgadas son más recomendables, junto con una buena autonomía.

Creatividad, programación y robots: mucho más alla de consumir contenido

Pensar en el tablet como un elemento de consumo de contenido o entretenimiento puro nos lleva a dejar de lado un amplio potencial de este tipo de dispositivos por los que los más jóvenes siente una fuerte atracción. Además de poder ver contenido bajo demanda o pasar algo de tiempo de ocio, el tablet es hoy en día una herramienta de creación: grabar vídeo/audio y editarlo posteriormente, realizar retoques fotográficos y incluso dibujar si es un sistema con un buen stylus compatible, son actividades que los más pequeños pueden realizar con un tablet.

Las posibilidades creativas con un tablet resultan muy atractivas para los más pequeños si sabemos cómo incitarles el interés

Si los destinatarios del tablet tienen interés en estos aspectos, conviene que, además de lo dicho anteriormente, los modelos que seleccionemos cuenten con cámaras traseras de calidad, así como soporte para usar stylus.

Las disciplinas STEAM y especialmente la programación y robótica están en claro auge dentro de la edad infantil y juvenil. Tanto los kits de robótica básicos como los avanzados como Arduino o Lego, hace ya un tiempo que han encontrado en el tablet un entorno de interacción ideal. El tablet es pues un formato donde muchos niños tendrán su primer contacto con un lenguaje de programación visual y por bloques. Tenemos básicos como Scratch Junior, los encargados de programar los robots LEGO pero también otros más ambiciosos como Swift Playgrounds de Apple.

Otro entorno en el que el tablet puede tener mucho recorrido para los niños es el de la lectura. Sabemos que por tecnología de visualización, lo ideal es contar con lector de libro electrónico si queremos que se inicien en la lectura en dispositivos electrónicos, pero no debemos descartar para este propósito al tablet. Dependiendo de la edad y tipo de libro, el tablet resulta un dispositivo muy atractivo por sus posibilidades en contenidos como comics o títulos con numerosas ilustraciones.

Consejos para elegir la mejor tablet y recomendados con buena relación calidad precio

Si finalmente te has decidido a comprar un tablet a un niño/a, es hora de la selección de los mejores modelos dentro de una serie de gamas de precio y características, siempre teniendo en cuenta que, con aplicaciones adecuadas de control parental, una educación progresiva y acccesorios como una funda, cualquier tablet puede ser recomendable para regalar a un niño.

Tablets para niños de menos de 100 euros

Tanto si nuestro presupuesto es ajustado como si el tablet va destinado a un niño/a pequeño, hay modelos de tablets recomendados que no superan los 100 euros. Son equipos cuya memoria interna es justa y la diagonal de pantalla reducida.

Fire HD 7 de Amazon

Entre los tablets baratos para niños, Amazon tiene la oferta más completa. El modelo Fire HD 7 con memoria interna de 16 GB cuesta solo 79 euros. Es un modelo que viene con la capa de Amazon sobre Android, por lo que no podemos usar la tienda de Google directamente sino la de Amazon, además de que cuenta con resolución de pantalla algo reducida (1024 x 600 píxeles) aunque es un panel IPS. Una ventaja que vimos cuando lo probamos en Xataka es que contamos con ranura para tarjetas microSD con las que ampliar hasta en 256 GB el espacio para instalar aplicaciones y contenido multimedia.

Con este tablet es recomendable hacerse con la funda para niños que la propia Amazon tiene para su tablet más asequible y que cuesta 18 euros.

Si tenemos posibilidad de comprarlo, en la tienda de EEUU existe un modelo específico para niños con la funda ya incluida por 99 dólares. De este modelo de Amazon no solo interesa la relación calidad/precio sino los servicios y capas superiores que incluye, entre ellos acceso durante un año al servicio FreeTime Unlimited (con cientos de aplicaciones educativas y juegos) o controles parentales con ayudas y "tarjetas" para descubrir apps educativas y juegos con recomendaciones didácticas para su introducción.

Huawei Mediapad T3 Kids

Huawei dispone en su catálogo de un tablet que cuesta 99 euros y viene ya preparado para que lo usen los más pequeños. El modelo se llama Huawei MediaPad T3 Kids y para empezar su carcasa está fabricada en silicona, por lo que no hay que temer demasidado por golpes o posibles caídas. Huawei le añade también un modo niños especial que personaliza la interfaz, añade programas de dibujo para usar con un stylus sencillo incluido y una gestión bastante completa de control parental.

El tamaño de la pantalla de este tablet es también reducido, de solo 7 pulgadas, y cuenta con la misma resolución y tecnología de panel que el modelo de Amazon: 1024 x 600 píxeles e IPS. Respecto al modelo de Amazon parte con la ventaja de usar Android, la versión 6.0, aunque con la capa EMUI de la marca. Por contra la versión más asequible solo tiene 1 GB de RAM y memoria interna de 8 GB que no se puede ampliar.

Tablets para niños de menos de 200 euros

Con un presupuesto de hasta 200 euros, la gama de tablets que podemos comprar se hace mayor y de más calidad, especialmente en lo que tiene que ver con la pantalla, pudiendo escoger entre más variedad (aunque todos ellos bajo Android) y con algunos modelos que permiten incluir fundas y modos pensados para el uso por parte de niños.

Lenovo Tab 4 Series

Dentro de la gama media de tablets Android, los modelos de Lenovo destacan por su buena ficha técnica y diseño. El modelo que recomendamos para regalar a niños es el Tab 4 Series, disponible con diferentes configuraciones. La versión con 2 GB de memoria RAM y 16 GB de memoria interna (ampliable con tarjetas microSD), en su versión Wifi cuesta 147 euros.

Este tablet Android cuenta con pantalla de 8 pulgadas con resolución alta de 1920x1200 píxeles y sonido potente certificado Dolby Atmos.

El Lenovo Tab 4 8 admite varias cuentas para personalizar aplicaciones y configuración mediante huella dactilar, además de un paquete opcional que lo convierte en un modelo para niños. Ese pack incluye una funda resistente a golpes, pegatinas para personalizarlo y un control parental con límites de tiempo de uso así como de contenidos seleccionados por KIDOZ.

BQ Aquaris M8 con funda para niños

Otro modelo con diagonal de 8 pulgadas y con accesorios específicos para que podamos regalarla con seguridad a un niño es el tablet BQ Aquaris M8. Este modelo del fabricante español tiene pantalla con protección Dragontrail pero solo ofrece resolución de 1280x800 píxeles. Mejor son otros elementos de su ficha técnica como su procesador de cuatro núcleos, los 2 GB de RAM, 16 GB de memoria interna ampliable con microSD y las dos cámaras, la principal con un sensor de 5 MP y f2.2.

El BQ Aquaris M8 se puede comprar ahora mismo por menos de 130 euros. La funda, que se vende por separado, tiene un precio de 15 euros. Dado que no hay modo niños específico de BQ, conviene que gestionemos el uso del tablet con ayuda de aplicaciones y servicios como KIDOZ.

Samsung Galaxy Tab A

Si a pesar de estar buscando un tablet para niños, la idea es que sea un dispositivo familiar de más largo recorrido y con pantalla de más diagonal, una opción de lo más interesante en el mundo Android es la familia Galaxy Tab A de Samsung, la cual incluye un modo Niños con el que gestionar de manera adecuada el tiempo de uso y las aplicaciones recomendadas.

Además de por su buena relación calidad/precio, pantalla y poder ser usado por toda la familia, los Galaxy Tab A de Samsung cuentan con su propio modo Niños bastante completo

En el Samsung Galaxy Tab A la diagonal de pantalla crece hasta las 10 pulgadas (resolución 1920 x 1200 píxeles), algo que se agradece. El tablet, por su diagonal e interior, es pesado, por lo que para niños puede acabar cansando. En esta familia un extra es la calidad de la cámara trasera, con sensor de 8 megapíxeles AF f/1.9, así como la duración de la batería.

El modelo con memoria interna de 32 GB (ampliable con microSD) se puede conseguir por menos 190 euros.

ASUS Zenpad 8

ASUS dispone de un modelo de tablet Android (por ahora solo actualizado a la versión 6.0) compacto que no cuesta más de 200 euros. El Zenpad 8 no puede presumir de resolución (1280x800 píxeles) pero sí de laminación de ese componente, lo que unido a que es un panel IPS, nos ofrece bastante calidad de visualización.

Este modelo dispone de altavoz frontal para poder escuchar música y reproducir vídeo, lleva GPS, 2 GB de RAM y 16 GB de memoria interna, y contamos con el modo ASUS Kids. Cuesta 190 euros.

Iconia One 8

Otro modelo con pantalla de 8 pulgadas (1280 x 800 píxeles y laminada para reducir reflejos), compacto y ligero para poder llevarlo de un lado a otro es el Acer Iconia One 8. Cuenta con memoria interna de 16 GB ampliable con tarjetas microSD, buena batería y 2 GB de memoria RAM. Viene con Android 7.0, la última versión que Google tiene de su sistema operativo adaptado a tablets. Su precio des de 139 euros.

En este tramo de precio, los tablets bajo Android son los que reinan indiscutiblemente. Si quieres más alternativas, puedes echar un vistazo nuestra selección de tablets Android de menos de 200 euros.

Tablets para niños de más de 200 euros

Cuando el niño al que vamos a regalar un tablet ya tiene una edad en la que va a usar el tablet de forma más intensiva y por ejemplo necesitamos que tenga soporte para lápices digitales, dos son las opciones más completas y que podrán aprovechar todos los miembros de la familia.

iPad 2018

El nuevo iPad 2018 sigue siendo una de las opciones más completas si queremos regalar un tablet a un niño. Su ventaja está en el ecosistema, seguridad de la plataforma y calidad global del dispositivo, que ahora es algo más económico. A partir de 349 euros, el iPad 2018 ofrece una pantalla de casi 10 pulgadas y alta resolución, es muy potente como para asegurar varios años de uso sin problema alguno, pero sin embargo nos topamos con que como dispositivo para compartir queda algo devaluado por la no posibilidad de tener varios perfiles, lo que no beneficia que se lo dejemos a los más pequeños sin supervisión directa. Tampoco se puede ampliar la memoria interna, que es de 32 GB en el modelo básico.

Como hemos indicado, un buen accesorio de un tablet en esta categoría puede ser un stylus. Aquí Apple juega con ventaja con su nuevo iPad, que incluye compatibilidad con el Pencil, el cual ha bajado de precio pero sigue sienod un extra que cuesta 99 euros.

Samsung Galaxy Tab S3

Otro modelo de gama alta donde la pantalla, por calidad y resolución, destaca especialmente, es el Samsung Galaxy Tab S3. Es un tablet potente, con 4 GB de memoria RAM y 32 GB de memoria interna, cuatro altavoces para poder usarlo como pantalla para ver contenido, y buenas cámaras para la creación de contenido.

A destacar de este Galaxy Tab S3, que también probamos muy satisfactoriamente en Xataka, la compatibilidad con S-Pen, que en este caso si viene incluido, aunque el precio es el más alto de la selección: 520 euros. No es pues un tablet en exclusiva para un niño pero sí una completa solución familiar muy potente y en el que se puede marcar un perfil para niños con suma facilidad.

